గంగుల కమలాకర్ అరెస్ట్ - కరీంనగర్​లో టెన్షన్ టెన్షన్!

ఎమ్మెల్యే క్యాంప్​ ఆఫీస్​పై దాడికి నిరసనగా బంద్‌కు పిలుపునిచ్చిన బీఆర్‌ఎస్‌ - ఎక్కడికక్కడ బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - గంగుల కమలాకర్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 11:58 AM IST

Karimnagar BRS Leaders Bandh : కరీంనగర్ పట్టణంలో ఇవాళ బంద్‌ కొనసాగుతోంది. ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై బీజేపీ శ్రేణులు దాడికి నిరసనగా కరీంనగర్‌ బంద్‌కు భారత రాష్ట్ర సమితి పిలుపునిచ్చింది. అయితే, బీఆర్‌ఎస్‌ బంద్‌కు కరీంనగర్‌ ప్రజలకు సంబంధమేంటని బీజేపీ ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు బంద్‌ను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించింది. బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ దాడులు వారి వ్యక్తిగత వ్యవహారమని అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. పరస్పర భిన్న ప్రకటనల నేపథ్యంలో కరీంనగర్‌లో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు భారీగా మోహరించి ఎక్కడికక్కడ రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలను అరెస్టు చేస్తున్నారు.

పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు అరెస్టు : కరీంనగర్‌లో బంద్‌ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ సహా పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గంగులను పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్‌కు పోలీసులు తరలించారు. కరీంనగర్‌లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నల్ల జెండాలతో నిరసనలు తెలిపారు. ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకోవడంతో పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ గులాబీ పార్టీ నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరిన్ని ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు ప్రజలకు, బంద్‌కు సంబంధం లేదని బీజేపీ నాయకులు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ బంద్‌ నిర్వహిస్తే అడ్డుకుంటామని స్పష్టంచేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా బీఆర్ఎస్ కార్యాలయం, ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం వద్ద పోలీసులు మోహరించారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టారు.

