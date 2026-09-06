ETV Bharat / politics

నేడు బీఆర్​ఎస్​ఎల్పీ సమావేశం - అసెంబ్లీ సమావేశాల వ్యూహంపై దిశానిర్దేశం చేయనున్న కేసీఆర్

1000 రోజుల కాంగ్రెస్ పాలనపై ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ నిరసనలు - చట్టసభల వేదికగా కూడా సర్కార్ వైఖరిని ఎండగట్టాలని నిర్ణయం - కేసీఆర్‌ నేతృత్వంలో నేడు బీఆర్‌ఎస్‌ ఎల్పీ సమావేశం

TELANGANA ASSEMBLY SESSION
బీఆర్​ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Sessions : శాసనసభ, మండలిలో అధికార పక్షాన్ని నిలదీసేందుకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమైంది. 1000 రోజుల కాంగ్రెస్ పాలనపై నిరసనలు చేస్తున్న గులాబీ పార్టీ చట్టసభల వేదికగా కూడా సర్కార్ వైఖరిని ఎండగట్టాలని భావిస్తోంది. సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు బీఆర్​ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఇవాళ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

ఛార్జ్​షీట్ విడుదల : రేపటి నుంచి శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో జరుగుతున్న సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగనున్నాయి. 1000 రోజుల పాలనపై ఇప్పటికే ఛార్జ్​షీట్ విడుదల చేసిన భారత రాష్ట్ర సమితి ఇంటింటికీ బాకీ కార్డులు పంచడంతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. 2023 ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాకపోవడాన్ని పదే పదే గుర్తు చేస్తోంది. అసెంబ్లీ, మండలి వేదికగా కూడా సర్కార్ వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ భావిస్తోంది. రైతులు, నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, మహిళలు, పేదలు, కాంట్రాక్టర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రస్తావించాలని పార్టీ యోచిస్తోంది.

22ఏ నిషేధిత జాబితా సమస్యలపై : ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు, వాటి అమలులో జాప్యాన్ని ప్రధాన అస్త్రంగా చేసుకోవాలని బీఆర్​ఎస్ భావిస్తోంది. రైతుల సమస్యలు, సాగు నీటి అంశాలు, ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి, ఉద్యోగాల భర్తీ, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలపై ప్రశ్నలు సంధించే అవకాశం ఉంది. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల ఆందోళన కూడా ప్రధానంగా కనిపిస్తోంది. 22ఏ నిషేధిత జాబితా కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ప్రస్తావించనున్నట్లు సమాచారం.

మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ భర్తరఫ్ ఉదంతాన్ని కూడా తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునే ఆలోచనలో ఉంది. అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ శాసనసభా పక్షం ఇవాళ సమావేశం కానుంది. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సమావేశం కానున్నారు. సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలపై వారికి దిశానిర్ధేశం చేయనున్నారు.

"భూములను 22ఏ నిషేధిత జాబితాలో చేర్చి ఇబ్బందులకు గురిచేసే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయబోతున్నాం. అదే విధంగా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. వారి సమస్యలను కూడా లేవనెత్తుతాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారికి కూడా బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ అండగా నిలబడి పోరాటం చేయబోతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై మా అధినేత కేసీఆర్​ సూచనల మేరకు ముందుకు వెళ్తాం" -కేపీ వివేకానంద గౌడ్, శాసనసభలో బీఆర్‌ఎస్‌ విప్

కేసీఆర్ సభకు రావాలని : అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పాలక, ప్రతిపక్షాల మధ్య సవాళ్లు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ సభకు రావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. కేసీఆర్ సైనికులుగా తాము సరిపోతామంటున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు, ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచి ముఖ్యమంత్రిగానే అసెంబ్లీకి వస్తారని అంటున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రేపు ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్​ హాజరవుతారా? లేదా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

కొండా సురేఖను పార్టీలోకి తీసుకోం - బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్వర్​రెడ్డి

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో విఫలం - ఛార్జిషీట్​ విడుదల చేసిన కేటీఆర్

TAGGED:

KCR BRS
BRS LEGISLATIVE PARTY
HARISH RAO IN ASSEMBLY
BRS IN ASSEMBLY SESSION
TELANGANA ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.