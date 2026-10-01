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రేవంత్‌రెడ్డి ఒక్క భాషలో తిడితే నేను నాలుగు భాషల్లో తిడతా: కేటీఆర్

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. తాతల కాలం నుంచి మా ఆస్తులు, మీ ఆస్తులపై విచారణకు సిద్ధమా? అని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే విచారణకు సిద్ధం కావాలని చెప్పారు.

KTR Counter To CM Revanth Reddy
మాట్లాడుతున్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 4:37 PM IST

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KTR Counter To CM Revanth Reddy : అమెరికాలో తాను ఉద్యోగం చేసి సంపాదించిన డబ్బులతో 2006లోనే ఒక హోటల్‌ పెట్టినట్లు బీఆర్​ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. నాడు ఒక హోటల్‌ పెడితే, ఇప్పుడు మూడు హోటళ్లు అయ్యాయని వివరించారు. తాను రాజకీయాల్లో లేకపోయింటే వాటిని పది హోటళ్లు చేసేవాడినని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో తన అఫిడవిట్‌లో పెట్టిన సమాచారాన్నే సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సిరిసిల్ల సభలో చెప్పారన్నారు. తన హోటళ్లకు సీఎం నిన్న ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఇచ్చారని అన్నారు. తెలంగాణ భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు.

పోలీసులు తప్ప ఎవరూ లేరు

తన బండారం బయటపెడతానని, శత్రుదేశంపై దండయాత్రకు వెళ్లినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌ నేతలు నిన్న సిరిసిల్లకు వెళ్లారని కేటీఆర్ చెప్పారు. అంతమంది పోలీసులు ఎందుకు అరెస్టులు ఎందుకు? అని ప్రశ్నించారు. సీఎం సభలో పోలీసులు తప్ప ఎవరూ లేరని విమర్శించారు. అమెరికాలో ఎవరి పనులు వారే చేసుకుంటారన్న ఆయన, అమెరికాలో బాత్‌రూమ్‌లు కడిగితే తప్పా? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్‌రెడ్డి కాపీ కొట్టి డిగ్రీ పాసయ్యారని ఎద్దేవా చేసిన కేటీఆర్ సీఎం ఒక్క భాషలో తిడితే తాను నాలుగు భాషల్లో తిడతానన్నారు. రేవంత్‌రెడ్డి గోకినా గోకకపోయినా తాను మాత్రం గోకుతూనే ఉంటానని చెప్పారు. రేవంత్‌రెడ్డి టీడీపీని మటాష్‌ చేశారని, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీని మరో 20, 30 ఏళ్ల వరకు అధికారంలోకి రాకుండా చేస్తున్నారని చెప్పారు.

రేవంత్‌రెడ్డి 8 ఏళ్లు డిగ్రీ చదివారు

కేసీఆర్‌ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మంత్రి, కేంద్రమంత్రి, డిప్యూటీ స్పీకర్‌గా పనిచేశారని, తన తాతకు వందల ఎకరాలు ఉండేవని కేటీఆర్ పునరుద్ఘాటించారు. కేసీఆర్ చదివిస్తే చదువుకున్నానని, రేవంత్‌రెడ్డికి మాత్రం చదువు రాలేదన్నారు. అందరూ డిగ్రీ మూడేళ్లు చదివితే రేవంత్‌రెడ్డి మాత్రం 8 ఏళ్లు చదివారని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మాదిరి ప్రజలపై పడి దోచుకోలేదన్న కేటీఆర్​ తాను సంపాదించుకున్న డబ్బుతో వ్యాపారం చేశానన్నారు. అలా చేయడం తప్పా? అని ప్రశ్నించారు.

ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు నేతలు తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్​లో చేరారు. తనపై కోపంతో సిరిసిల్ల నేతన్నలను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అక్కడ మరణించిన నేతన్నల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సాయం అందుతుందని ఆశించామని, కానీ సీఎం పర్యటనలో అలాంటిదేమీ కనిపించలేదన్నారు. సీఎం, పీసీసీ చీఫ్‌, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు మధ్య సిరిసిల్లకు వెళ్లారన్నారు.

తప్పని తేలితే ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమే

ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. తాతల కాలం నుంచి తమ ఆస్తులు, మీ ఆస్తులపై విచారణకు సిద్ధమా? అని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే విచారణకు సిద్ధం కావాలని చెప్పారు. తమది తప్పని తేలితే ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమేనన్నారు. కాళేశ్వరం, విద్యుత్‌ అంశాలపై కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి మూడేళ్లు గడిచినా ఏం తేల్చారని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. ఫార్ములా-ఈ కేసు, ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసుల పేరుతో రాజకీయ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. హైదరాబాద్‌లోని భవనాలన్నీ కేటీఆర్‌వేనని గతంలో ఆరోపణలు చేశారని, మూడేళ్లు గడిచినా ఒక్క ఆరోపణనైనా నిరూపించారా కేటీఆర్ అని ప్రశ్నించారు.

మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డికి తప్ప బీసీ, ఎస్సీ వర్గాలకు చెందిన వారికి కాంట్రాక్టులు దక్కడం లేదని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. రాహుల్‌గాంధీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని, తెలంగాణకు మాత్రం రావడం లేదన్నారు. బీజేపీ విచిత్రమైన పార్టీ అన్న ఆయన రేవంత్‌రెడ్డి కంటే ఎక్కువ హామీలు ఇచ్చిన ఆ పార్టీ కూడా పెద్దగా చేసిందేమీ లేదన్నారు. రేవంత్‌రెడ్డి విషయంలో తాను వెనక్కి తగ్గబోనని ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను, దోపిడీని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటానని కేటీఆర్ తెలిపారు.

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ASSETS CONFLICT IN BRS CONGRESS
KTR COUNTER TO CM REVANTH
సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి కేటీఆర్ సవాల్
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KTR COUNTER TO CM REVANTH

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