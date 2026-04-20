నేడు జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ - కేసీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ గూటికి చేరనున్న జీవన్రెడ్డి
Published : April 20, 2026 at 8:55 AM IST
BRS Meeting in Jagtial Today : జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు సర్వం సిద్దమైంది. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్లో చేరిక కోసం నిర్వహించే సభకు కేసీఆర్ హాజరు కానున్నారు. జగిత్యాల నుంచే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభమవుతుందన్న ధీమాతో గులాబీ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఏడాది తర్వాత కేసీఆర్ బయటకు వస్తుండటంతో ఏం మాట్లాడతారో అనే విషయంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇటీవలే కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేసిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి చేరిక సందర్భంగా జగిత్యాలలో ప్రజా ఆశీర్వాద సభ పేరిట బీఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తోంది. లక్ష మందికి తగ్గకుండా జనాలను సభకు తరలించేలా బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు రచించారు. జగిత్యాల, కోరుట్ల, చొప్పదండి, కరీంనగర్ నియోజకవర్గాల నుంచి పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నేతృత్వంలో బహిరంగ సభకు తరలివచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ బహిరంగ సభలో పాల్గొనేందుకు వస్తుండటంతో జగిత్యాలను గులాబీమయంగా తీర్చిదిద్దారు.
కాంగ్రెస్ అడ్డంకులు సృష్టిస్తోంది : ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టిస్తోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. జగిత్యాల నుంచే పార్టీకి మళ్లీ పూర్వ వైభవం సాధించే దిశగా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో కదం తొక్కుతామని తెలిపారు. ఏడాది తర్వాత కేసీఆర్ బయటకు వస్తుంటే ప్రభుత్వంలోని పెద్దల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
సీఎంకు భయం పట్టుకుంది : రాష్ట్రంలో రాజకీయ పునరేకీకరణ జరుగుతోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. సింహం బయటికొస్తోందంటే గుంటనక్కల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. ఇన్నాళ్ల తర్వాత కేసీఆర్ బయటకు వస్తున్నారంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నో రకాల కుట్రలకు తెరలేపే ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. నేడు జగిత్యాలలో జైత్ర యాత్ర జరగబోతోందని వెల్లడించారు. కేసీఆర్ ఇక్కడికి వస్తుంటే సీఎం మేడిగడ్డకు వెళతారని చెప్పుకొచ్చారు. ఇంత చిన్న మెదడున్న ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో మరెక్కడా ఉండరని విమర్శించారు. దీనిని అడ్డుకునేందుకు చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి, ఆయన మంత్రివర్గం ఎల్లప్పుడూ ఇదే పనిలో ఉంటారని చెప్పారు. ఇక్కడ సభ నిర్వహిస్తుంటే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని సీఎంకు భయం పట్టుకుందని అన్నారు.
"రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ పునరేకీకరణ జరుగుతోంది. సింహం బయటికొస్తోందంటే గుంటనక్కల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్ల తర్వాత కేసీఆర్ బయటికి వస్తున్నారంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నోరకాల కుట్రలకు తెరలేపే ప్రయత్నం చేస్తోంది. నేడు జగిత్యాలలో జైత్ర యాత్ర జరగబోతోంది. కేసీఆర్ ఇక్కడికి వస్తుంటే సీఎం మేడిగడ్డకు వెళతారు. ముఖ్యమంత్రి ఆయన మంత్రి వర్గం ఎల్లప్పుడూ ఇదే పనిలో ఉంటారు. ఇక్కడ సభ నిర్వహిస్తుంటే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని సీఎంకు భయం పట్టుకుంది" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు
జగిత్యాల నుంచే ప్రారంభం : రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి, కేసీఆర్ రావాలి. పీడిత వర్గాలు, పేదల హక్కు కోసం ఉద్యమంచింది కేసీఆర్ అని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర జగిత్యాల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోందని ఉద్ఘాటించారు. కేసీఆర్ అందరికీ మార్గదర్శకంగా నడుస్తారని, తామంతా ఆయనను అనుసరిస్తామని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలోని వివక్షత చూశానని నలభై ఏళ్లు పార్టీకి సేవ చేస్తే, మెడ పట్టి గెంటేసిన పరిస్థితి వచ్చిందని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారన్న జీవన్ రెడ్డి, వచ్చే ఎన్నికలకు బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర జగిత్యాల నుంచే ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. ఏడాది తర్వాత బయటకు వచ్చిన గులాబీదళపతి బహిరంగ సభకు హాజరవుతుండటంతో పార్టీ నేతలు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.
"రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి, కేసీఆర్ రావాలి. పీడిత వర్గాలు, పేదల హక్కుకోసం ఉద్యమంచింది కేసీఆర్. బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర జగిత్యాలనుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. కేసీఆర్ అందరికీ మార్గదర్శకంగా నడుస్తారు. మేమంతా ఆయను అనుసరిస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలోని వివక్షత చూశాను. నలభై ఏళ్లు పార్టీకి సేవ చేస్తే, మెడపట్టి గెంటేసిన పరిస్థితి వచ్చింది." - జీవన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి
