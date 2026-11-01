బడేభాయ్, చోటేభాయ్ ఇద్దరూ కలిసిపోయి తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నారు : కేటీఆర్
KTR Slams CM Revanth Reddy : బడేభాయ్, చోటేభాయ్ ఇద్దరూ కలిసిపోయి తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించారని ఆరోపించారు.
Published : November 1, 2026 at 10:31 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:52 PM IST
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో రైతులకు రైతుబంధు బంద్ అయిందని, దిల్లీలోని రాహుల్గాంధీ ఖాతాలో మాత్రం ఈఎంఐ ప్రతినెలా పడుతోందని అన్నారు. రాహుల్కు ఈఎంఐ కట్టకపోతే రేవంత్ రెడ్డి పదవి రెన్యువల్ కాదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తోడుదొంగలని, ఇద్దరు కలిసే దోచుకుంటున్నారని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. ప్రతి పేదవాడి ఖాతాలో రూ.15 లక్షలు వేస్తామని బడేభాయ్ మోదీ అన్నారని, బీజేపీకి ఓటు వేస్తే ఈ 13 ఏళ్లల్లో రాష్ట్రానికి ఏమైనా మేలు జరిగిందా? అని ప్రశ్నించారు.
13 ఏళ్లలో రాష్ట్రానికి ఒక్క జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేదు
ప్రధాని మోదీ 13 ఏళ్లల్లో రాష్ట్రానికి ఒక్క జాతీయ ప్రాజెక్టు కూడా ఇవ్వలేదని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. ఆదిలాబాద్లో సీసీఐ ఫ్యాక్టరీని తుక్కు కింద మార్చివేసి అమ్ముతున్నారని ఆక్షేపించారు. మెడికల్ కాలేజీ లేదు, నర్సింగ్ కాలేజీ లేదు, జాతీయ విద్యా సంస్థలు లేవుని అన్నారు. బడేభాయ్, చోటేభాయ్ కలిసిపోయి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ తెలంగాణలో కొట్లాడుతున్నట్లు చేస్తారు దిల్లీలో కలిసిపోతారని ఎద్దేవా చేశారు. ఒక్కసారి తప్పుడు ఓటేస్తే. ఐదేళ్లు బాధపడాల్సి వస్తుందన్నారు. యూరియా కోసం చెప్పులు క్యూలో పెట్టే రోజులు మళ్లీ వచ్చాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పేరిట పాయల్ శంకర్ కుటుంబం దోపిడీ చేస్తోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ మోసగాళ్ల ఉచ్చులో పడి ఆదిలాబాద్ బాధ పడుతోందని అన్నారు.
"మోదీ 13 ఏళ్లల్లో రాష్ట్రానికి ఒక్క జాతీయ ప్రాజెక్టు కూడా ఇవ్వలేదు. మెడికల్ కాలేజీ లేదు, నర్సింగ్ కాలేజీ లేదు, జాతీయ విద్యా సంస్థలు లేవు. బడేభాయ్, చోటేభాయ్ కలిసిపోయి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ తెలంగాణలో కొట్లాడుతున్నట్లు చేస్తారు దిల్లీలో కలిసిపోతారు. యూరియా కోసం చెప్పులు క్యూలో పెట్టే రోజులు మళ్లీ వచ్చాయి. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పేరిట పాయల్ శంకర్ కుటుంబం దోపిడీ చేస్తోంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ మోసగాళ్ల ఉచ్చులో పడి ఆదిలాబాద్ బాధ పడుతోంది"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
రైతుబంధు నిధులు వెంటనే జమ చేయాలి
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 36 నెలలయినప్పటికీ హామీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు మాత్రం విస్మరించారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు రైతుల పరిస్థితి బాగుండేదని, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక కరవు పరిస్థితులు తలెత్తాయన్నారు. కాంగ్రెస్ అంటే కరవు, వలసలు కన్నీళ్లు అనే పరిస్థితులు నేడు కనిపిస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వానికి రైతుల పట్ల ప్రేమ ఉంటే వెంటనే మూడు రైతుబంధులు చెల్లించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
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