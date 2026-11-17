తెలంగాణ ప్రజలపై సోనియా గాంధీకి, కాంగ్రెస్కు ప్రేమ లేదు : కేటీఆర్
KTR Fires on Congress Government : మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పారో కాంగ్రెస్ నేతలకు గుర్తు ఉందో లేదో ప్రజలు గమనిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.
Published : November 17, 2026 at 5:27 PM IST
సోనియాగాంధీ ఆత్మకథలో తెలంగాణ ప్రసావన ఎందుకు లేదని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియమ్మేనని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ నేతలు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలని తెలిపారు. "సోనియా గాంధీ ఆత్మలో తెలంగాణ లేదు, గుండెలోనూ లేదని, తెలంగాణ రాష్ట్రమేమి సోనియా గాంధీ దయాభిక్ష కాదు. తెలంగాణ ప్రజల పోరాట ఫలితం, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో సాగిన ప్రజా ఉద్యమమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావానికి అసలు కారణం" అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలు పోరాటంతో సాధించుకున్న హక్కు అని వివరించారు. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికీ చెరిపివేయలేదని హెచ్చరించారు.
తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేలా
కాంగ్రెస్ పాలనకు మూడేళ్లు పూర్తవుతోందని, ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు మంచి అవకాశమని పేర్కొన్నారు. బహిరంగ సభల ద్వారా ప్రజల స్పందన స్పష్టంగా తెలుస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. శతాబ్దపు అతి పెద్ద మోసం కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో, ఈస్ట్ మన్ రంగుల కలతో వల పన్ని మోసం చేసి అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్దేనని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
ఎన్నికలకు ముందు అభయహస్తం, ఎన్నికల తర్వాత రిక్త హస్తమని మండిపడ్డారు. అదేవిధంగా చెప్పిన వాటిని చేయకపోగా, తెలంగాణను, నాయకత్వాన్ని అవమానించేలా కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తోంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి బాడీ గార్డులా మారిపోయారని విమర్శించారు. సీఎం తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేలా వ్యవహరిస్తున్నారని, పీసీసీ చీఫ్, మంత్రి వివేక్ రాహుల్ బైక్ వెనక పరుగెత్తడం ఏంటని ప్రశ్నించారు.
ప్రజలు గతంలో ఎలా బుద్ధి చెప్పారో చూశాం
ముసీలో పది టీఎంసీల నీరు పోస్తామని అంటున్నారు. ఆ నీరు హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇవ్వొచ్చు కదా. కరవులో మూసీ సుందరీకరణ అవసరమా? మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పారో కాంగ్రెస్ నేతలకు గుర్తు ఉందో లేదో ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు. తగిన సమయంలో బుద్ధి చెబుతారు. చివరి 100 రోజుల్లో మాయ చేస్తే సరిపోతుందన్న అహంకారంతో వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ప్రజలు గతంలో ఎలా బుద్ధి చెప్పారో చూశామన్నారు. డీపీఆర్లు వెనక్కు రావడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.
రాజకీయ కోసం పంపులు ఆన్ చేయకపోవడం వల్ల పంటలు ఎండిపోతున్నాయని అన్నింటికీ కాలం, ప్రజలు సమాధానం చెబుతారని కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు అవుతోందని, మేనిఫెస్టోలో 72 శాతం కాంట్రాక్టులు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు ఇస్తామని అన్నారు కానీ అవి ఇచ్చారా? లేదా? వివరాలు వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఇంకా రెండేళ్లు ఎలా భరించాలి?
ఈ మూడేళ్లలో పెట్టుబడులు వచ్చి ఉంటే ఉద్యోగాలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?, రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకు పడిపోయింది? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 22ఏ పేరిట కోటి ఎకరాల బ్లాక్, హైడ్రా పేరిట బ్లాక్ మెయిల్, పేదల ఇళ్లు కూల్చడం ద్వారా రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయిందని విమర్శించారు. తెలంగాణ భవిష్యత్తులో తేరుకోలేని పరిస్థితిని కాంగ్రెస్ తీసుకొస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా రెండేళ్లు ఎలా భరించాలని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారని వాపోయారు. ఓ వైపు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే హైదరాబాద్లో మంచినీటి కొరత లేదని మంత్రి ఉత్తమ్ అంటుంటే నవ్వాలో, ఏడవాలో అర్థం కావడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు.
శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్
వైఫల్యాలను దృష్టి మరల్చేందుకు కాంగ్రెస్ కేసులు, విచారణ పేరిట డైవర్షన్కు పాల్పడుతోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ కాదు, ఫాలింగ్ అని అవినీతి, బంధు ప్రీతి, అప్పులు, క్రైమ్ రేట్, రైతుల ఆత్మహత్యల్లో రైజింగ్ అవుతోందని మండిపడ్డారు. మూడేళ్లలో అసలు పెట్టుబడులు ఎన్ని వచ్చాయో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును అభినందించిన కేటీఆర్ - ఎందుకంటే?
దేవుడిచ్చిన కరవు కాదు, ఇది రేవంత్రెడ్డి తెచ్చిన కరవు : కేటీఆర్