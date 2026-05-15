కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం భేషజాలకు వెళ్లకుండా టిమ్స్​ ఆస్పత్రులను ప్రారంభించాలి : కేటీఆర్

టిమ్స్ పూర్తి చేస్తే కేసీఆర్‌కు పేరొస్తుందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భేషజాలకు వెళ్లకూడదు - టిమ్స్ నిర్మాణాలను ప్రభుత్వం వెంటనే పూర్తి చేయాలి - కార్పొరేట్ ఆస్పత్రులను తలదన్నేలా నిర్మాణాల ఆలోచన తమదేనన్న కేటీఆర్

KTR ON TIMS HOSPITALS
KTR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 12:33 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 1:33 PM IST

KTR On Tims Hospitals in Hyderabad : ఒకప్పుడు హైదరాబాద్‌లో గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్ ఆస్పత్రులు మాత్రమే ఉంటే, ఇప్పుడు దిల్లీలోని ఎయిమ్స్‌లాగా టిమ్స్‌ (తెలంగాణ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ సైన్సెస్)లు తయారయ్యాయని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. కోటి 20 లక్షల జనాభా ఉన్న మహా నగరానికి టిమ్స్‌ ఒక వరమని ఉద్ఘాటించారు. కార్పొరేట్ ఆస్పత్రులను తలదన్నేలా హైదరాబాద్​లో టిమ్స్ నిర్మాణాలకు గతంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారని కేటీఆర్​ తెలిపారు.

నాలుగు టిమ్స్ ఆస్పత్రులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వేగంగా పేద ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. సనత్​నగర్​ టిమ్స్​ ఆస్పత్రిని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మాగంటి సునీత, ఇతర బీఆర్​ఎస్​ నేతలతో కలిసి పరిశీలించారు. అక్కడి సూపరింటిండెంట్ మహాబూబ్​ ఖాన్​ పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ టిమ్స్​ ఆస్పత్రుల ఒక్కో నిర్మాణానికి బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో రూ.1,200 కోట్లు కేటాయించామని ఆయన చెప్పారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉండి ఉంటే రెండేళ్ల క్రితమే ఈ టిమ్స్ ఆస్పత్రులు పూర్తయ్యేవని తెలిపారు.

"65 ఏళ్ల స్వాతంత్య్రానంతరం తర్వాత హైదరాబాద్​లో మూడే దవాఖానాలు. గాంధీ, నిమ్స్​, ఉస్మానియా. కానీ కేసీఆర్​ తన ప్రభుత్వ కేవలం తొమ్మిదన్నరేళ్లు ఉంటే అందులో జిల్లాకో మెడికల్​ కాలేజీ, ప్రతి జిల్లాలో 500ల పడకలతో సూపర్ స్పెషాలిటీ హస్పిటల్​ను కట్టారు. హైదరాబాద్​లో కూడా నాలుగు టిమ్స్ ఆసుపత్రులు మంజూరు చేసిన ఘనత కేసీఆర్​దే. ప్రభుత్వాన్ని కోరేదేంటి అంటే బేషాజాలకు పోకుండా సనత్​నగర్​, ఆల్వాల్, ఎల్బీనగర్, గచ్చిబౌలి టిమ్స్​లు వరంగల్​ మల్టీ సూపర్​స్పెషాలిటీ, నిమ్స్​ ఆస్పత్రి విస్తరణను సత్వరమే పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురండి. ప్రభుత్వం మిగతా నిర్మాణాలను కూడా పూర్తి చేయాలి" -కేటీఆర్, బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

నలుదిక్కులా 4 వేల పడకలతో : టిమ్స్​ ఆసుపత్రులను సనత్​నగర్, అల్వాల్, ఎల్బీనగర్​లో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తుంది. ట్రయల్​ రన్​ కూడా సనత్​నగర్​లో ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్‌ నగరానికి నాలుగువైపులా 4 వేల పడకల ఆస్పత్రులు త్వరగా ప్రారంభం కావాలని కేటీఆర్ కోరారు. టిమ్స్ పూర్తి చేస్తే కేసీఆర్‌కు పేరొస్తుందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భేషజాలకు వెళ్లకూడదన్నారు. టిమ్స్ ఆస్పత్రుల నిర్మాణాలను ప్రభుత్వం వెంటనే పూర్తి చేసి, అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పునరుద్ఘాటించారు.

కేంద్రప్రభుత్వం తప్పు చేసింది : నీట్​ ప్రశ్నాపత్రం అంశంపై కేటీఆర్​ మాట్లాడారు. తెలంగాణ నుంచి దాదాపు 70 వేలకు పైగా పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు ఉన్నారని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పరీక్షను నిర్వహించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని, తప్పు చేసిందని మండిపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా నీట్​ పేపర్​ పదే పదే లీక్​ అవుతుందని 2024లో, ప్రస్తుతం 2026లో కూడా జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు.

సనత్​నగర్​ టిమ్స్​పై మంత్రి సమీక్ష : సనత్ నగర్ టిమ్స్ ఆస్పత్రిని జూన్​లో ప్రారంభించనున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించి సనత్‌నగర్ టిమ్స్‌లో జరుగుతున్న వైద్య సేవల ట్రయల్ రన్‌, డాక్టర్లు, సిబ్బంది నియామకంపై వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్‌ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో రోడ్లు-భవనాలు, ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

ప్రజలకు అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు టిమ్స్‌, ఉస్మానియా వంటి హాస్పిటళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి రాజనర్సింహ తెలిపారు. ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉన్నా ఇప్పుడే సరిదిద్దాలని అధికారులకు మంత్రి సూచించారు. హాస్పిటల్‌లో మౌలిక సదుపాయాలు, వైద్య పరికరాల ఏర్పాటు, సిబ్బంది సంసిద్ధత, రోగులకు అందించాల్సిన సేవలపై మంత్రి ఆరా తీశారు. ప్రారంభోత్సవానికి ముందే అన్ని పనులు పూర్తి చేసి ప్రజలకు పూర్తి స్థాయి సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు.

