సిరిసిల్ల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి : కేటీఆర్
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన నేపధ్యంలో సీఎంకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పలు సూటి ప్రశ్నలు సంధించారు. 8 వేల ఎకరాల భూములపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST
KTR Questioned Revanth Reddy : సిరిసిల్లలో ఈ నెల 30న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. 30వ తేదీ సాయంత్రం సిరిసిల్ల పట్టణంలో ఈ సభ నిర్వహించనున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, సభకు ముందు దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగే భారీ ర్యాలీలో రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా పాల్గొనేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది.
శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి
రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన నేపథ్యంలో సీఎంకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పలు సూటి ప్రశ్నలు సంధించారు. 8 వేల ఎకరాల భూములపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2,400 ఎకరాలు రికవరీ చేసిన వివరాలు బయటపెట్టాలన్నారు. నేతన్న, రైతన్న, విద్యార్థులకు సీఎం రేవంత్ సమాధానం చెప్పాలని, హామీల అమలుపై స్పష్టమైన తేదీలు ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. సిరిసిల్ల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్పై ప్రజలకు ప్రేమ తగ్గలేదు
బీఆర్ఎస్కు అధికారం మాత్రమే పోయిందని పార్టీ పట్ల ప్రజలకు ఉన్న ప్రేమ ఇంకా తగ్గలేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అన్నివర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విమర్శించారు. శంషాబాద్లో నిర్వహించిన పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. మూడు సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇటుక కూడా వేయలేదని ఆరోపించారు. శాంతిభద్రతలు సైతం సరిగా లేవని, పోలీసులు కూడా కాంగ్రెస్ నేతల మాటలే వింటున్నారని విమర్శించారు. పారిశ్రామికవేత్తలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. రెండు సంవత్సరాల్లో మళ్లీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.