రెండు పార్టీలు ఒక్కటై మనపై కత్తులు దూస్తున్నాయి: కేటీఆర్
తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ డైరీ, క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించిన కేటీఆర్ - ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నంతవరకు మనల్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరని స్పష్టం - యూరియా కోసం రైతులు చలికి వణుకుతూ క్యూలైన్లో ఉన్నారని వెల్లడి
Published : January 1, 2026 at 4:39 PM IST
KTR Unveiled the BRS Diary and Calendar : కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఒక్కటై మనపై కత్తులు దూస్తున్నాయని ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నంతవరకు మనల్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ డైరీ, క్యాలెండర్ను పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తల మధ్య కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. డైరీ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పటిష్టమైన సంస్థాగత నిర్మాణం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తే మనం విజయం సాధిస్తామని శ్రేణులకు కేటీఆర్ సూచించారు.
ధర్మం మనవైపు ఉంది : గెలుపోటములు తాత్కాలికమని ప్రజల గుండెల్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ శాశ్వతమని కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో మళ్లీ తిరోగమనం ప్రారంభమైందని విమర్శించారు. యూరియా కోసం రైతులు చలికి వణుకుతూ క్యూలైన్లో ఉన్నారని అన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నంతవరకు మనల్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరని, మనం విజయం సాధిస్తామని, ధర్మం మనవైపు ఉందని తెలిపారు.
"2026 సంవత్సరంలో ఒకవైపు పోరాటాలు కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు సంస్థాగత నిర్మాణం చేసుకోవాలి. పోరాటం, నిర్మాణం రెండింటినీ ఆలంబన చేసుకొని ముందుకు సాగుదాం. ఈ ప్రయాణంలో నాకైతే సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. మనం విజయం సాధిస్తాం. రెండు పార్టీలు ఒక్కటై మనపై కత్తులు దూస్తున్నాయి. వాళ్లు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రజల, దైవ ఆశీర్వాదం ఉన్నంత కాలం ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. 2028 మన నాయకుడు కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసే విధంగా మనం ముందుకు సాగుదాం." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే
నన్ను అరెస్ట్ చేసే ధైర్యం రేవంత్ సర్కార్ చేయదు : కేటీఆర్