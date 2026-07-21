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రైతులు ఓటేస్తే ప్రభుత్వం కాటేసింది : కేటీఆర్​

లక్షెటిపేట సభలో అధికార పక్షంపై ధ్వజమెత్తిన కేటీఆర్​- మే 5న మరణించిన నలుగురు రైతులకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఆర్థికసాయం - ఓట్లు, తిట్లు తప్పా రేవంత్‌రెడ్డి చేసేదేంలేదని ఆరోపణ​

KTR at Mancheriala On Farmers Issue
KTR at Mancheriala On Farmers Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 7:10 PM IST

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KTR at Mancheriala On Farmers Issue : రాష్ట్రంలో నెలకొన్నది కాలం తెచ్చిన కరవు కాదని, అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తెచ్చిన కరవు అని బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ ద్వజమెత్తారు. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెటిపేటలో నిర్వహించిన రైతు సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

లక్షెటిపేట మండలంలో మే 5న గాలివానతో గోడ కూలి మరణించిన నలుగురు ధాన్యం రైతులకు పార్టీ తరపున ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించారు. లక్షెటిపేటలో రైతు సదస్సులో కేటీఆర్‌ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో 32 నెలలుగా దుర్మార్గమైన పాలన కొనసాగుతోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో అన్నివర్గాలకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపించడం, బూతులు, తిట్లు తిట్టటం తప్ప ప్రజలకు చేయగలిగిందేమీలేదని ఆరోపించారు.

కేసీఆర్‌కు పేరు వస్తుందనే భయంతో : రాష్ట్ర ప్రాణేశ్వరంగా పేరొందిన కాళేశ్వరంలో రెండు పిల్లర్లు కుండిపోతే మొత్తం బ్యారేజీ కూలిపోయినట్లు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కన్నెపల్లి పంప్‌హౌస్​లో తొమ్మిది టీఎంఎస్‌ల నీరు అందుబాటులో ఉన్నా, కేసీఆర్‌కు పేరు వస్తుందనే భయంతో ఎత్తిపోయటానికి రేవంత్‌రెడ్డి వెనకంజ వేస్తున్నారని అన్నారు. కుంగిన పిల్లర్లను బాగుచేయటానికి ఎల్‌అండ్‌టీ ముందుకు వచ్చిందని, అయితే సంస్థను వెనక్కి పంపించారని ఆరోపంచారు. మరో 28 నెలల్లో బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం రావడం, కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి కావటం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తంచేశారు. వేల మంది యువత దిల్లీ వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించనట్లే రేవంత్‌రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని చిత్తుచిత్తుగా ఒడించేందుకు రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు.

రైతులు ఓటేస్తే ప్రభుత్వం కాటేసింది : కేటీఆర్​ (ETV Bharat)

"పంటలను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయకపోతే కాపలాకాశారు. పంట నష్టం అవుతుందని భయంతో అక్కడే ఉండిపోయారు. ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల రోజులు, నెలలు తరబడి రైతులు నిరీక్షించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మే 5న వానలు కారణంగా గోడ కూలి నలుగురు అన్నదాతలు అక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. మాజీ మంత్రులు, పార్టీ సభ్యులు 8 గంటలు ధర్నా చేసినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన కరవైంది. దీంతో పార్టీ తరఫున ఒక్కొక్క రైతులు రూ. 5 లక్షలు ప్రకటించాం" - కేటీఆర్​ , బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు

రైతులు ఓటేస్తే ప్రభుత్వం కాటేసింది : షాపులో దొరికే యూరియాను యాప్​లోకి తీసుకొచ్చారని కేటీఆర్ అన్నారు. తమ హయాంలో యూరియా పొలాల వద్దకే వచ్చేదని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్​ను నమ్మి ఓటేసి రైతన్నలకు, ప్రభుత్వం కాటేసిందని ధ్వజమెత్తారు. యూరియా విత్తనాలు, కరెంట్​, సాగునీరు, మద్దతు ధర వంటి అనేక సమస్యలు రైతులను వెంటాడుతున్నాయన్నారు.

వారు ఎక్కడ దాక్కున్నా వదిలి పెట్టం : కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అండ చూసుకునే బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులపై జులుం ప్రదర్శించే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పోలీసులు ఎక్కడ దాక్కున్నా వదిలి పెట్టమని కేటీఆర్​ హెచ్చరించారు. మిత్తితో చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. తానేమీ కేసీఆర్‌ లాంటి మంచి మనసు ఉన్నవాన్ని కాదని చెప్పారు.

"కేసీఆర్​ కరవుకు పరిష్కారంగా కాళేశ్వరం కట్టించారు. ఆయనకు పేరొస్తుందని ఒక్క మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో రెండు పిల్లర్లు కుంగితే ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందని అధికార పక్షం ప్రచారం చేస్తోంది. తమ గుట్టు బయటపడుతుందని కన్నెపల్లి మోటర్లు పనిచేస్తున్నా, నీటి ప్రవాహం సరిపోయినా మోటర్లు ఆన్​ చేయకుండా రైతులను మోసం చేస్తోంది" - కేటీఆర్, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు

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లక్షెటిపేట సభలో కేటీఆర్
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