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పవన్ ​కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కేటీఆర్​ - 'తెలంగాణ ఓజీ కేసీఆరే​'

పవన్‌ కల్యాణ్‌ను తెలంగాణలో ఎవరూ అడ్డుకోలేదు - తెలంగాణ ఏర్పడితే అన్నం తినని వ్యక్తి, రాష్ట్ర అవతరణ రోజు సభ ఎందుకు పెట్టారు - తెలంగాణ ముమ్మాటికి ఇక్కడి బిడ్డల జాగీరే అన్న కేటీఆర్

KTR RESPONDS TO PAWAN KALYAN
KTR RESPONDS TO PAWAN KALYAN COMMENTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 12:23 PM IST

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KTR Responds to Pawan Kalyan Comments : తెలంగాణలో జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఎవరూ అడ్డుకోలేదని బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేనను గెలవకుండా ప్రజలే అడ్డుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ ఏర్పడితే 11 రోజులు అన్నం తినలేదని పవన్‌ గతంలో అన్నారని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ఏర్పడితే అన్నం తినని వ్యక్తి రాష్ట్ర అవతరణ రోజు సభ ఎందుకు పెట్టారని ప్రశ్నించారు. జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో కొత్తగా పోటీ చేసేదేముందని, 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేశారని గుర్తుచేశారు.

జాతీయవాదం గురించి పవన్ చెప్పొద్దు : తెలంగాణ ముమ్మాటికి భూమిపుత్రుల జాగీరేనని అందులో ఎటువంటి అనుమానం లేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రాంతీయవాదం ఉగ్రవాదం కంటే ప్రమాదకరం అన్న పవన్‌ కల్యాణ్​ వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు ప్రత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారని ఇప్పుడు దాన్ని తప్పు పడతారా? అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణకు రావాల్సిన పరిశ్రమలను ప్రధాని మోదీ గుజరాత్‌కు తరలించారని దాన్ని ఏమనాలో పవన్ కల్యాణ్​ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. జాతీయవాదం గురించి పవన్‌ వద్ద పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం తమకు లేదన్నారు.

తెలంగాణ కోసం ఓజీలు ఉన్నారు : ఒక నటుడిగా, ఏపీకి డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్‌కల్యాణ్‌ను తాము గౌరవిస్తామని కేటీఆర్ అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడటానికి తమకు ఓజీలు, నేతలు ఉన్నారని అన్నారు. తెలంగాణను డిస్టర్బ్‌ చేసే ప్రయత్నాలు 2014లోనే జరిగాయని, హైదరాబాద్‌ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతం చేసే కుట్రలకు ప్రయత్నించారని తెలిపారు. తమ అనుమతి లేకుండానే తెలంగాణ గ్రామాలు, సీలేరు ప్రాజెక్టును, ఖమ్మంలోని ఏడు మండలాలను కలిపారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

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KTR ON PAWAN KALYAN COMMENTS
KTR RESPONDS TO PAWAN KALYAN
KTR RESPONDS TO PAWAN KALYAN

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