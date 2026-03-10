కూల్చిన చోటే ఇళ్లివ్వాలి - వెలుగుమట్ల భూదాన్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలి : కల్వకుంట్ల కవిత
వెలుగుమట్ల భూదాన్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలంటూ ఖమ్మంలో ధర్నా చేపట్టిన కవిత - ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపిందంటూ దీక్ష - ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - అరెస్టు అనంతరం హైదరాబాద్కు తరలింపు
Published : March 10, 2026 at 10:25 AM IST
Kavitha Arrest In Khammam : ఖమ్మం నగర శివారు వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూమిలో సంవత్సరాలుగా అనేక మంది పేదలు జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరిపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపిందని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. బాధితులకు న్యాయం చేయాలంటూ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఐకాస రాష్ట్ర ఛైర్మన్ విశారదన్ మహారాజ్తో కలిసి సోమవారం ఆమె ఖమ్మం జడ్పీ కూడలి వద్ద ధర్నాకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరిని పోలీసులు అదుపులోనికి తీసుకుని ఖమ్మం గ్రామీణ స్టేషన్కు తరలించారు. రాత్రి ఆమెను విడుదల చేయగా, అనంతరం నేరుగా భూదాన్ బాధితులున్న అంబేడ్కర్ భవనానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ విశారదన్ మహారాజ్తో కలిసి నిరవధిక నిరాహార దీక్షకు దిగారు.
నిరవధిక నిరాహార దీక్షలో కవిత ఏమన్నారంటే? : ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన కవిత, వెలుగుమట్ల బాధితుల ఆవేదన చూస్తే కడుపు తరుక్కుపోతోందని అన్నారు. ప్రభుత్వానికి, రాజకీయ నాయకులకు ఈ ఆడబిడ్డల ఉసురు తగులుతుందని పేర్కొన్నారు. పరీక్షల సమయంలో పుస్తకాలతో సహా ఇళ్లను కూల్చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రజల ఆవేదన, బాధ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఎగ్జిబిషన్గా మారిందని దుయ్యబట్టారు. గతంలో ఇళ్లు కూల్చే ప్రయత్నం చేసిన బీఆర్ఎస్, ఇప్పుడు పాపాలను కడుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తోందని అన్నారు.
వారితో కలిసి పోరాటం చేస్తాం : ముఖ్యమంత్రి, జిల్లాలో ఉన్న ముగ్గురు మంత్రులు ఈ సమస్యపై మాట్లాడాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు. బాధితుల ఇళ్లు కూల్చిన చోటే వారికి కొత్త ఇళ్లు కట్టివ్వాలన్నారు. రాష్ట్రంలో పేదలపై జులూం నడుస్తోందని, పెద్ద వాళ్ల బిల్డింగ్ల జోలికి వెళ్లటం లేదని అధికార వర్గంపై మండిపడ్డారు. బాధితుల సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు వారితో కలిసి పోరాటం చేస్తామని వెల్లడించారు.
"పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు. ఈరోజు జరిగిన ధర్నా ఖమ్మం చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. నేడు వెలుగుమట్ల కోసం చేసిన పోరాటం రేపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉంటుంది. బడుగు బలహీన వర్గ ప్రజల మీద రెండున్నర ఏళ్లుగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. పరిష్కారమయ్యే వరకు వెలుగుమట్ల సమస్యను వదిలే ప్రసక్తే లేదు. సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తా. ఎక్కడ పేదోడి ఇంటిని బుల్డోజర్ కూలగొట్టిందో అక్కడే ఇల్లు నిర్మించే వరకు పోరాటం సాగుతుంది." - కల్వకుంట్ల కవిత, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు
రాత్రికి రాత్రే ఇళ్లను కూల్చేశారు : ప్రభుత్వానికి, నాయకులకు ఇక్కడున్న ఆడబిడ్డల ఉసురు తగులుతుందన్నారు. ఇంత మంది ఆడబిడ్డల పరిస్థితి చూస్తుంటే కడుపు తరుక్కుపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల ఎగ్జామ్స్ సమయంలో తల్లితండ్రులు ఎంతో ఆందోళనతో ఉంటారని, కానీ ఎగ్జామ్స్ సయమంలో పుస్తకాలతో సహా రాత్రికి రాత్రే బుల్డోజర్లతో ఇళ్లను కూల్చేశారంటూ మండిపడ్డారు. పేదల ఇళ్ల మీదకు బుల్డోజర్లు పంపుతూ అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. పెద్ద వాళ్ల బిల్డింగ్ల జోలికి వెళ్లటం లేదని విమర్శించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ జేఏసీ, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, ప్రజా సంఘాలతో పాటు జాగృతి కూడా బాధితులకు తోడుగా ఉంటుందని కవిత పేర్కొన్నారు. పరిష్కారం వచ్చే వరకు వదలకుండా పోరాటం చేద్దామని భరోసానిచ్చారు.
అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్కు తరలింపు : మంగళవారం ఉదయం పోలీసులు కవిత దీక్షను అడ్డుకున్నారు. ఆపై అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్ తరలించారు. అరెస్ట్ చేసినా తన దీక్షను కొనసాగిస్తానని కవిత పేర్కొన్నారు. వెలుగుమట్ల బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతానన్నారు.
కవిత కొత్త పార్టీకి ముహూర్తం ఖరారు
'న్యాయ వ్యవస్థపై నేను పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబడింది' : దిల్లీ మద్యం కేసులో కోర్టు తీర్పుపై కవిత