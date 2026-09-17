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రేవంత్‌రెడ్డి కుటుంబ ఆస్తులపై విచారణకు సిద్ధమా?: కేటీఆర్‌

రేవంత్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీలో పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులపై సిట్టింగ్‌ జడ్జి విచారణకు తాము సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. సీఎం, ఆయన సోదరులు అన్ని ఆస్తులు సంపాదించారని నిలదీశారు.

మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 2:06 PM IST

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KTR Fire on CM Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీలో పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పారని బీఆర్ఎస్​ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ఆరోపించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులపై సిట్టింగ్‌ జడ్జి విచారణకు తాము సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి కూడా తన కుటుంబ ఆస్తులపై విచారణకు సిద్ధమా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఏ వ్యాపారాలు చేసి సీఎం, ఆయన సోదరులు అన్ని ఆస్తులు సంపాదించారని నిలదీశారు. తమను అసెంబ్లీ నుంచి సస్పెండ్‌ చేసి వాళ్లకు నచ్చినట్లుగా సభ నిర్వహించుకుంటున్నారని కేటీఆర్​ విమర్శించారు.

TAGGED:

KTR
CM REVANTH REDDY
KCR FAMILY LANDS
కేటీఆర్
KTR FIRE ON CM REVANTH REDDY

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