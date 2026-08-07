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నేతన్నలకు పథకాలు రాకుండా చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కడుపు కొడుతోంది - కేటీఆర్

ఎన్నికల్లో నేతన్నలకు ఇచ్చిన హామీ కూడా కాంగ్రెస్ నెరవేర్చలేదన్న కేటీఆర్ - నేతన్న బీమా, నేతన్న చేయూత పథకాలను నిలిపేసిందని విమర్శలు - పథకాలను పునరుద్ధరించి నేతన్నలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ముఖ్యమంత్రికి లేఖ

నేతన్నల డిమాండ్ల కోసం సీఎం రేవంత్​కు కేటీఆర్ బహిరంగ లేఖ
KTR Open Letter To CM On Weavers Welfare (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 7:45 PM IST

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KTR Open Letter To CM On Weavers Welfare : నేతన్నలకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా అమలు కాలేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారి కడుపు కొడుతోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఇవాళ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నేతన్నల తరఫున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి ఆయన బహిరంగ లేఖ రాశారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, అస్తిత్వానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన చేనేత కార్మికుల పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పాలనలో తీవ్రంగా దిగజారిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

నేతన్నల పథకాలను పునరుద్ధరించాలి : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉండగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అమలైన 'నేతన్న బీమా', 'నేతన్నకు చేయూత' వంటి అనేక ప్రత్యేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారని కేటీఆర్​ లేఖలో పేర్కొన్నారు. వాటిని నిలిపివేసి నేతన్నలను తీవ్ర ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టారని ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించారు. ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ చేనేత కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీల్లో ఒక్కటి కూడా అమలు కాలేదని ఆరోపించిన కేటీఆర్ వెంటనే అన్ని పథకాలను పునరుద్ధరించి నేతన్నలకు భరోసా కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఆర్థిక భరోసా కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే : జాతీయ చేనేత దినోత్సవం కేవలం ఉత్సవాలు నిర్వహించుకునే రోజు కాదని, చేనేత కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించే విధానాలు అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని కేటీఆర్​ అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన చేనేత సంక్షేమ పథకాలను ఒక్కొక్కటిగా నిలిపివేసిందన్నారు. 'నేతన్న బీమా' అమలు కావడం లేదని, 'నేతన్నకు చేయూత' పథకం చెల్లింపులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని తెలిపారు.

కమిషన్ల కోసమే ప్రైవేట్​ వ్యక్తులకు ఆర్డర్లు : చేనేత సహకార సంఘాలకు ఇవ్వాల్సిన పావలా వడ్డీ రుణాలు, మార్కెటింగ్ రిబేట్లు నిలిచిపోయాయని బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆరోపించారు. బతుకమ్మ చీరలు, ప్రభుత్వ యూనిఫారాల వంటి ప్రభుత్వ ఆర్డర్లలో నేతన్నలకు గతంలో ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను తగ్గించారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ ఆర్డర్లు అన్ని కమిషన్ల కోసం ప్రైవేట్ సంస్థలు, వ్యక్తులకు అప్పగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. నేతన్నకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించిన ఆయన అడ్డగోలుగా హామీలు ఇచ్చి అందరిని మోసం చేసినట్లుగానే నేతన్నలను కూడా మోసం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

నేతన్నలపై రెండు ప్రభుత్వాల తీరు ఒక్కటే : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా చేనేత రంగానికి తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. పార్టీలు వేరైనా చేనేత విషయంలో కేంద్రంలోని బీజేపీ, రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల వైఖరిలో ఎలాంటి తేడా లేదని ఆరోపించారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండూ కలిసి చేనేత రంగాన్ని సంక్షోభం వైపు నెడుతున్నాయని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలోని నేతన్నల కోసం ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. చేనేత కళాకారుల కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను యుద్ధప్రాతిపదికన అమలు చేయాలని, గతంలో రద్దు చేసిన అన్ని పథకాలను పునరుద్ధరించాలని కోరారు.

హామీలను తక్షణమే అమలు చేయాలి : కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'నేతన్న బీమా', 'నేతన్నకు చేయూత' పథకాలను వెంటనే తిరిగి ప్రారంభించి బకాయిలు విడుదల చేయాలని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన చేనేత భరోసా, రుణమాఫీ, జీఎస్టీ రీయింబర్స్‌మెంట్ హామీలను తక్షణమే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. నేతన్న, చేనేత బతికితేనే మన సంస్కృతి, మన స్వాభిమానం సజీవంగా ఉంటాయన్నారు. ఇప్పటికైనా మోసపూరిత వైఖరి వీడి నేతన్నల కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని లేఖలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

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సీఎం రేవంత్​కు కేటీఆర్ బహిరంగ లేఖ
KTR DEMANDS CM ON WEAVERS WELFARE

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