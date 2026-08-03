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20 వేల పోలీస్‌ ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉంటే 7 వేల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా? : కేటీఆర్

జాబ్‌క్యాలెండర్ విడుదల చేసి రెండేళ్లయినా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయలేదు - యూత్ డిక్లరేషన్ పేరిట ప్రచారంతో కాంగ్రెస్‌ ఊదరగొట్టింది - విలేకరుల సమావేశంలో బీఆర్​ఎస్ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ధ్వజం

KTR SLAMS CM REVANTH REDDY
KTR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 12:37 PM IST

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KTR On Unemployed Youth in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఆవేదన చెందుతున్నారని బీఆర్​ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. యూత్ డిక్లరేషన్ పేరిట ప్రచారంతో యువతను కాంగ్రెస్‌ ఊదరగొట్టిందని ఆక్షేపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం శాసనసభలో జాబ్‌క్యాలెండర్ విడుదల చేసి రెండేళ్లయినా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయలేదని మండిపడ్డారు. ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయకపోవడంతో సూసైడ్ నోట్ రాసి యువత ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మధిర నియోజకవర్గంలో గడ్డం వేణు అనే యువకుడు సూసైడ్​కు పాల్పడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటూ మాట్లాడిన వీడియోను విలేకరులకు చూపించారు.

రాహుల్​ గాంధీ హామీకే దిక్కులేదు : తెలంగాణలో 20 వేల పోలీస్‌ ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉంటే కేవలం 7 వేల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా? అని కేటీఆర్​ ప్రశ్నించారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అశోక్‌నగర్‌ నడిరోడ్డులో రాహుల్‌గాంధీ ఇచ్చిన హామీకే దిక్కులేకుండా పోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. ఉద్యోగాలు అడిగితే యువతను ఎండ్రిన్ తాగి చావాలని సీఎం అంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

10 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని, నిరుద్యోగులు ఎండ్రిన్ తాగి చావాలని అంటుంటే రాహుల్‌ స్పందించరా? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. యూత్‌ డిక్లరేషన్‌లో కాంగ్రెస్ 24 హామీలు ఇచ్చి ఒక్కటైనా నెరవేర్చారా? అని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వచ్చిన రెండున్నరేళ్లలో 10 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.

రాహుల్ గాంధీ స్పందించరా? : ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిన్ తాగి చావాలని, ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లను క్రిమినల్ వేస్ట్ అని సీఎం అంటున్నారని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. నిరుద్యోగులు ఎండ్రిన్ తాగి చావాలని రేవంత్‌రెడ్డి అంటుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్‌ స్పందించరా? అని ప్రశ్నించారు.

దిల్లీలో రాజ్యాంగం పట్టుకొని తిరిగే రాహుల్ : తమ బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో 2.32 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చామని తెలిపారు. కరోనా వచ్చినా, జోనల్‌ వ్యవస్థను కేంద్రం అడ్డుకున్నా ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని అన్నారు. దిల్లీలో రాజ్యాంగం పట్టుకొని తిరిగే రాహుల్‌కు తెలంగాణలో జరిగేవి కనపడవా? అని ప్రశ్నించారు. ఎక్కడ ఏం జరిగినా స్పందించే రాహుల్‌ తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ అంశాలపై ఎందుకు స్పందించరని నిలదీశారు.

రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు : అత్యధిక క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డే క్రిమినల్ వేస్ట్ అని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఏం చదివారో కూడా తనకు డౌటే అని అన్నారు. తన ఎన్యూమరేషన్ ఫారం నింపుకోగలుగుతారా? అని ప్రశ్నలు సంధించారు. అసలు విద్యార్థుల గురించి రేవంత్‌రెడ్డికి ఏం తెలుసని అన్నారు. సీఎం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఒక్క ఇంటర్వ్యూకైనా వెళ్లారా? రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు, ఎలా ఇస్తారో చెప్పాలి? అని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.

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