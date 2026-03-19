'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి' పేరుతో ఈసీకి కవిత దరఖాస్తు

తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి పేరుతో పార్టీ నమోదుకు దరఖాస్తు - ఈసీ ఆలస్యంపై దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ - కొత్త పార్టీ అంశంలో త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈసీకి సూచించిన ధర్మాసనం

Delhi High Court Grants Relief to Kavitha Party
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 2:27 PM IST

Kavitha Party Registration : 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి' పేరుతో కల్వకుంట్ల కవిత త్వరలో పార్టీ ప్రారంభించనుంది. ఇప్పటికే పార్టీ పేరు నమోదు కోసం జనవరి 23న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఈసీ దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆలస్యం చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ కవిత దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడంతో ఈ విషయం వెలుగుచూసింది.

పక్కన పెట్టిన ఈసీ : ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1951లోని సెక్షన్​ 29ఎ కింద రాజకీయ పార్టీ నమోదు కోసం చేసిన తన దరఖాస్తును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వేగంగా పరిశీలించి నిర్ణయం వెలువరించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ కవిత దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి అప్లికేషన్​లో చాలా లోపాలున్నాయంటూ కవితకు ఫిబ్రవరి 23నే సమాచారం పంపామని ఈసీ తరఫు న్యాయవాది ఫిబ్రవరి 27న విచారణ సందర్భంగా దిల్లీ హైకోర్టుకు పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో కవిత తరఫు ముఖ్య న్యాయవాది ఆసుపత్రిలో ఉన్నందున విచారణను వాయిదా వేయాలని కోరడంతో కేసు మార్చి 19కి వాయిదా పడింది. అదే పిటిషన్​ గురువారం మరోసారి విచారణ చేపట్టింది.

ముగిసిన విచారణ : కవిత కొత్త పార్టీ అంశంలో త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈసీకి దిల్లీ హైకోర్టు సూచించింది. కవిత దరఖాస్తులో లోపాలున్నాయని గతంలో ఈసీ కోర్టుకు చెప్పగా, లోపాలన్నీ సరిచేసినట్లు కవిత తరఫు న్యాయవాదులు ఇవాళ కోర్టుకు తెలిపారు. సాంకేతిక తప్పులు సరిచేసి ఈసీకి మళ్లీ దరఖాస్తు చేశామన్నారు. దీంతో ఈసీ కవిత కొత్త పార్టీ దరఖాస్తుపై వీలైనంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటామనడంతో దిల్లీ హైకోర్టు విచారణ ముగించింది.

తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలు : హైదరాబాద్ తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కల్వకుంట్ల కవిత దంపతులు, జాగృతి కార్యకర్తలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ జాగృతి కవిత పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జాగృతి కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ 'సర్వోదయ తెలంగాణ కోసం అందరం కష్టపడాలి. జాగృతి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఉగాది రోజు తెలంగాణ జాగృతి తరపున ప్రజా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతాం. రేపటి బడ్జెట్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా బడ్జెట్​కు అనుగుణంగా 2 లక్షల 23 వేల కోట్లు కేటాయించాలి. జాగ్రత్త నేతలు, కార్యకర్తలు నైతికతతో మెరగాలి' అని అన్నారు.

విద్య, వైద్యానికి నిధులు ఎక్కువ కేటాయించండి : రాష్ట్రంలో రేపు ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్​లో విద్య, వైద్యానికి ఎక్కువ నిధుల కేటాయించమని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే పింఛన్ల పెంపు అమలు చేయాలని, పేదలకు ఇళ్లు కట్టించడంలో గత ప్రభుత్వం ఫెయిల్​ అయిపోయిందని తెలిపారు. తెలంగాణ రావడానికి కారణమైన ఉద్యమకారులకు బడ్జెట్​లో రూ.5 వేల కోట్లు ప్రవేశ పెట్టాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని దళితులకు కేటాయించిన నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. "పరాభవ అంటే ప అంటే పలుకుబడి, రా అంటే రాబడి, భ అంటే భవిష్యత్, వ అంటే వర్ధిల్లాలి" తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా వర్ధిలాలని తెలంగాణ జాగృతి తరఫున కవిత కోరారు.

