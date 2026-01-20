ETV Bharat / politics

సీఎం బావమరిది అక్రమాలు బయటపట్టినందుకే హరీశ్​కు నోటీసులు : కేటీఆర్‌

ప్రభుత్వ అవినీతిని బయటపెడుతున్నందుకే తమపై కేసులు పెడుతున్నారన్న కేటీఆర్ - హరీశ్‌ రావుకు నోటీసులు ఇచ్చి ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నమని ధ్వజం - న్యాయం కోసం సుప్రీంకోర్టుకైనా వెళ్తామని వెల్లడి

Phone Tapping Case
KTR Reacts to SIT Notice to Harish Rao (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KTR Reacts on SIT Notice to Harish Rao : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అక్రమాలు, అవినీతిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నందుకే తమపై కేసులు పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ మండిపడ్డారు. కేవలం రెండేళ్లలోనే కాంగ్రెస్ సర్కారుపై ఎన్నో అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. బీఆర్​ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్​ హరీశ్‌ రావుకు సిట్​ ద్వారా నోటీసులు ఇచ్చి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, తన బావమరిదితో కలిసి వెయ్యి కోట్లు దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. ఈ అక్రమాలు బయటపెట్టినందుకే ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో హరీశ్‌రావుకు నోటీసులు ఇచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

సిట్ విచారణ కాదు పిచ్చి విచారణ : న్యాయం కోసం అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు కోర్టుకైనా వెళ్తామని కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. ఇది సిట్ విచారణ కాదని, పిచ్చి విచారణ అని ఆయని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు మోసపూరిత హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చారని అన్నారు. హామీలు నెరవేర్చలేక నిలదీసిన వారిపై కేసులు పెడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్ని కమిషన్లు వేశారు, విచారణ చేశారు ఒక్కటైనా నిరూపించారా? అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే అక్కడ కేసును కొట్టి వేశారని చెప్పారు.

ప్రభుత్వ అవినీతిని బయటపెడుతున్నందుకే సిట్ నోటీసులు, విచారణలు : కేటీఆర్‌ (ETV)

సైట్ విజిట్ చేయాలనే నిబంధన : సోమవారం హరీశ్‌రావు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బావమరిది సృజన్​ రెడ్డి స్కామ్‌ను బయటపెట్టగానే హరీశ్‌రావుకు సిట్​ నుంచి నోటీసులు వచ్చాయని కేటీఆర్​ ఆరోపించారు. సీఎం తన బావమరిది సృజన్‌రెడ్డికి ఇప్పటికే 9 కాంట్రాక్టులు ఇచ్చారని అన్నారు. సింగరేణి బొగ్గు గనుల టెండర్ల విషయంలో అవినీతి జరుగుతోందని తెలిపారు. వేల కోట్లతో ముడిపడిన టెండర్ల విషయంలో సైట్ విజిట్‌ చేయాలనే నిబంధన పెట్టి, ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశీ సంస్థలు బిడ్‌ వేయకుండా కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సైట్ విజిట్‌కు వచ్చిన కాంట్రాక్టర్లను రేవంత్‌రెడ్డి బావమరిది సృజన్‌రెడ్డి బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇంకెవరూ బిడ్‌ వేయకుండా కాంట్రాక్టులు సృజన్‌రెడ్డికే కట్టబెడుతున్నారని తెలిపారు.

"సింగరేణి టెండర్ల కుంభకోణంలో అసలైన సూత్రధారి సీఎం బావమరిది సృజన్‌రెడ్డి. సింగరేణి టెండర్లపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి. ఈ ప్రభుత్వంపై న్యాయపరంగా పోరాడుతాం. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, విచారణలు చేసినా పునీతులమై వస్తాం. హామీలు నెరవేర్చలేక నిలదీసిన వారిపై కేసులు పెడుతున్నారు. ఇన్ని కమిషన్లు వేశారు, విచారణ చేశారు, ఒక్కటైనా నిరూపించారా? హరీశ్​ రావు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే అక్కడ కొట్టి వేశారు" -కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి

న్యాయపరంగా పోరాడుతాం : సింగరేణి టెండర్ల కుంభకోణంలో అసలైన సూత్రధారి సీఎం బావమరిది సృజన్‌రెడ్డే అని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. సింగరేణి టెండర్లపై తక్షణమే సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఈ ప్రభుత్వంపై న్యాయపరంగా పోరాడుతామని, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, విచారణలు చేసినా పునీతులమై తిరిగి వస్తామని స్పష్టం చేశారు.

20 శాతం కమిషన్ : రేవంత్ రెడ్డి అడ్డగోలు సిట్ విచారణల పేరుతోనే ఎన్ని తమాషాలు చేసినా, కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు, పాలనా వైఫల్యంపై నిరంతరం ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని కేటీఆర్​ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే స్కాంగ్రెస్ అని, ఒక మంత్రి 20 శాతం, ఇంకో మంత్రి బ్యాగ్ మ్యాన్ అని విమర్శించారు. ఈ మొత్తం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో ఒక్క అధికారి కూడా ఇప్పటిదాకా ఎందుకు బయటకు మాట్లాడలేదని? ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లీకులు ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు ఇలా గడుపుతారని అన్నారు.

ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా, అధికారిక సమాచారం లేకుండా ఎన్ని రోజులు తమాషాలు నడిపిస్తారు? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. కేవలం హరీశ్ రావుపై కుట్రతో, జైలుకు పంపించాలన్న దురుద్దేశంతోనే సుప్రీంకోర్టులో ప్రజాధనంతో మరీ ప్రభుత్వం వాదనలు వినిపించిందన్నారు. హరీశ్ రావు బయటపెట్టిన సమాచారం సరైంది కాకపోతే ఆ శాఖ మంత్రి, సింగరేణి అధికారులు ఇప్పటిదాకా ఒక్కరూ ఎందుకు మాట్లాడలేదు? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.

రెండు పార్టీలు ఒక్కటై మనపై కత్తులు దూస్తున్నాయి: కేటీఆర్

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కేసీఆర్‌కు నోటీసు? - లాజికల్‌ కంక్లూజన్‌ ఇవ్వాలంటే విచారించాల్సిందే అంటున్న సిట్​!

TAGGED:

KTR REACTS TO SIT NOTICE
SIT NOTICE TO HARISH RAO
PHONE TAPPING CASE
KTR SLAMS CM REVANTH REDDY
PHONE TAPPING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.