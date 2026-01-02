'కేసీఆర్పై రేవంత్ వ్యాఖ్యలు సరికాదు - బీఆర్ఎస్ మనుగడ కొనసాగాలంటే కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావాలి'
శాసన మండలి ఆవరణలో కవిత ఇష్టాగోష్ఠి - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్లపై ఘాటైన విమర్శలు - ఆమె మాటలకు దీటుగా స్పందించిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి
Published : January 2, 2026 at 12:43 PM IST
Kavitha Expressed Anger Over CM Revanth : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు ఉరేయాలని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ను ఉరితీయాలని రేవంత్ అనడం సరికాదన్నారు. ఉద్యమకారుడిని ఉరితీయాలని అంటే రక్తం మరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజీనామా ఆమోదం కోరేందుకు శాసనమండలికి వచ్చిన కవిత, శాసనమండలి ఆవరణలో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కృష్ణా జలాలపై కేసీఆర్ మాట్లాడి అధికార పార్టీ నోరు మూయించాలని కవిత పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ మనుగడ కొనసాగాలంటే కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావాలన్నారు. నదీ జలాల అంశాన్ని పిల్లకాకుల మీద వదిలేయవద్దన్నారు. బీఆర్ఎస్ బబుల్ షూటర్లకే డిఫ్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చారని విమర్శించారు.
ఆర్థిక శాఖలో ఒక్క ఫైల్ 9 నెలలు పెండింగ్ : ఆర్థిక శాఖలో ఒక్క ఫైల్ 9 నెలలు పెండింగ్లో ఉందని కవిత ఆరోపించారు. వీళ్ల చేతకాని తనం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి బీఆర్ఎస్పై నింద వేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పర్మనెంట్గా ఆంధ్ర నాయకులు తెలంగాణ నీళ్లు ఎత్తుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఆంధ్ర నేతలకు ఉన్న ఐక్యత తెలంగాణలో లేదని విమర్శించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత తీవ్రంగా ఉందన్నారు. జీహెచ్ఎంసీలో డీ లిమిటేషన్ సరిగ్గా జరగలేదన్న ఆమె, కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే ఆయనను ఎదుర్కొనే వాళ్లు ఉండరని స్పష్టం చేశారు.
కవిత మాటలను ఖండించిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి : మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిపై కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలను మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఖండించారు. కేసీఆర్ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే, ఊరూరా తిరుగుతున్నారని విమర్శించారు. కవిత బీఆర్ఎస్లో ఉన్నారా లేక బయట ఉన్నారా? లేకపోతే వేరే పార్టీలో ఉన్నారా అనేది స్పష్టం చేయాలని నిలదీశారు. తన తండ్రి మీద సీఎం రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కవిత, మరి హరీశ్రావు మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రశ్నించారు. ఈ తతంగం అంతా చూస్తే కేసీఆర్ వదిలిన బాణం కవితగా అనిపిస్తోందన్నారు. కేసీఆర్కు దగ్గరగా ఉన్న నాయకులు అందరినీ దూరం చేసేందుకు విమర్శలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుందని వివరించారు.
హరీశ్రావును ప్రశ్నిస్తే ఎందుకు మౌనం : కేసీఆర్ను ఉరితీసినా తప్పు లేదన్న దానికి రక్తం మరిగిపోయిందన్న కవిత, మరి కేటీఆర్, హరీశ్రావులను ఉరి తీసినా తప్పు లేదా అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రశ్నించారు. కవిత బీఆర్ఎస్ నేతలందరినీ కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని విమర్శిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ సభకు రోజూ వస్తే బీఆర్ఎస్ పుంజుకుంటుందని కవిత అంటున్నారని, మరి ఆమె బీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నారా అనే అనుమానం కలుగుతుందని అన్నారు.
కేసీఆర్ను తిడితే వస్తున్న కోసం హరీశ్రావును తిడితే కవితకు ఎందుకు రావడం లేదని ప్రశ్నించారు. కవిత కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటూ జనాలను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుందన్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు విషయంలో బీఆర్ఎస్ చేసింది తప్పు అని ఒప్పుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో నల్గొండ మంత్రి జిల్లాకు చేసిన అన్యాయంపై కవిత ప్రశ్నించాలన్నారు.
"నేను ఏనాడు మంత్రి పదవి కోసం పాకులాడలేదు. తెలంగాణ కోసం మంత్రి పదవినే త్యాగం చేశాను. నాకు ముఖ్యమంత్రి అంటే గౌరవం. ఆయనను ఏమన్నా అంటే మాత్రం కౌంటర్ ఇస్తాను. నాకు మంత్రి పదవి కావాలని ఎవరినీ అడగలేదు. నాకు, నా తమ్ముడి మధ్య ఎటువంటి గొడవలు జరగలేదు. నాకు ఎవరి మీద కోపం లేదు. నేను కవితకు మాత్రమే సలహా ఇచ్చాను." - కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, మంత్రి
బీఆర్ఎస్ నుంచి నన్ను చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపారు : కల్వకుంట్ల కవిత