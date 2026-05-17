ధాన్యం కొనుగోళ్లకు ప్రతి పైసా కేంద్రానిదే - అయినా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ఎందుకు? : కిషన్‌ రెడ్డి

ధాన్యం కొనుగోలుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై కిషన్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం - ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ నెరవేర్చట్లేదని విమర్శ - ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేసేందుకే ఎస్‌ఐఆర్ నిర్వహిస్తున్నారని స్పష్టత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 5:35 PM IST

Kishan Reddy on Paddy Procurement : ధాన్యం కొనుగోళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఆరుగాలం కష్టించి రైతన్న ధాన్యం అమ్మేందుకు నానా యాతలు పడాల్సి వస్తుందని, కల్లాల దగ్గర కన్నీళ్లు పెడుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. అన్నదాతలు ధర్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోతుందని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ నెరవేర్చట్లేదని విమర్శించారు.

యూరియాపై రూ.2,500 ఖర్చు : ధాన్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన ప్రతీ రూపాయి కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని, అయినా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లు చేపట్టడంలో పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందన్నారు. కొనుగోళ్లు ఎందుకు చేయడం లేదో రైతులకు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. సన్న వడ్లకు బోనస్ ఇచ్చే విషయాన్ని రేవంత్ ప్రభుత్వం మరిచిందని అన్నారు. రాష్ట్ర మంత్రులు హైదరాబాద్​లో ఉండి మాట్లాడటం కాదని, క్షేత్ర స్థాయిలోకి వెళ్లి కొనుగోళ్లు పెంచే ప్రయత్నం చేయాలన్నారు. ఒక్కో యూరియా బస్తాపై కేంద్రం రూ.2,500 ఖర్చు చేస్తోందని తెలిపారు. ఫసల్‌బీమా యోజన పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరిగా అమలు చేయట్లేదని విమర్శించారు.

ఉద్యోగులను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు : అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'సర్' ప్రక్రియను వ్యతిరేకించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సబబు కాదని కిషన్ రెడ్డి హితవు పలికారు. సర్ ప్రక్రియను వ్యతిరేకించడం రాజకీయ పార్టీలకు పరిపాటిగా మారిందని అన్నారు. నకిలీ ఓట్ల ఏరివేత కోసమే సర్ ప్రక్రియను చేపడుతున్నామన్న కిషన్ రెడ్డి, దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ కూడా నకిలీ ఓట్లు ఉన్నాయని అన్నారని గుర్తు చేశారు. ఇదే క్రమంలో సర్ ప్రక్రియలో పాల్గొనే ఉద్యోగులను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

వ్యాట్​ను తగ్గిస్తే ధరలు తగ్గే ఆస్కారం : రేవంత్ హయాంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అసత్య ప్రచారాలు చేస్తుందని కిషన్​రెడ్డి మండిపడ్డారు. గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో కూడా సర్ ప్రక్రియ జరిగిందన్న ఆయన, అక్రమంగా నివసిస్తున్న రోహింగ్యాల ఓట్లను తొలగించే వరకు కొట్లాడతామని అన్నారు. సర్ ప్రక్రియ ద్వారా కేంద్రం కుట్ర చేస్తుందని బీఆర్ఎస్ నేతలు అంటున్నారని, కేంద్రం ఎక్కడ కుట్ర చేస్తుందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచినట్లు పేర్కొన్న కేంద్రమంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యాట్​ను తగ్గిస్తే ధరలు తగ్గే ఆస్కారం ఉందన్నారు.

"ధాన్యం కొనుగోలులో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది. ధాన్యం కొనుగోళ్ల కోసం రైతులు ధర్నా చేస్తున్నారు. ధాన్యం ఎందుకు కొనట్లేదో ప్రభుత్వం రైతులకు చెప్పాలి. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ నెరవేర్చట్లేదు. సన్నవడ్లకు బోనస్ ఇవ్వట్లేదు. ధాన్యం కొనుగోళ్లకు ప్రతి పైసా కేంద్రమే ఇస్తోంది. కేంద్రం డబ్బులిస్తున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం ఎందుకు కొనట్లేదు. ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేసేందుకే ఎస్‌ఐఆర్ నిర్వహిస్తున్నారు" - కిషన్‌ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

