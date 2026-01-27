సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అతడు గూఢచారి - సిట్ ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తుందో చూడాలి : కవిత
మాజీ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్ సిట్ విచారణపై కవిత వ్యాఖ్యలు - సీఎం రేవంత్రెడ్డికి సంతోశ్ గూఢచారి అంటూ ఆరోపణ - ప్రతిపక్ష నాయకులను విచారణకు పిలవడం రాజకీయ కక్షసాధింపే అంటున్న కేటీఆర్
Published : January 27, 2026 at 2:17 PM IST
Kavitha on Phone Tapping Case : ఉద్యమకారులకు నాయకుడిని దూరం చేసింది మాజీ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్ అని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత విమర్శించారు. గద్దర్ లాంటి నాయకుడు గేటు బయట ఉండాల్సిన పరిస్థితికి కారణం ఆయనే అని ఆరోపించారు. నిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను పరామర్శించిన అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు.
రాష్ట్రంలో ఎక్సైజ్ పోలీసులంటే గంజాయి సరఫరాదారులకు, స్మగ్లర్లకు భయం లేదని కవిత పేర్కొన్నారు. ఎక్సైజ్ పోలీసులు, అటవీ శాఖ సిబ్బంది వద్ద ఆయుధాలు ఉంటేనే అక్రమదారులకు భయం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో గృహ హింస పెరిగిపోతోందన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫోన్ ట్యాపింగ్పైనా స్పందించిన కవిత, సీఎం రేవంత్రెడ్డికి సంతోశ్ కుమార్ గూఢచారి అని ఆరోపించారు. తాను ముందు నుంచే చెబుతున్న దెయ్యం అయనే అని విమర్శించారు. అయితే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ సంతోశ్కు ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తుందనేది వేచి చూడాలని, ఆయనకు శిక్ష పడుతుందన్న నమ్మకం తనకు లేదని కవిత వ్యాఖ్యానించారు.
"ఉద్యమకారులకు నాయకుడిని దూరం చేసింది మాజీ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్. గద్దర్ లాంటి నాయకుడు గేటు బయట ఉండాల్సిన పరిస్థితికి కారణం ఆయనే. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సంతోశ్ గూఢచారి. నేను ముందునుంచే చెబుతున్న దెయ్యం ఆయనే. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ సంతోశ్కు ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తుందనేది వేచి చూడాలి. ఆయనకు శిక్షపడుతుందన్న నమ్మకం నాకు లేదు." - కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ
ఇది అట్టర్ ప్లాప్ టీవీ సీరియల్ : మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఖండించారు. కేసు విచారణ ప్రక్రియ మొత్తం ఒక అట్టర్ ప్లాప్ టీవీ సీరియల్ను తలపిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఈ కేసులో బాధ్యులైన ప్రభుత్వ అధికారులను వదిలేసి, కేసుతో సంబంధం లేని ప్రతిపక్ష నాయకులకు వరుసగా విచారణకు పిలవడం రాజకీయ కక్షసాధింపుతో పాటు అటెన్షన్ డైవర్షన్లో భాగమేనని ఆయన విమర్శించారు.
ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు : సిట్ నోటిసులను రాజకీయ ఆయుధంగా వాడుకోవడం రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వంలో సర్వసాధారణమై పోయిందని మాజీమంత్రి హరీశ్రావు ఆరోపించారు. బొగ్గు కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన తర్వాత ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు ముందు తనకు, తర్వాత అదే బొగ్గు కుంభకోణం అంశాన్ని లేవనెత్తిన కేటీఆర్కు నోటీసులు ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. బొగ్గు కుంభకోణం బయటపడినప్పటి నుంచి జరుగుతున్న ఈ ప్రతీకార, డైవర్షన్ రాజకీయాలను ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారని హరీశ్రావు తెలిపారు.
సిట్ కార్యాలయంలో విచారణ : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోశ్ కుమార్కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని తెలిపింది. ఈ కేసులో ఇటీవలే మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్లను సిట్ విచారించింది. ఈ కేసులో నలుగురు పోలీసులు అధికారులు అరెస్ట్ అయ్యారు. అనంతరం ప్రధాన నిందితునిగా ఉన్న ప్రభాకర్రావును పోలీసులు కస్టోడియల్ విచారణ చేశారు. అతని నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా కేసును మరింత లోతుగా విచారిస్తున్నారు. ఈకేసులో సజ్జనార్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన సిట్ కేసును వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఈ విషయాలపైనే ప్రశ్నలు : ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ నవీన్రావును సైతం సిట్ విచారించింది. ఆ తర్వాతే మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, కేటీఆర్ను సిట్ విచారించింది. వారి స్టేట్మెంట్ను రికార్డ్ చేసి విచారణను వీడియోగ్రఫి చేశారు. తాజాగా మాజీ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్ను విచారణకు పిలిచింది. 2023 ఎన్నికల సమయంలో ప్రతిపక్ష నేతలపై నిఘా ఉంచడంతో పాటు ట్యాపింగ్తో నగదు వెళ్లే మార్గాలు తెలుసుకుని టాస్క్ ఫోర్స్ సాయంతో సోదాలు చేయడం వంటి అంశాలపై సిట్ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. ఈ విషయాలపైనే సంతోశ్ కుమార్ను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపక్ష నేతలపై నిఘా పెట్టిన విషయాలు, ప్రభాకర్రావుతో ఉన్న సంబంధాలపై ఆరా తీయనుంది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్రావుకు సిట్ నోటీసులు