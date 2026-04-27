కవిత కొత్త పార్టీపై స్పందించిన కేటీఆర్ - పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు

చాలా పార్టీలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి - 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న పార్టీలు చాలా తక్కువ - కొత్త పార్టీని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు

KTR ON KAVITHA NEW PARTY
Published : April 27, 2026 at 7:07 PM IST

KTR On Kavitha New Party : కవిత కొత్త పార్టీపై కేటీఆర్ స్పందించారు. చాలా పార్టీలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయని కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనపై పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించారు. 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న పార్టీలు చాలా తక్కువని, కొత్త పార్టీని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. "కేసీఆర్ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారని అవన్నీ పట్టించుకోనక్కర్లేదు. సింగరేణి కార్మికులకు అమలు చేసిన పథకాలపై చర్చించాం. తెలంగాణలోని సబ్బండ వర్గాలు, సకల జనులకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ తీర్మానం. ఉద్యమంలో సహకరించిన వారు, మాతో కలిసి నడిచిన వారికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ తీర్మానం. అరాచక కాంగ్రెస్‌ పాలనకు సంబంధించి భేటీలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. రైతుబంధు తీసుకువచ్చి రైతులను ఆదుకోవడాన్ని ఐరాస ప్రశంసించింది. రైతుబంధును కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోంది. విడతల వారీగా రైతులకు డబ్బులిస్తూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగంలో సంక్షోభంపై విస్తృతంగా చర్చించాం. ధాన్యం కొనుగోళ్లలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారు. ధాన్యం దళారుల పాలైపోయింది, రాష్ట్రంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు నడవట్లేదు. ప్రభుత్వం ఆంక్షలు లేకుండా ధాన్యం కొనుగోళ్లు చేయాలని తీర్మానం. ఆంక్షలు లేకుండా కొనుగోళ్లు చేయకపోతే గ్రామాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ ఉద్యమిస్తుంది" అని అన్నారు.

