మూసీ భూములు ప్రపంచ బ్యాంక్‌కు కట్టబెట్టే యత్నం - రేవంత్‌రెడ్డి చిన్న మోదీలా వ్యవహరిస్తున్నారు : కవిత

కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన కవిత - మూసీ భూములను ప్రపంచ బ్యాంక్‌కు కట్టబెట్టే యత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపణ - పూర్తి డీపీఆర్‌ ఇవ్వకపోవడం వెనుక మోసం ఉందని వ్యాఖ్య

kavitha Slams CM Congress Govt Over Musi Project
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 2:42 PM IST

kavitha Slams CM Congress Govt Over Musi Project : మూసీ ప్రక్షాళన పేరుతో దాని పరివాహక ప్రాంతాల్లోని భూములను ప్రభుత్వం ప్రపంచ బ్యాంకుకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూసీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి డీపీఆర్‌ను ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదని, ఫేజ్​-1కు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను మాత్రమే చూపించిందన్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇవ్వకపోవడం వెనుక మోసం ఉందని విమర్శించారు. ఫ్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టులో ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ. 5,641 కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపిందని, అయితే ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే దాదాపు రూ. 1,400 కోట్ల వరకు అంచనా వ్యయం పెరిగిందని కవిత అన్నారు.

రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం చిన్న మోదీలా ఉంది : గాంధీ విగ్రహం కోసం రూ.70 కోట్లు, రూ.200 కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని చెప్పే ప్రభుత్వం, సీఎం ఇంటి నుంచి మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వడం లేదని కవిత విమర్శించారు. మూసీ ప్రాజెక్టు ప్రజెంటేషన్‌కు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు, మంత్రులను పిలిచారని, అయితే మూసీ కారణంగా ఇళ్లు కోల్పోయి నిర్వాసితులవుతున్న వారిని మాత్రం ఎందుకు పిలవలేదని ఆమె ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం తెలంగాణలో చిన్న మోదీలా”ఉందని కవిత వ్యాఖ్యానించారు. 2017లో మూసీ ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టును తిరస్కరించిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మళ్లీ అనుమతులు ఇచ్చిందని అన్నారు.

మూసీ పేరుతో గ్రాఫిక్స్​ చూపిస్తున్నారు : మూసీ పేరుతో సీఎం గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తూ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని విమర్శించారు.నగరంలోని 16 నాళాల నుంచి మురికి నీరు మూసీలోకి వస్తోందని, నగర వ్యర్థాలన్నీ మూసీలోకే వెళ్తున్నాయని తెలిపారు. 1,430 ప్రాపర్టీలను కూల్చివేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోందని, దీనితో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారని అన్నారు.హైడ్రా పేరుతో సీఎం అరాచకంగా వ్యవహరిస్తున్నారని కవిత ఆరోపించారు. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్‌కు ఇప్పటి వరకు ఆరు ఫిర్యాదులు చేశామని, అవసరమైతే హైడ్రా కమిషనర్ మరియు ప్రభుత్వంపై పరువు నష్టం దావా వేస్తానని హెచ్చరించారు. నాళాలను ఆక్రమించి విల్లాలు నిర్మిస్తున్న సంస్థ తమ పరిధిలోకి రాదని హైడ్రా కమిషనర్ చెబుతున్నారని విమర్శించారు.

"మూసీపై ఇప్పటివరకు డీపీఆర్‌ను ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు. పూర్తి డీపీఆర్‌ ఇవ్వకపోవడం వెనుక మోసం ఉంది. పూర్తి డీపీఆర్‌ ఇవ్వకపోవడం వెనుక మోసం ఉంది. మూసీ భూములను ప్రపంచ బ్యాంక్‌కు కట్టబెట్టే యత్నం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో చిన్న మోదీలా రేవంత్‌రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారు. హైడ్రాను పెట్టి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అరాచకం చేస్తున్నారు"-కవిత, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు

నిజనిర్ధారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం : హైడ్రా వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పెడుతూ అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని కవిత అన్నారు. తాను ఆధారాలు బయటపెడితే ప్రభుత్వం, హైడ్రా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. హైడ్రా చేసిన ట్వీట్లు వెంటనే డిలీట్ చేయాలని, లేదంటే పరువు నష్టం దావా వేస్తానని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ ప్రభుత్వం నడుస్తోందని కవిత ఆరోపించారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని వెలుగుమట్లలో ప్రభుత్వం దారుణంగా వ్యవహరించిందని, అసలైన బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వకుండా కొంతమంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఇచ్చినట్లు తమకు సమాచారం అందిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 17వ తేదీన తాను మరియు విశారదన్ కలిసి నిజనిర్ధారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఖమ్మంలో పర్యటిస్తామని కవిత తెలిపారు. వెలుగుమట్లలో నిజమైన బాధితులకు న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేశారు. తాను మరియు విశారదన్ కలిసి చేసిన పోరాటంతోనే ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

