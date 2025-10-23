ETV Bharat / politics

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి - పార్టీ శ్రేణులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికపై బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక నేతలతో కేసీఆర్‌ సమీక్ష - జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రచార వ్యూహాలపై నేతలకు కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం - ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని నేతలకు సూచన

KCR Meeting With BRS Party Leaders At erravalli
KCR Meeting With BRS Party Leaders At erravalli (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 9:51 PM IST

1 Min Read
KCR Meeting With BRS Party Leaders At erravalli : జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో గెలుపే లక్ష్యంగా భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్​) నాయకులకు పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎర్రవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో దాదాపు రెండున్నర గంటలకు పైగా పార్టీ సీనియర్‌ నేతలతో కేసీఆర్‌ సమావేశమై పలు విషయాలకు సంబంధించి కీలక సూచనలు చేశారు. ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై నాయకులతో చర్చించారు.

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లండి : కాంగ్రెస్‌ బాకీ కార్డులను జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో ఇంటింటికి పంచాలని పార్టీ శ్రేణులకు కేసీఆర్​ దిశానిర్దేశం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చాక తెలంగాణ ఆగమైందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని నాయకులకు కేసీఆర్​ సూచించారు. ఆగమవుతున్న తెలంగాణను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరముందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల్లో కాంగ్రెస్‌ వైఫల్యాలపై విస్తృతంగా చర్చ జరగాలని కేసీఆర్‌ అన్నారు. ఈ సమావేశంలో మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి సునీత, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ మంత్రులు, సీనియర్‌ నేతలు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

KCR MEETS BRS LEADERS
JUBILEE HILLS BY ELECTION 2025
బీఆర్ఎస్​ నాయకులతో కేసీఆర్ సమావేశం
KCR MEETS BRS LEADERS

