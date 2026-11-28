50 శాతం పెంచితే ఓకే - డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు బీఆర్ఎస్ మద్దతు
BRS Supports The Delimitation Bill : డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ బిల్లు వల్ల తెలంగాణ లోక్సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26కు పెరుగుతాయని వెల్లడించారు.
Published : November 28, 2026 at 2:56 PM IST
కేంద్రం తీసుకొస్తున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. తమ పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు రాజ్యసభ సభ్యులు నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు మద్దతు తెలుపుతారని పేర్కొన్నారు. డీలిమిటేషన్పై తమ వైఖరి ఎప్పుడూ స్పష్టంగానే ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
లోక్సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26కు పెరుగుతాయి
దక్షిణాది రాష్ట్రాల పార్లమెంటరీ ప్రాతినిథ్యంలో ఎటువంటి తగ్గుదల ఉండకూడదని, తెలంగాణకు జరిగే ఏ అన్యాయాన్నీ సహించేది లేదని కేటీఆర్ ఖరాఖండీగా చెప్పారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఉన్న 24 శాతం వాటాను కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు. 2051 వరకు అంతర్రాష్ట్ర ప్రాతినిథ్య నిష్పత్తి మారకుండా రక్షణ కల్పించాలని, సీట్లను 50 శాతం పెంచాలన్న ప్రతిపాదన మా ఆందోళనను పరిష్కరిస్తోందని తెలిపారు. ఈ బిల్లు వల్ల తెలంగాణ లోక్సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26కు పెరుగుతాయని వెల్లడించారు. తమ పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు రాజ్యసభ ఎంపీలు అనుకూలంగా ఓటు వేస్తారని స్పష్ట చేశారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలే పరమావధిగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
Our stand on Delimitation has always been clear: No reduction in South India's parliamentary representation. No injustice to Telangana will be tolerated We have consistently demanded that the South's existing 24% share in parliament be protected. The proposed 50% increase in seats, with a safeguard against altering the inter-state representation ratio until 2051, addresses this key concern while increasing Telangana's Lok Sabha seats from 17 to 26. Keeping Telangana's interests paramount, our three Rajya Sabha MPs will vote in favour of the proposal. We have always supported women's reservation and remain committed to its implementation.— KTR (@KTRBRS) November 28, 2026
అందుకే మద్దతు ఇస్తున్నాం
మరోవైపు డీలిమిటేషన్ అంశంపై పార్టీ నేతలతో కేటీఆర్ టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. డీలిమిటేషన్పై పార్టీ వైఖరిని నేతలకు వివరించారు. తెలంగాణ, దక్షిణాది ప్రయోజనాలకు నష్టం కలగడం లేదన్న కేటీఆర్ ఈ బిల్లు వల్ల నష్టం లేదు కాబట్టే మద్దతు ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు కట్టుబడి ఉన్నాం
మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు కట్టుబడి ఉన్నామన్న కేటీఆర్, తాము ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇచ్చామని తెలిపారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం- లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచేందుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్!
డీలిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాదిలో సీట్లు తగ్గవు- జనాభా శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుతాయ్: లోక్సభలో అమిత్ షా