మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే: కేటీఆర్
కేసీఆర్ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడితే రేవంత్రెడ్డి విధ్వంసంపై మాట్లాడుతున్నారంటూ వ్యాఖ్యానించిన కేటీఆర్ - రెండున్నరేళ్లలో హైదరాబాద్లో పేదలకు ఒక్క ఇల్లైనా కట్టారా? - పవర్ పాయింట్ వర్సెస్ పబ్లిక్ పాయింట్ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ వ్యాఖ్య
Published : March 14, 2026 at 10:36 PM IST
KTR Meeting at Himayat Sagar : వంద రోజుల్లో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునేందుకు డబ్బుల్లేవు రూ.లక్షన్నర కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణకు డబ్బులు వస్తాయట అని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని అన్నారు. గతంలో కేసీఆర్ నీటి నిర్వహణ గురించి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే నేడు రేవంత్రెడ్డి మాత్రం విధ్వంసం గురించే మాట్లాడారని చెప్పారు. మూసీ అభివృద్ధిపై హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని హిమాయత్ సాగర్లో 'పవర్ పాయింట్ వర్సెస్ పబ్లిక్ పాయింట్' పేరిట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
కాంగ్రెస్ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి : మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని కేటీఆర్ వక్కాణించారు. గడిచిన రెండున్నరేళ్లలో హైదరాబాద్లో పేదలకు ఒక్క ఇల్లైనా కట్టారా అని అధికార పక్షాన్ని నిలదీశారు. నగరంలో ఎన్ని వందల ఇళ్లు కూలగొట్టారో చూపిస్తామని చెప్పారు. కేసీఆర్ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడితే రేవంత్రెడ్డి విధ్వంసంపై మాట్లాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. 1952 నుంచి 1983 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలో ఉందన్నారు. గత పాపాలకు ముక్కు నేలకు రాసి సీఎం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన, పునరుజ్జీవానికి కేసీఆర్ హయాంలో చర్యలు చేపట్టామని పేర్కొన్నారు. కొన్ని ఇళ్లు కూల్చాల్సి వస్తుందని కొన్ని సంస్థలు సూచించాయిని చెప్పారు. రివర్ బెడ్ నిర్మాణాలైతే తప్ప మిగతావి ముట్టవద్దని కేసీఆర్ చెప్పారని గుర్తుచేశారు. తప్పకుండా కూల్చాల్సి వస్తే ప్రాజెక్టును పక్కన పెడదామని కేసీఆర్ చెప్పారని అన్నారు.
ప్రతి మురికి నీటి చుక్కను శుద్ధీకరించాం : కేసీఆర్ హయాంలో రూ.6 కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ చేపట్టారని గుర్తుచేశారు. ఐదు కిలోమీటర్ల మేర పైలట్ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని కేసీఆర్ సూచించారని అన్నారు. నాగోల్, ఉప్పల్, అంబర్పేట మధ్య ఒక్క ఇల్లు కూల్చకుండా ప్రాజెక్టు చేపట్టారని వెల్లడించారు. మూసీ నుంచి ఘట్కేసర్ వరకు 57 కిలోమీటర్ల ఎక్స్ప్రెస్ వే డిజైన్ చేశామని అన్నారు. మూసీలోకి వచ్చే ప్రతి మురికి నీటి చుక్కను శుద్ధీకరించామన్నారు. సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల ద్వారా మురికినీరు శుద్ధీకరించామని వెల్లడించారు. కేసీఆర్ హయాంలోనే రూ.4 వేల కోట్లతో సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశామని ప్రస్థావించారు. వరద నియంత్రణ, జీవనదిలో మార్చేందుకు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. గతంలో రూ.16,634 కోట్ల అంచనాతో ఎంఆర్డీసీఎల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశామని గుర్తుచేశారు.
అధికార పక్షంపై ప్రశ్నల వర్షం : కొడంగల్లోని రేవంత్రెడ్డి సొంత ఇల్లు ఎఫ్టీఎల్లో ఉంది నిజం కాదా అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతిరెడ్డి ఇల్లు దుర్గంచెరువు ఎఫ్టీఎల్లో లేదా? హిమాయత్సాగర్ పూడ్చి పొంగులేటి ఇల్లు కట్టుకుంది నిజం కాదా? మంత్రి వివేక్, కేవీపీ ఫాంహౌస్లు హిమాయత్సాగర్ ఎఫ్టీఎల్లో లేవా? అని అధికార పార్టీపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. పట్నం మహేందర్రెడ్డి ఇల్లు కూడా హిమాయత్సాగర్లోనే ఉందని ప్రస్థావించారు.
వంద రోజుల్లో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునేందుకు డబ్బుల్లేవు రూ.లక్షన్నర కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణకు డబ్బులు వస్తాయట అని కేటీఆర్ అధికార పక్షాన్ని ఎద్దేవాచేశారు. అందాల పోటీల నిర్వహణకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు వస్తాయి, ఫుట్బాల్ ఆడేందుకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు ఉంటాయని విమర్శించారు.
"మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే. 1952 నుంచి 1983 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలో ఉంది. గత పాపాలకు ముక్కు నేలకు రాసి సీఎం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. గడిచిన రెండున్నరేళ్లలో హైదరాబాద్లో పేదలకు ఒక్క ఇల్లైనా కట్టారా? నగరంలో ఎన్ని వందల ఇళ్లు కూలగొట్టారో చూపిస్తాం. కేసీఆర్ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడితే రేవంత్రెడ్డి విధ్వంసంపై మాట్లాడుతున్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన, పునరుజ్జీవానికి కేసీఆర్ హయాంలో చర్యలు చేపట్టాం." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
