తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒంటిచేత్తో నడిపిన నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి : కేటీఆర్
ప్రజల్లో సుదర్శన్ రెడ్డి పట్ల ఉన్న గౌరవం, ఆయన అంతిమయాత్ర చూస్తే తెలుస్తోందన్న కేటీఆర్ - నర్సంపేటలో నిర్వహించిన పెద్ది సుదర్శన్ సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న కేటీఆర్
Published : August 10, 2026 at 4:30 PM IST
KTR Speech About Peddi Sudharshan Reddy : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒంటిచేత్తో నడిపిన నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రజల్లో సుదర్శన్రెడ్డి పట్ల ఉన్న గౌరవం, ఆయన అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నవారి సంఖ్యను చూస్తే తెలుస్తోందని చెప్పారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో నిర్వహించిన పెద్ది సుదర్శన్ సంస్మరణ సభలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు.
'తెలంగామ ఉద్యమ సమయంలో టీఆర్ఎస్ (నేటి బీఆర్ఎస్) ఏ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చినా పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్వహించేవారు. ఆయన్ను బతికించుకునేందుకు ఎంత ప్రయత్నం చేయాలో అంతా చేశాం. ఎంతకాలం బతికామన్నది ముఖ్యం కాదు. ఎలా బతికామన్నదే ముఖ్యం. ఎమ్మెల్యేగా ఒక్కసారి గెలిచినా జనం గుండెల్లో శాశ్వాతంగా నిలిచిపోయేలా ఆయన పనిచేశారు. నర్సంపేటలో నిర్మించే మెడికల్ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పేరు పెడతాం. ఆయన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యతను బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది' -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
''ఒక పోరాట కార్యక్రమంలో అదే చివరి కార్యక్రమం అవుతుందని నేనెప్పుడు అనుకోలేదు. కలలో కూడా కనలేదు. సుదర్శన్రెడ్డి తెలంగాణ కోసం ఎంతో పోరాడారు. పోరాటంలో ఎంతో ఘర్షణ పడ్డారు. పాపం ఆయన జీవితమే ఘర్షణ. చిన్ననాటి నుంచి పోరాటమే. ఆయన చిన్న రైతు కుటుంబం నుంచి పుట్టి, పోరాటాల నుంచి ఎదిగాడు. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా, సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్గా, శాసనసభ్యుడిగా, బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఆయన పోరాటాల్ని ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఎంత మాట్లాడుకున్న తక్కువే. తెలంగాణ కావాలి. మా కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధించాలి. క్షణం, క్షణం తపన పడ్డటువంటి గొప్ప ఉద్యమకారుడిని, ఒక కుటుంబసభ్యుడిని కోల్పోయాం'' - హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత
ఈ సంస్మరణ కార్యక్రమంలో శాసన మండలి విపక్షనేత సిరికొండ, మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండ ప్రకాష్, మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, సత్యవతి రాథోడ్, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ భాస్కర్, చల్లా ధర్మారెడ్డి, అరూరి రమేష్, గండ్ర సహా పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు.
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