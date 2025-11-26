ETV Bharat / politics

సర్పంచ్​ ఎన్నికలు జరిగే కొన్ని మండలాల్లో అసలు బీసీలకు రిజర్వేషన్లే లేవు : కేటీఆర్

బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందన్న కేటీఆర్ - బీసీ రిజర్వేషన్లను 17 శాతానికి పరిమితం చేశారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిపై మండిపాటు - వరంగల్​లో మీడియాతో మాజీమంత్రి కేటీఆర్

KTR on BC reservations
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న మాజీమంత్రి కేటీఆర్, చిత్రంలో ధర్మారెడ్డి, శంకర్​నాయక్, పల్లా రాజేశ్వర్​రెడ్డి, పోచంపల్లి శ్రీనివాస్​రెడ్డి (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 7:22 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 7:40 PM IST

KTR on BC Reservations : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అని చెప్పి 17 శాతానికి పరిమితం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. కొన్ని మండలాల్లో బీసీలకు అసలు రిజర్వేషన్లే లేవని, దీనికి ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు. బీసీలను కాంగ్రెస్ నమ్మించి గొంతు కోసిందని ఇందుకు ప్రతిగా బీసీలంతా ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి తగిన బుద్ది చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు.

పార్టీ రహితంగా జరిగే ఎన్నికల్లో పార్టీపరంగా 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని సీఎం నిస్సిగ్గుగా చెపుతున్నారని ఆక్షేపించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ నిజస్వరూపం బయటపడిందని ఆక్షేపించారు. వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలంలో పర్యటించిన కేటీఆర్​ కాకతీయ మెగా టెక్స్‌టైల్‌ పార్కును సందర్శించారు. సోలాపూర్‌, సూరత్‌ తరహాలో వరంగల్‌లో వస్త్ర పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసేందుకు కేసీఆర్ దార్శనికతతో టెక్స్‌టైల్‌ పార్కు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. కైటెక్స్‌ పార్క్‌ సందర్శించి, టెక్స్‌టైల్‌ పార్కుల పురోగతి, ఉత్పత్తులపై కేటీఆర్​ ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులను ఆరా తీశారు.

సర్పంచ్​ ఎన్నికలు జరిగే కొన్ని మండలాల్లో అసలు బీసీలకు రిజర్వేషన్లే లేవు : మాజీమంత్రి కేటీఆర్ (ETV)

బీసీ రిజర్వేషన్లు 24 నుంచి 17కు తగ్గించారు : బీసీలకు రిజర్వేషన్లు తగ్గించడంతో పాటు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన గొప్పతనంపై స్పందిస్తారా? అని రాహుల్ గాంధీని కేటీఆర్ సోషల్​ మీడియా ద్వారా ప్రశ్నించారు. రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. రాష్ట్రంలో చేసిన కులగణన అది దేశానికి ఎలా ఆదర్శమో రాహుల్ గాంధీ చాలా గొప్పగా చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పి రూ. 160 కోట్లు ఖర్చు చేశారని అన్నారు. కానీ గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల్లో కేవలం 17 శాతం రిజర్వేషన్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారని, గతంలో ఉన్న 24 శాతాన్ని కూడా తగ్గించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

"పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లలో కొన్ని కొన్ని మండలాల్లో బీసీలకు కనీసం ఒక్క ఊరు కూడా లేదు. ఇంతకంటే అరాచకం, కిరాతకం ఉందా అనేది నాకైతే తెలవదు. 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అని చెప్పి కులగణన చేసి దానికి 160 కోట్లు ఖర్చుచేసి, దానికి రాహుల్​ గాంధీ కితాబిచ్చి ఇది రేర్(RARE) మోడల్​ (రాహుల్, రేవంత్) అని చెప్పారు. 42 శాతం అని చెప్పి 17 శాతానికి పరిమితం చేసినందుకు రేవంత్​ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి" -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులు, దళారుల ప్రయోజనాల కోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. జీహెచ్​ఎంసీలో 27 నగర, పురపాలికల విలీనంపై సర్కార్‌ ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుందని, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా చేయలేదని ధ్వజమెత్తారు. పరిశ్రమలకు ఇచ్చిన భూములను ప్రైవేటుకు ధారాధత్తం చేస్తూ రూ. 5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణానికి పాల్పడుతున్నారని మరోసారి ఆరోపించారు. ప్రజావసరాల కోసం భూమిని ఉపయోగించకుండా రాహుల్‌ గాంధీకి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఏటీఎంగా తెలంగాణను మారుస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. హిల్టప్‌ పాలసీని ప్రభుత్వం వెనక్కితీసుకోకుంటే బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తుందని హెచ్చరించారు.

మా ప్రయత్నాలకు ఫలితాలు : హైదరాబాద్​లో సాఫ్రాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీ ప్రారంభంపై కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో తాము చేసిన ప్రయత్నాలకు ఫలితాలు వస్తున్నాయని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పేర్కొన్న ఆయన 2022లో సాఫ్రాన్ సంస్థను స్వాగతిస్తూ పెట్టిన పోస్ట్​ను ట్యాగ్ చేశారు. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించడం సంతోషకరమని అన్నారు. హైదరాబాద్ ఏరోస్పేస్, ఏవియేషన్ ఎకోసిస్టంలో ఇది మరో గొప్ప పరిణామమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

