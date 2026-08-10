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తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒంటిచేత్తో నడిపిన నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి : కేటీఆర్​

ప్రజల్లో సుదర్శన్​ రెడ్డి పట్ల ఉన్న గౌరవం, ఆయన అంతిమయాత్ర చూస్తే తెలుస్తోందన్న కేటీఆర్​ - నర్సంపేటలో నిర్వహించిన పెద్ది సుదర్శన్​ సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న కేటీఆర్

KTR Speech About Peddi Sudharshan Reddy
KTR Speech About Peddi Sudharshan Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 4:30 PM IST

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KTR Speech About Peddi Sudharshan Reddy : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒంటిచేత్తో నడిపిన నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి అని బీఆర్​ఎస్ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ అన్నారు. ప్రజల్లో సుదర్శన్​రెడ్డి పట్ల ఉన్న గౌరవం, ఆయన అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నవారి సంఖ్యను చూస్తే తెలుస్తోందని చెప్పారు. వరంగల్​ జిల్లా నర్సంపేటలో నిర్వహించిన పెద్ది సుదర్శన్​ సంస్మరణ సభలో కేటీఆర్​ మాట్లాడారు.

'తెలంగామ ఉద్యమ సమయంలో టీఆర్​ఎస్​ (నేటి బీఆర్​ఎస్​) ఏ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చినా పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్వహించేవారు. ఆయన్ను బతికించుకునేందుకు ఎంత ప్రయత్నం చేయాలో అంతా చేశాం. ఎంతకాలం బతికామన్నది ముఖ్యం కాదు. ఎలా బతికామన్నదే ముఖ్యం. ఎమ్మెల్యేగా ఒక్కసారి గెలిచినా జనం గుండెల్లో శాశ్వాతంగా నిలిచిపోయేలా ఆయన పనిచేశారు. నర్సంపేటలో నిర్మించే మెడికల్​ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి పేరు పెడతాం. ఆయన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యతను బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తీసుకుంటుంది' -కేటీఆర్​, బీఆర్​ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

''ఒక పోరాట కార్యక్రమంలో అదే చివరి కార్యక్రమం అవుతుందని నేనెప్పుడు అనుకోలేదు. కలలో కూడా కనలేదు. సుదర్శన్​రెడ్డి తెలంగాణ కోసం ఎంతో పోరాడారు. పోరాటంలో ఎంతో ఘర్షణ పడ్డారు. పాపం ఆయన జీవితమే ఘర్షణ. చిన్ననాటి నుంచి పోరాటమే. ఆయన చిన్న రైతు కుటుంబం నుంచి పుట్టి, పోరాటాల నుంచి ఎదిగాడు. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా, సివిల్​ సప్లై కార్పొరేషన్​ ఛైర్మన్​గా, శాసనసభ్యుడిగా, బీఆర్​ఎస్​ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఆయన పోరాటాల్ని ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఎంత మాట్లాడుకున్న తక్కువే. తెలంగాణ కావాలి. మా కేసీఆర్​ తెలంగాణ సాధించాలి. క్షణం, క్షణం తపన పడ్డటువంటి గొప్ప ఉద్యమకారుడిని, ఒక కుటుంబసభ్యుడిని కోల్పోయాం'' - హరీశ్​రావు, బీఆర్​ఎస్ సీనియర్ నేత

ఈ సంస్మరణ కార్యక్రమంలో శాసన మండలి విపక్షనేత సిరికొండ, మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండ ప్రకాష్, మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్​ రావు, సత్యవతి రాథోడ్, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ భాస్కర్, చల్లా ధర్మారెడ్డి, అరూరి రమేష్, గండ్ర సహా పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు.

పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డితో అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకొని భావోద్వేగానికి గురైన కేసీఆర్​ - రూ.2.25 కోట్ల సాయం అందజేత

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