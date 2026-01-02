ETV Bharat / politics

'కేసీఆర్​పై రేవంత్​ వ్యాఖ్యలు సరికాదు - బీఆర్​ఎస్​ మనుగడ కొనసాగాలంటే కేసీఆర్​ అసెంబ్లీకి రావాలి'

శాసన మండలి ఆవరణలో కవిత ఇష్టాగోష్ఠి - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, బీఆర్​ఎస్​లపై ఘాటైన విమర్శలు - ఆమె మాటలకు దీటుగా స్పందించిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి

Kavitha Expressed Anger CM Revanth
Kavitha Expressed Anger CM Revanth (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 12:43 PM IST

Kavitha Expressed Anger Over CM Revanth : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ​రెడ్డిని ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు ఉరేయాలని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్​ను ఉరితీయాలని రేవంత్​ అనడం సరికాదన్నారు. ఉద్యమకారుడిని ఉరితీయాలని అంటే రక్తం మరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజీనామా ఆమోదం కోరేందుకు శాసనమండలికి వచ్చిన కవిత, శాసనమండలి ఆవరణలో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కృష్ణా జలాలపై కేసీఆర్ మాట్లాడి అధికార పార్టీ నోరు మూయించాలని కవిత పేర్కొన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ మనుగడ కొనసాగాలంటే కేసీఆర్​ అసెంబ్లీకి రావాలన్నారు. నదీ జలాల అంశాన్ని పిల్లకాకుల మీద వదిలేయవద్దన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ బబుల్​ షూటర్లకే డిఫ్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్​ పదవులు ఇచ్చారని విమర్శించారు.

ఆర్థిక శాఖలో ఒక్క ఫైల్​ 9 నెలలు పెండింగ్​ : ఆర్థిక శాఖలో ఒక్క ఫైల్ 9 నెలలు పెండింగ్​లో ఉందని కవిత ఆరోపించారు. వీళ్ల చేతకాని తనం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి బీఆర్​ఎస్​పై నింద వేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పర్మనెంట్​గా ఆంధ్ర నాయకులు తెలంగాణ నీళ్లు ఎత్తుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఆంధ్ర నేతలకు ఉన్న ఐక్యత తెలంగాణలో లేదని విమర్శించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత తీవ్రంగా ఉందన్నారు. జీహెచ్​ఎంసీలో డీ లిమిటేషన్​ సరిగ్గా జరగలేదన్న ఆమె, కేసీఆర్​ అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే ఆయనను ఎదుర్కొనే వాళ్లు ఉండరని స్పష్టం చేశారు.

కవిత మాటలను ఖండించిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి : మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డిపై కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలను మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఖండించారు. కేసీఆర్ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేస్తే, ఊరూరా తిరుగుతున్నారని విమర్శించారు. కవిత బీఆర్​ఎస్​లో ఉన్నారా లేక బయట ఉన్నారా? లేకపోతే వేరే పార్టీలో ఉన్నారా అనేది స్పష్టం చేయాలని నిలదీశారు. తన తండ్రి మీద సీఎం రేవంత్​ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కవిత, మరి హరీశ్​రావు మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రశ్నించారు. ఈ తతంగం అంతా చూస్తే కేసీఆర్​ వదిలిన బాణం కవితగా అనిపిస్తోందన్నారు. కేసీఆర్​కు దగ్గరగా ఉన్న నాయకులు అందరినీ దూరం చేసేందుకు విమర్శలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుందని వివరించారు.

హరీశ్​రావును ప్రశ్నిస్తే ఎందుకు మౌనం : కేసీఆర్​ను ఉరితీసినా తప్పు లేదన్న దానికి రక్తం మరిగిపోయిందన్న కవిత, మరి కేటీఆర్​, హరీశ్​రావులను ఉరి తీసినా తప్పు లేదా అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రశ్నించారు. కవిత బీఆర్​ఎస్​ నేతలందరినీ కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని విమర్శిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్​ సభకు రోజూ వస్తే బీఆర్​ఎస్ పుంజుకుంటుందని కవిత అంటున్నారని, మరి ఆమె బీఆర్​ఎస్​లోనే ఉన్నారా అనే అనుమానం కలుగుతుందని అన్నారు.

కేసీఆర్​ను తిడితే వస్తున్న కోసం హరీశ్​రావును తిడితే కవితకు ఎందుకు రావడం లేదని ప్రశ్నించారు. కవిత కన్ఫ్యూజన్​లో ఉంటూ జనాలను కన్ఫ్యూజ్​ చేస్తుందన్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు విషయంలో బీఆర్​ఎస్​ చేసింది తప్పు అని ఒప్పుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో నల్గొండ మంత్రి జిల్లాకు చేసిన అన్యాయంపై కవిత ప్రశ్నించాలన్నారు.

"నేను ఏనాడు మంత్రి పదవి కోసం పాకులాడలేదు. తెలంగాణ కోసం మంత్రి పదవినే త్యాగం చేశాను. నాకు ముఖ్యమంత్రి అంటే గౌరవం. ఆయనను ఏమన్నా అంటే మాత్రం కౌంటర్​ ఇస్తాను. నాకు మంత్రి పదవి కావాలని ఎవరినీ అడగలేదు. నాకు, నా తమ్ముడి మధ్య ఎటువంటి గొడవలు జరగలేదు. నాకు ఎవరి మీద కోపం లేదు. నేను కవితకు మాత్రమే సలహా ఇచ్చాను." - కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, మంత్రి

బీఆర్ఎస్ నుంచి నన్ను చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపారు : కల్వకుంట్ల కవిత

