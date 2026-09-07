శాసనసభ దుశ్శాసన పర్వంలా మారింది : కేటీఆర్
స్పీకర్ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ - శాసనసభ దుశ్శాసన పర్వంలా మారిందని విమర్శ - తన మాటలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నానన్న తాతా మధు
Published : September 7, 2026 at 5:58 PM IST
KTR Fire on Speaker : స్పీకర్పై అవిశ్వాసం పెట్టే అంశంపై ఆలోచిస్తామన్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీఎంను విమర్శిస్తే మైక్ ఇవ్వను అనడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. పోలీసులు మహిళా సభ్యులపై పోలీసులు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారని మీడియా సమావేశంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిద్దామని అసెంబ్లీకి బయలుదేరామని, పోలీసులు ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారో రాష్ట్రం మొత్తం చూసిందని అన్నారు.
మాజీ హోంమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి జుట్టు పట్టుకొని, గొంతు పిసికే ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు. సబితా ఇంద్రారెడ్డిపై దాడికి బాధ్యుడు రేవంత్రెడ్డే అని, కోవా లక్ష్మి లేకుంటే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఇనుప కంచెలపై పడేవారని వెల్లడించారు. శాసనసభ దుశ్శాసన పర్వంలా మారిందని, డిస్ట్రక్షన్, డిస్ట్రాక్షన్, డైవర్షన్ మాత్రమే రేవంత్రెడ్డికి తెలుసనని, మాహిళలపై దాడిని కప్పిపుచ్చేందుకు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేశారని పేర్కొన్నారు.
రాహుల్కు ఒక న్యాయం, బీఆర్ఎస్కు ఒక న్యాయమా? : లోక్సభకు రాహుల్గాంధీ, ప్రియాంకగాంధీ టీషర్ట్లు, స్టిక్కర్లు వేసుకొని వెళ్తారని గుర్తు చేశారు. తాము మాత్రం టీషర్ట్లు వేసుకొని అసెంబ్లీకి వెళ్లకూడదా?, రాహుల్కు ఒక న్యాయం, బీఆర్ఎస్కు ఒక న్యాయం ఉంటుందా? అని నిలదీశారు. తమని ఆపాలని స్పీకర్ చెప్పారంటూ పోలీసులు చెబుతున్నారని, సీఎంను విమర్శస్తే మైక్ ఇవ్వనని గతంలో స్పీకర్ అన్నారని, స్పీకర్ వివక్ష చూపడం తగదని హితువు పలికారు. ప్రజాసమస్యలు ప్రస్తావించేందుకే మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారని, ప్రజాసమస్యలు ప్రస్తావించకుండా సీఎంను పొగడాలా? అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మీ ఇష్టమెుచ్చినట్లు మైక్ ఇస్తానంటే కుదరదు స్పీకర్, మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంపై ప్రశ్నిస్తామని హెచ్చరించారు. తాము నిలదీస్తామని తెలిసే మమ్మల్ని అసెంబ్లీకి రాకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు. మా ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణలు చెప్పేదాకా వదలిపెట్టమని, హోంమంత్రిగా రేవంత్రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశాన్ని వదిలిపెట్టమని, జరిగిన దాడి గురించి జాతీయ మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేస్తామని వెల్లడించారు.
విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా : స్పీకర్ను తాను ఏమీ అనలేదని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు అన్నారు. స్పీకర్ అంటే నాకు గౌరవం ఉందన్నారు. తాను అనని మాటలను నాకు ఆపాదించడం సరికాదన్నారు. తాను స్పీకర్ను అన్నట్లు భావిస్తే తన మాటలు ఉపసంహరించుకుంటున్నానని, తన మాటలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నానని తెలిపారు. తనపై దాడి చేసి, గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపించారు. తనపై దాడి చేసిన వారిని మాత్రమే ఆవేశంతో అన్నానని ఒప్పుకున్నారు. తమ సభ్యులపై దాడి చేసినందుకు హోంమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని, తమ సభ్యులపై దాడికి పాల్పడిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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