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మేము అధికారంలోకి వచ్చాక హైడ్రాను బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తాం : కేటీఆర్​

హైడ్రా తీర్పుపై స్పందించిన కేటీఆర్​ - హైడ్రా తీరుపై కాంగ్రెస్​పై మండిపడ్డ కేటీఆర్​ - డీలిమిటేషన్​పై స్పష్టతనివ్వాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి - కాజీపేట రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని విన్నపం

KTR Comments About HYDRAA in Delhi
KTR Comments About HYDRAA in Delhi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 7:26 PM IST

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KTR Comments About HYDRAA in Delhi : హైడ్రాను అడ్డుపెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి దందాలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే హైడ్రాను బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తామని ప్రకటించారు. కేంద్ర మంత్రులను కలిసేందుకు దిల్లీ వెళ్లిన క్రమంలో మీడియా సమావేశంలో పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆ నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోలేదెందుకు : హైడ్రాపై హైకోర్టు తీర్పు సీఎంకి చెంపపెట్టు అని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. హైడ్రా తొమ్మిది తలల విషసర్పంలా మారిందని మండిపడ్డారు. పేదల ఇళ్లపైనే హైడ్రా చర్యలు తీసుకుంటోంది తప్ప అధికార పార్టీ నేతలు, మంత్రులు, వారి కుటుంబాలకు చెందిన అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నిప్పులు చెరిగారు.

రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని దెబ్బతిస్తున్నారు : రాష్ట్రంలోని నిషేధిత భూముల విస్తీర్ణం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దిగిపోయే సమయానికి 16 లక్షల ఎకరాలు ఉండేదని కేటీఆర్​ పేర్కొన్నారు. అది కాంగ్రెస్ హయాంలో కోటి ఎకరాలకు చేరిందని వెల్లడించారు. భూ వ్యవహారాల్లో అవినీతి, కమీషన్ల కోసం నిషేధిత భూముల జాబితాను పెంచుతున్నారని తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో వేలాది ఇళ్లను కూల్చివేసి, ఒక్క కొత్త ఇల్లు కూడా నిర్మించలేదని విమర్శించారు. ఓరకంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని దెబ్బతిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పెద్ద నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోకుండా సామాన్య ప్రజల ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు.

హైడ్రాను బంగాళాఖాతంలో విసిరేస్తాం : హైడ్రా అనేది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతిలో బ్లాక్‌మెయిలింగ్, ఎక్స్‌టార్షన్ సాధనంగా మారిందని కేటీఆర్​ ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక హైకోర్టు సూచనలకు అనుగుణంగా హడ్రాను రద్దు చేస్తామని వెల్లడించారు. హైడ్రాను బంగాళాఖాతంలో విసిరిపారేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పట్నం మహేంద్ర రెడ్డి, మంత్రి వివేక్ నివాసాలను ఎందుకు కూల్చడం లేదని అధికార పక్షాన్ని ప్రశ్నించారు. హైడ్రా పేరిట రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి అరాచకం చేస్తున్నారని అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోదరుల కబ్జాలో ఉన్న శిఖం భూములు ఏమయ్యాయని నిలదీశారు.

చట్టం అందరికీ ఒకేలా ఉండాలి : తాను హిట్లర్ అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నారని కేటీఆర్​ అన్నారు. మరి తిరుపతి రెడ్డి ఇల్లు ఎందుకు కూల్చడం లేదని ప్రశ్నించారు. బిల్డర్స్​ను బెదిరించి డబ్బులు వసూల్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. హైడ్రా వేట కుక్కలాగా మారిందని పేర్కొన్నారు. చట్టం అందరికీ ఒక తీరుగా ఉంటేనే ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం జరుగుతుందని హితవు పలికారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగొద్దు : డీలిమిటేషన్‌పై కేంద్రం స్పష్టత ఇవ్వాలని కేటీఆర్​ కోరారు. జనాభా ప్రాతిపదికన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. కుటుంబ నియంత్రణ పాటించిన రాష్ట్రాలకు నష్టం చేయొద్దని అన్నారు. లోక్‌సభ సీట్ల పునర్విభజనపై కేంద్ర విధానం ఏంటో ప్రకటించాలని కోరారు.

కాజీపేటకు డివిజన్ అర్హత ఉంది : కాజీపేట రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. కొత్తగూడెం రైల్వే డివిజన్ సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించాలని అన్నారు. 2,000 కి.మీ. ట్రాక్‌తో కాజీపేటకు డివిజన్ అర్హత ఉందని చెప్పారు. హైదరాబాద్‌ - కరీంనగర్ రైల్వే లైన్ పనులు వేగవంతం చేయాలని రైల్వే శాఖ మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ రైల్వే, ఐటీ అభివృద్ధిపై అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో చర్చించారు.

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