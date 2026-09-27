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సిరిసిల్ల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి : కేటీఆర్

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన నేపధ్యంలో సీఎంకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పలు సూటి ప్రశ్నలు సంధించారు. 8 వేల ఎకరాల భూములపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

KTR
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST

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KTR Questioned Revanth Reddy : సిరిసిల్లలో ఈ నెల 30న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. 30వ తేదీ సాయంత్రం సిరిసిల్ల పట్టణంలో ఈ సభ నిర్వహించనున్న కాంగ్రెస్​ పార్టీ, సభకు ముందు దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగే భారీ ర్యాలీలో రేవంత్‌ రెడ్డి స్వయంగా పాల్గొనేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది.

శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి

రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన నేపథ్యంలో సీఎంకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పలు సూటి ప్రశ్నలు సంధించారు. 8 వేల ఎకరాల భూములపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2,400 ఎకరాలు రికవరీ చేసిన వివరాలు బయటపెట్టాలన్నారు. నేతన్న, రైతన్న, విద్యార్థులకు సీఎం రేవంత్‌ సమాధానం చెప్పాలని, హామీల అమలుపై స్పష్టమైన తేదీలు ప్రకటించాలని డిమాండ్​ చేశారు. సిరిసిల్ల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని పేర్కొన్నారు.

బీఆర్ఎస్​పై ప్రజలకు ప్రేమ తగ్గలేదు

బీఆర్ఎస్​కు అధికారం మాత్రమే పోయిందని పార్టీ పట్ల ప్రజలకు ఉన్న ప్రేమ ఇంకా తగ్గలేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అన్నివర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విమర్శించారు. శంషాబాద్​లో నిర్వహించిన పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. మూడు సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో హైదరాబాద్​లో ఒక్క ఇటుక కూడా వేయలేదని ఆరోపించారు. శాంతిభద్రతలు సైతం సరిగా లేవని, పోలీసులు కూడా కాంగ్రెస్ నేతల మాటలే వింటున్నారని విమర్శించారు. పారిశ్రామికవేత్తలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. రెండు సంవత్సరాల్లో మళ్లీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ఈ నెల 30న సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభ

TAGGED:

KTR
SIRCILLA DEVELOPMENT
KTR FIRE ON REVANTH REDD
రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన
KTR QUESTIONED REVANTH REDDY

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