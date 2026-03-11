మీరు సర్కార్ నడుపుతున్నారా లేదంటే సర్కస్ నడుపుతున్నారా? : కేటీఆర్
ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో గాజా తరహాలో విధ్వంసం చేశారని కేటీఆర్ ఆగ్రహం - 10 మంది ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చినట్లు స్పీకర్ కార్యాలయం మాకు ఆర్డర్ కాపీ ఇవ్వట్లేదని వ్యాఖ్య
Published : March 11, 2026 at 4:38 PM IST
KTR on Khammam Velugumatla Issue : తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. హైదరాబాద్లో హైడ్రా, మూసీ అభివృద్ధి పేరిట, లగచర్లలో ఫార్మా విలేజ్, మహబూబ్నగర్ టౌన్లో దివ్యాంగుల ఇళ్లు, రామగుండం, తాజాగా ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో ప్రభుత్వ భూముల పేరిట పేదల ఇళ్లను నేలమట్టం చేసి విధ్వంసం సృష్టించారని మండిపడ్డారు. ఈ ప్రభుత్వంలో విధ్వంసం, వినాశనం తప్ప ఏమీ లేదని ఆక్షేపించారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ముగ్గురు మంత్రులకు బినామీలు ఉన్నారని వారి పేర్లను కూడా కేటీఆర్ బహిర్గతం చేశారు.
రియల్ ఎస్టేట్ కోసమే కూల్చివేతలు : మంత్రుల బినామీల రియల్ ఎస్టేట్ దందా కోసమే ఖమ్మం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని వెలుగుమట్లలో వెయ్యి కుటుంబాలకు గూడు లేకుండా చేశారని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం కూల్చిన ఇళ్లను మళ్లీ కట్టించేవరకు తాము పోరాడతామని అన్నారు. అసలు కూల్చడం ఎందుకు? ఇళ్లు కట్టిస్తామనడం ఎందుకు? అని ప్రశ్నించారు. మీరు సర్కార్ నడుపుతున్నారా లేదంటే సర్కస్ నడుపుతున్నారా? అని మండిపడ్డారు. ఆ బాధితులకు ఇచ్చే ఇళ్లను, స్థలాలను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నచ్చిన వారైతే ఇస్తారు, లేదంటే ఇవ్వరా? అని దుయ్యబట్టారు. తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో లక్షన్నర మందికి ఇళ్ల పట్టాలిచ్చామని, అవి కూడా ఆ ఇంటి మహిళ పేరు మీదే ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. పేదవారికి 100 గజాలు చొప్పున ఇచ్చిందే మొదట భూదాన్ బోర్డు అని గుర్తుచేశారు.
మంత్రి మైనింగ్ చేస్తున్నారు : మార్చి 16న శాసనసభ సమావేశాలున్నాయని, అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులను ఈ అంశంపై ఎండగడుతుందనే భయంతోనే ఆగమేఘాల మీద ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారని కేటీఆర్ తెలిపారు. అది కూడా మళ్లీ అదే ప్రాంతంలో ఇవ్వకుండా వేరే ఎక్కడో ఇస్తామనడం ల్యాండ్ మాఫియాకు సంకేతమన్నారు. హైదరాబాద్లోని మానస హిల్స్లో ఓ మంత్రి కంపెనీ పట్టపగలే మైనింగ్ చేస్తుందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఖమ్మంలోని బాధిత ప్రజలకు ఇళ్లు కట్టించి తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధితులు తమ బాధను మీడియాతో చెప్పుకుంటే కూడా కేసు పెట్టడం అన్యాయమన్నారు. ఏకంగా ముత్తయ్య అనే వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తప్పు జరిగిందని ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది : బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇళ్ల కూల్చివేతలపై కచ్చితంగా సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తామని కేటీఆర్ అన్నారు. భూ మాఫియాకు తెరలేపిందే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమని ఆరోపించారు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉన్నవారికి కూడా పట్టాలివ్వలేదని అన్నారు. తప్పు పని చేసి ప్రభుత్వ పెద్దలే ఒప్పుకున్నారన్న ఆయన క్షమాపణలు కూడా వారే చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
కేటీఆర్ వ్యంగ్యస్త్రాలు : ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాంయింపు విషయంలో దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరికి అసెంబ్లీ స్పీకర్ క్లీన్చిట్ ఇవ్వడంపై కేటీఆర్ వ్యంగ్యస్త్రాలు విసిరారు. స్పీకర్కు బీఆర్ఎస్ తరఫున సన్మానం చేద్దామనుకుంటున్నామని వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. తమ పార్టీ బీఫాంపై ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫాం మీద ఎంపీగా పోటీచేసిన దానం నాగేందర్కు క్లీన్చిట్ ఇవ్వడంపై మండిపడ్డారు. ఆర్డర్ కాపీ ఇవ్వడానికి కూడా స్పీకర్ కార్యాలయం సంకోచింస్తోందన్నారు. తాము కోర్టుకు వెళ్తామని వారికి తెలుసన్నారు.
ప్రజల విశ్వాసం దెబ్బతింటోంది : ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు విషయంలో రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం మీద రాహుల్గాంధీ చేస్తున్న దాడిగా కేటీఆర్ అభివర్ణించారు. గతంలో పీసీసీగా ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ మారితే వారిపై రాళ్లతో దాడి చేయాలన్నారని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ప్రశ్నించారు. దేశంలో ఆయారాం, గయారాం కల్చర్ను తెచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇందిరా గాంధీ అని విమర్శించారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు ప్రజల విశ్వాసాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని సరైన సమయంలో జవాబు చెబుతారని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ బిల్లు గురించి బ్లాక్ డే అని పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయల వ్యాఖ్యల పట్ల కేటీఆర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తాము తెలుగు రాష్ట్రాలు బాగుండాలని కోరుకుంటామని తెలిపారు. తెలంగాణ ఏర్పాటుపై అలా మాట్లాడవద్దని సున్నితంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.
