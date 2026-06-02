2028లో కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవుతారని ప్రజలే చెబుతున్నారు : కేటీఆర్‌

తెలంగాణ భవన్‌లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు - దశాబ్దాల పోరాటం ఫలించిన రోజు జూన్‌ 2 అని పేర్కొన్న కేటీఆర్ -జూన్‌ 2వ తేదీ కేసీఆర్‌ జీవిత చరిత్రలో అతి పెద్దదని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 2, 2026 at 1:04 PM IST

KTR at the State Formation Celebrations : బంజారాహిల్స్​లోని తెలంగాణ భవన్‌లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నేతలు, శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ కోసం పోరాడి, ప్రాణ త్యాగం చేసిన అమరవీరులను స్మరించుకున్నారు.జూన్‌ 2వ తేదీ కేసీఆర్‌ జీవిత చరిత్రలో అతి పెద్దదని కేటీఆర్‌ అన్నారు. దశాబ్దాల తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర పోరాటం ఫలించిన రోజే జూన్‌ 2 అని గుర్తు చేశారు.

తెలంగాణ కోసం ఎత్తిన జెండా దింపేది లేదని ఆనాడే కేసీఆర్‌ చెప్పారని, పోరాటం మధ్యలో ఆపితే ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టాలని ఆయనే స్వయంగా ధైర్యంతో చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పదవీ త్యాగాలకే కాదు ప్రాణ త్యాగానికీ వెనుదీయని నేత కేసీఆర్‌ అని ఉద్ఘాటించారు. కేసీఆర్‌ మీద సినిమా తీయాలని అనుకుంటున్నట్లు ప్రముఖ దర్శకుడు తనను సంప్రదించారన్న ఆయన, కాళేశ్వరం నిర్మాణం పూర్తయ్యాక తీద్దామని కేసీఆర్‌ చెప్పారని తెలిపారు. 14 ఏళ్లు పోరాడి రాష్ట్రం సిద్ధించాక కేసీఆర్‌ చేతిలో ప్రజలు పెద్ద బాధ్యత పెట్టినట్లు గుర్తు చేశారు. పోరాట నాయకుడే పాలకుడైతే బాగుంటుందని ప్రజలు భావించారన్నారు. 2028 డిసెంబర్‌లో కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవుతారని ప్రజలే చెబుతున్నారని తెలిపారు.

