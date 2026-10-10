రేడియల్ రోడ్ టెండర్ల కుంభకోణంపై సీఎం సమాధానం చెప్పాలి : కేటీఆర్
KTR write a letter to CM : రూ.600 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం ఆరోపణపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. టెండర్ల వ్యవహారంపై శ్వేత పత్రం విడుదల చేయాలన్నారు.
Published : October 10, 2026 at 6:30 PM IST
KTR write a letter to CM Revanth Reddy : రేడియల్ రోడ్ టెండర్లలో జరిగిన కుంభకోణంపై సీఎం సమాధానం చెప్పాలంటూ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్రెడ్డికి లేఖ రాశారు. అక్రమంగా కట్టబెట్టిన టెండర్లలో రూ.వందల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అలాగే రేడియల్ రోడ్ల టెండర్ల రికార్డులను బహిర్గతం చేయాలని, రూ.600 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం ఆరోపణపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు.
లేఖలో కేటీఆర్ డిమాండ్స్
- అనేక ఆరోపణలకు తావిచ్చి వందల కోట్ల ప్రజల సొమ్ము వృధా చేస్తున్న ఈ టెండర్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఓఆర్ఆర్-2 టెండర్లపై పూర్తి వివరాలు బహిర్గతం చేయాలి. ప్రతి అనర్హతకు నిర్దిష్ట కారణాలను పేర్కొంటూ సాంకేతిక మూల్యాంకన నివేదికను విడుదల చేయాలి.
- మూడు ప్యాకేజీల ఆర్థిక వివరాలను వెల్లడించాలి. అంచనా వ్యయాలు, తుది కేటాయింపు విలువలు, అర్హత సాధించిన ప్రతి బిడ్డర్ ఆర్థిక బిడ్ వివరాలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
- రేడియల్ రోడ్ల టెండర్ల రికార్డులను బహిర్గతం చేయాలి. బిడ్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్లు, కంపారేటివ్ స్టేట్మెంట్లు, మూల్యాంకన కమిటీ సమావేశాల మినిట్స్ వెల్లడించాలి.
- రూ.600 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం ఆరోపణపై సమగ్ర విచారణ జరపాలి. ధరల వత్యాసాలు, బిడ్ల వివరాలు, తుది కేటాయింపులపై పూర్తి స్థాయి పరిశీలన జరిపి వాస్తవాలను ప్రజల ముందుంచాలి.
- గత మూడేళ్ల భారీ కాంట్రాక్టులపై కాగ్ ప్రత్యేక ఆడిట్ నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. హెచ్ఎండీఏ, హెచ్ఎసీఎల్ చేపట్టిన రూ.100 కోట్లకు పైబడిన కాంట్రాక్టులపై ఆడిట్ జరిపించాలి.
- టెండర్లపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి. బిడ్డర్లు, అనర్హతలు, అంచనా వ్యయాలు, తుది కేటాయింపు ధరలు, కాంట్రాక్టులు పొందిన సంస్థల వివరాలను వెల్లడించాలి.
- టెండర్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకతకు స్పష్టమైన నిబంధనలు రూపొందించాలి. సాంకేతిక అర్హతలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానం, బిడ్డర్లు వివరణ ఇచ్చేందుకు కల్పించే అవకాశం, సాంకేతిక ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత ఆర్థిక బిడ్లు తెరవడానికి అనుసరించే వ్యవధిపై స్పష్టమైన నిబంధనలు అమలు చేయాలి.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏ పని చేసినా దాని వెనక భారీ స్కాం ఉంటుందని మరోసారి తేలిపోయింది. బుద్వేల్ నుంచి కొడంగల్ కు తలపెట్టిన రేడియల్ రోడ్ల నిర్మాణంలో జరిగిన కుంభకోణమే దీనికి సజీవ సాక్ష్యం. ఈ రేడియల్ రోడ్ల టెండర్లలో జరిగిన భారీ కుంభకోణంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలి. రూ.3296 కోట్ల విలువైన రేడియల్ రోడ్ల టెండర్లలో అవకతవకల నేపథ్యంలో వెంటనే వాటిని రద్దుచేయాలి. రాష్ట్ర ఖజానాకు ఏకంగా 600 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినా, ఎందుకు వారికే టెండర్లు కట్టబెట్టారో సమాధానం చెప్పే దమ్ము ముఖ్యమంత్రికి ఉందా ?? ఆరు రోజుల వ్యవధిలో ఆగమేఘాల మీద టెండర్లు కట్టబెట్టడం వెనక మతలబేంటో బయటపెట్టాలి. అతి తక్కువ ధర కోట్ చేసిన సంస్థను ఎందుకు పక్కనబెట్టారో వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదే. రెండు సంస్థలు అంచనా వ్యయం కంటే ఎక్కువగా కోట్ చేసినప్పటికీ, ఆ వివరాలను గోప్యంగా ఉంచడం వెనక మతలబేంటి ?? అధికారులపై తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి తెచ్చిందెవరో..?? టెండర్లు అక్రమంగా కట్టబెట్టిందెవరో ?? తేలాలంటే సమగ్ర విచారణ జరపాల్సిందే. ఒక్కో ప్యాకేజీకి, ఒక్కో రకమైన నిబంధనలు పెట్టడం చూస్తుంటేనే.. ఈ కుంభకోణానికి పైస్థాయిలోనే స్కెచ్ వేసినట్టు స్పష్టమవుతోంది. ఒక ప్యాకేజీలో అర్హత పొందిన సంస్థను మరో ప్యాకేజీలో అర్హత లేదని పక్కనపెట్టడంతోనే ఇందులోని గూడుపుఠాణి అర్థమైపోతోంది. టెండర్లలో పోటీలేకుండా చేసి పనులు అప్పగించడం ముమ్మాటికీ ముందస్తు లోపాయికారి ఒప్పందంలో భాగమే. రేడియల్ రోడ్ల పేరిట తెలంగాణ ప్రజాధనాన్ని లూటీ చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రిని, కాంగ్రెస్ సర్కారును బీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. జై తెలంగాణ— KTR (@KTRBRS) October 10, 2026
Is this how we treat the very farmers who feed us? You have to be mentally sick to treat another fellow human the way this officer did. Shameful and absolutely unacceptable. I demand that @TelanganaCS take action against this MRO— KTR (@KTRBRS) October 10, 2026
గజ్వేల్ ఎమ్మార్వోపై కేటీఆర్ ఫైర్
తన భూమిని కాపాడుకోవడానికి సాయం కోరిన రైతును ''ఇంకా పురుగుల మందు తాగలేదా? ఇంకా బతికే ఉన్నావా?'' అంటూ అధికారి ప్రశ్నించినట్లు వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోపై కేటీఆర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. నా బాధను చూసి కూడా ఎగతాళి చేస్తారా? అని రైతు ప్రశ్నించగా, అధికారి అవును కచ్చితంగా అని సమాధానం ఇచ్చిన వీడియోలో కనిపిస్తున్న తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులు అన్నం పెట్టే అన్నదాతల పట్ల ఇంత అమానవీయంగా వ్యవహరిస్తారా? అని కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గజ్వేల్ ఎమ్మార్వో కార్యాలయంలో రైతును అవమానించిన తీరు సిగ్గుచేటని, ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఎక్స్ వేదికగా మండిపడ్డారు.
అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్
మనకు అన్నం పెట్టే రైతులకు ఇలాగేనా మనం చూసుకునేది అని ప్రశ్నించారు. తోటి మనిషితో ఈ అధికారి వ్యవహరించిన తీరు చూస్తే ఆయన మానసికంగా ఎంతటి అమానవీయ స్థితిలో ఉన్నారో అర్ధమవుతోందని అన్నారు. ఈ ఘటనపై తక్షణమే స్పందించాలని, రైతును అవమానించిన గజ్వేల్ ఎమ్మార్వోపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అధికారులు వారిని కించపరిచేలా వ్యవహరించడం సహించరాని విషయమన్నారు. రైతుల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడే ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో అన్నదాతలకు ఎదురవుతున్న అవమానాలపై బాధ్యత వహించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. రైతు ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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