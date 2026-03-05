ETV Bharat / politics

మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ పేరుతో - కాంగ్రెస్ లూటిఫికేషన్ చేస్తోంది : కేటీఆర్

నాగోల్ ప్రాంతంలో ఎస్టీపీని పరిశీలించిన కేటీఆర్‌ - బీఆర్ఎస్ హయాంలో జరిగిన మూసీ అభివృద్ధిని పరిశీలించిన కేటీఆర్‌, ఆ పార్టీ నేతలు - అభివృద్ధి అంటే విధ్వంసం చేయకుండా కూడా చేయొచ్చని కేటీఆర్ వ్యాఖ్య

మూసీ సుందరీకరణపై కేటీఆర్​
KTR On Moosi Beautification (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 5, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
KTR On Moosi Beautification : మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ పేరుతో కాంగ్రెస్ లూటిఫికేషన్ చేస్తోందని బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో ఒక్క ఇల్లు కట్టినట్లు చూపిస్తే, తాను శాశ్వతంగా రాజకీయాలకు రాజీనామా చేస్తానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. ఈరోజు నాగోల్ ప్రాంతంలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేపట్టిన మూసీ సుందరీకరణ పనులను పరిశీలించేందుకు నాగోల్‌లోని ఎస్టీపీ (సేవేజ్​ ట్రీట్​మెంట్​ ప్లాన్)​) పాయింట్‌ను కేటీఆర్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి అంటే విధ్వంసం చేయకుండా కూడా చేయొచ్చని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు.

నాగోల్‌లో నిర్మించిన ఎస్టీపీ దేశంలోనే అతి పెద్దదిగా 320 ఎంఎల్‌డీ సామర్థ్యంతో ఉందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళనకు పునాది కేసీఆర్ హయాంలోనే పడిందని, మూసీ సుందరీకరణను మూడు దశల్లో చేపట్టాలని ప్రణాళిక రూపొందించామని తెలిపారు. మూసీ సుందరీకరణ కోసం రూ.లక్షన్నర కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి చెబుతున్నారని, తమకు అప్పగిస్తే రూ.16 వేల కోట్లతోనే మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ పూర్తి చేస్తామని కేటీఆర్ అన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో నాగోల్ ప్రాంతంలో కేవలం రూ.6 కోట్లతో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టామని, కాంగ్రెస్ కూడా పేదల ఇళ్లు కూల్చకుండా అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు.

తెలంగాణలో జరుగుతోన్న బుల్డోజర్ పాలన కనిపించదా? : మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు రూ.4వేల కోట్లతో ఎస్టీపీలను నిర్మించామని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికే 32 ఎస్టీపీలను ఏర్పాటు చేసి, మొదటి దశ పనుల్లో 82 శాతం పూర్తి చేశామని తెలిపారు. ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగకుండా పనులు పూర్తి చేస్తే మంచిదని హితవు పలికారు. ఈ క్రమంలోనే యూపీలో బుల్డోజర్ పాలన జరుగుతోందని విమర్శించే రాహుల్ గాంధీకి, తెలంగాణలో జరుగుతోన్న బుల్డోజర్ పాలన కనిపించదా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని, త్వరలోనే సరైన తీర్పు ఇస్తారని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించింది హామీల అమలు కోసమే. రెండున్నరేళ్లలో ఒక్క ఇల్లు కట్టినట్లు చూపిస్తే శాశ్వతంగా రాజకీయ రాజీనామా చేస్తా. రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.1.50 లక్షల కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ చేస్తామంటున్నారు. గతంలో మూసీని ఆహ్లాదకరమైన నదిగా చేయాలని నిర్ణయించాం. మూసీని 3 దశల్లో సుందరీకరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. మాకు అప్పగిస్తే కేవలం రూ.16 వేల కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ చేసి చూపిస్తాం. ఒక్క ఇల్లు కూడా కూల్చకుండా అభివృద్ధి చేస్తాం. విధ్వంసం చేయకుండా కూడా అభివృద్ధి చేయొచ్చు. - కేటీఆర్, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

ప్రజల తరఫున పోరాటం కొనసాగిస్తాం : కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణ తల్లి కన్నీరు పెడుతోందని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అన్నారు. అభివృద్ధి మానవతా దృష్టితో చేయాలని సూచించారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలంటే ఖజానా ఖాళీ అంటున్న ప్రభుత్వం, రూ.5 వేల కోట్లతో గాంధీ ఘాట్ ఎలా నిర్మిస్తారని ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. బుల్డోజర్ రాజకీయాలు ఎన్ని చేసినా ప్రజల తరఫున పోరాటం కొనసాగిస్తామని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మద్యం కుంభకోణం కేసుతో బీఆర్ఎస్ అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నష్టపోయింది - కేటీఆర్​

ఆ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడికి సిద్ధమవుతోన్న బీఆర్​ఎస్​ - పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేటీఆర్

