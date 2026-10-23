ఇంకో ఏడాది మాత్రమే రేవంత్రెడ్డి హడావిడి తర్వాత కేసీఆరే సీఎం - కేటీఆర్
KTR comments on Congress Government : రాష్ట్రంలో రేవంత్రెడ్డి హడావిడి మరో ఏడాది మాత్రమే ఉంటుందని తర్వాత కేసీఆర్ సీఎం అవుతారని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 23, 2026 at 1:46 PM IST
KTR Criticized Congress Government : రాష్ట్రంలో రేవంత్రెడ్డి హడావిడి మరో ఏడాది మాత్రమే ఉంటుందని తర్వాత కేసీఆర్ సీఎం అవుతారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అంబర్పేట బీఆర్ఎస్ నేతల సమావేశంలో దేశ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ కీలకమయ్యే రోజులు వస్తున్నాయని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీయతర పార్టీలు దేశంలో కీలకం అవుతాయని, రాహుల్ ఏం చేసినా లాభం లేదు, మోదీ వల్ల ఏం జరిగిందో చూస్తున్నామని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ విఫలమైందని, అందుకే సీజేపీ పేరుతో యువత పోరాటం చేస్తోందని తెలిపారు. రెండు రాజకీయ పార్టీల ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారో చూస్తున్నామని, తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఒక్క ఎంపీ కూడా పనిచేయడం లేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ చేతిలో మోసపోయిన వర్గాలన్నీ బీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నాయని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో కరెంట్ లేక రైతులు గోస పడుతున్నారు. కరవు పరిస్థితులకు ఎల్నినో కారణమని ప్రభుత్వం సాకులు చెబుతోందని వాతావరణ నిపుణులు ఎల్నినో ప్రభావం గురించి 10 నెలల ముందే హెచ్చరించినా ప్రభుత్వం ఎలాంటి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పట్టణ సంస్థలకు ఎన్నికలు జరిపే ధైర్యం రేవంత్రెడ్డికి లేదని, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు బుద్ధి చెప్పేందుకు యువత సిద్ధంగా ఉన్నారని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వానికి ఎన్నికలు నిర్వహించే ధైర్యం లేదు
మేడిగడ్డ ఆనకట్ట విషయంలో కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం చేసిందని, రాహుల్ గాంధీని తీసుకొచ్చి అసత్యాలు చెప్పించారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదన్నారు. కేసీఆర్ను విమర్శించే విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు రెండూ ఒక్కటవుతున్నాయని, తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం పనిచేయకుండా కేసీఆర్, కేటీఆర్ను తిట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహించే ధైర్యం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి లేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే 2017లో సాధించిన విజయాల తరహాలోనే బీఆర్ఎస్ కార్పొరేషన్లను గెలుచుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్పై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెరుగుతోందని, ఎన్నికలు వస్తే ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు తగిన బుద్ధి చెప్పాలి
రాబోయే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో ఎదుర్కోవాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ నుంచి ఎన్నికల వరకు సమష్టిగా పనిచేయాలని సూచించారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ధనబలాన్నే నమ్ముకుందని విమర్శించారు. యూత్ డిక్లరేషన్ పేరుతో విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా మోసం చేసిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకపోవడంపై యువత ఆగ్రహంతో ఉందని, రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు తగిన బుద్ధి చెబుతారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోందని, అన్ని వర్గాలు బీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు! కృష్ణా నదిలో ఈ ఏడాది 250 టీఎంసీల వరద వచ్చినా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పంపులు నడపలేదు. గోదావరిలో 750 టీఎంసీల వరద వచ్చినా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పంపులు నడపలేదు. ఫలితం, ఇవ్వాళ ఎండిపోతున్న పంటలకు ట్యాంకర్లతో నీటిని కొనుక్కొచ్చి పోస్తున్న తెలంగాణ రైతన్నలు.— KTR (@KTRBRS) October 23, 2026
ఇది కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరవు
కరువు పరిస్థితులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కారణమని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. కృష్ణానదిలో ఈ ఏడాది 250 టీఎంసీల వరద వచ్చినా పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పంపులు నడపలేదని, గోదావరిలో 750 టీఎంసీల వరద వచ్చినా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పంపులు ఆన్ చేయలేదని ఆరోపించారు. ఫలితంగా ఇవాళ తెలంగాణ రైతన్నలు ఎండిపోతున్న పంటలకు ట్యాంకర్లతో నీటిని కొనుక్కొచ్చి పోస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
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