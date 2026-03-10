ఆరు గ్యారంటీల అమలుపై అసెంబ్లీలో ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రవేశ పెడతాం : కేటీఆర్
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ మోసాలు, అరాచకాలపై రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో నిలదీస్తామన్న కేటీఆర్ - ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలపై ప్రశ్నిస్తాం - గండిపేట గోల్కొండ రిసార్ట్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు వర్క్షాప్
Published : March 10, 2026 at 8:35 PM IST
KTR on Congress Govt Six Guarantees : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు చేస్తున్న మోసం, అరాచకాలపై రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో నిలదీస్తామని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ బడ్జెట్ ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు ఇచ్చిన వ్యవధి 60 శాతం పూర్తవుతోందన్నారు. ఈ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలు, హామీల విషయంలో, చిత్తశుద్ధి బయటపడుతుందని చెప్పారు. ప్రజలకిచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలపై ప్రశ్నిస్తామని, బీఆర్ఎస్ తరఫున ప్రైవేట్ బిల్లు పెడతామని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అసెంబ్లీ నడపడం ఇష్టం లేదన్న కేటీఆర్ పేదల ఇళ్లపై బుల్డోజర్లు నడుపుతున్నట్లే అసెంబ్లీలో కూడా బుల్ డోజ్ చేయాలని చూస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాటకే జీరో వ్యాల్యూ ఉందని, ఏం చేస్తున్నారో ఆయనకే అర్థం కావడం లేదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. వంద రోజుల్లోనే చట్టబద్ధంగా అమలు చేస్తామన్న ఆరు గ్యారెంటీలకు డబ్బులు లేవంటున్న సీఎం మూసీ ప్రాజెక్టును మాత్రం లక్షన్నర కోట్లతో ఎలా అభివృద్ధి చేస్తారని ప్రశ్నించారు.
బడ్జెట్ అంశాలపై చర్చలు : ఈ నెల బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు గోల్కొండ రిసార్ట్స్లో వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. శాసనసభ నిబంధనలు, బడ్జెట్ అంశాలు, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, ప్రజాసమస్యలపై స్పందించాల్సిన తీరు, తదితరాలపై అవగాహన కల్పించారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజల తరపున ప్రశ్నించాల్సిన విషయాలు, పార్టీ పరంగా లేవనెత్తాల్సిన అంశాలు, అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సెషన్లో చర్చించినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు.
మూసీకి మేం వ్యతిరేకం కాదు : శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ లేరు, కమిటీలు లేవని కేటీఆర్ ప్రభుత్వంపై విమర్శించారు. మార్చి పదో తేదీ వచ్చినా కూడా రైతుబంధుకు దిక్కు లేదని, ముచ్చటగా మూడోసారి ఎగ్గొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో రాహుల్ బంధు పథకం తీసుకొచ్చారని వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు. సమస్యలతో పాటు హామీలు, కట్టని వడ్డీలు కట్టినట్లు చెబుతున్న అంకెల గారడీ, ప్రభుత్వ పెద్దల అవినీతి, అక్రమాలపై కూడా సమావేశాల్లో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని చెప్పారు. మూసీకి తాము వ్యతిరేకం కాదన్న ఆయన ప్రజలకు మంచి పునరావాసం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. డే ఎకానమీ నాశనం చేసి నైట్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ ఏంటని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక్క ఇళ్లు కట్టినట్లు నిరుపించినా రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
"ఆరు గ్యారంటీల అమలుపై అసెంబ్లీలో ప్రైవేట్ బిల్లు పెడతాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ మోసాలు, అరాచకాలపై రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో నిలదీస్తాం. ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలపై గట్టిగా ప్రశ్నిస్తాం. పేదల ఇళ్లపై బుల్డోజర్లు నడుపుతున్నట్లే అసెంబ్లీలో కూడా బుల్ డోజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు" -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
మిలియన్ మార్చ్కు నేటితో 15ఏళ్లు : తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ఎగిసేలా చేసిన కీలక ఘట్టాల్లో మిలియన్ మార్చ్ ఒకటని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. మార్చి 10 2011 ఈ మిలియన్ మార్చ్ జరిగిందని ఆయన ఈరోజు ఎక్స్లో గుర్తు చేసుకున్నారు. నాడు నిర్బంధాలు, దిగ్భంధాలు, అడ్డంకులు, బ్యారికేడ్లు, ఇనుప కంచెలు ఇవేవీ తెలంగాణ ఉద్యమకారుల స్ఫూర్తిని దెబ్బతీయలేకపోయాయని పేర్కొన్నారు. లక్షల గొంతుకలు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ట్యాంక్బండ్పై నినదించిన అద్భుత పోరాట రూపానికి నేటితో 15 ఏళ్లు నిండియాని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్లు తెలిపారు.
శాసనసభ కార్యకలాపాలతో పాటు బడ్జెట్కు సంబంధించిన అంశాలు, రాజకీయ పరిస్థితులపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు నిపుణులు ఈరోజు అవగాహన కల్పించారు. గోల్కొండ రిసార్ట్లో ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన కార్యక్రమానికి గులాబీ నేతలు కదిలి వచ్చారు. రాష్ట్ర, దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, మారుతున్న పరిణామాలను నిపుణులు వివరించారు. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేసిన రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన హరీశ్ రావు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ తదితరులు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు ఆయా అంశాలపై కులంకుశంగా చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు వివిధ అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
