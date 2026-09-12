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మెగా డీఎస్సీని అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించాం : మంత్రి కందుల

నిరుద్యోగుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణను చూసి ఓర్వలేకనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కందుల దుర్గేశ్ విమర్శించారు.

Kandula Durgesh on Mega DSC
మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:21 PM IST

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Kandula Durgesh on Mega DSC in Vijayawada : కూటమి ప్రభుత్వం పట్ల నిరుద్యోగుల్లో వస్తున్న ఆదరణను చూసి ఓర్వలేకనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ విమర్శించారు. సర్కార్​ అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, అభూత కల్పనలను చేయడాన్ని ఆయన ఖండించారు. గత ఐదేళ్ల పాలనలో జాబ్ క్యాలెండర్ అంటూ వైఎస్సార్సీపీ నిరుద్యోగులను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం (ETV Bharat)

నేడు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి తొలి సంతకంతోనే 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీని భర్తీ చేస్తిందని దుర్గేశ్ గుర్తు చేశారు. దీనిని వైఎస్సార్సీపీ ఓర్వలేకపోతోందని ఆక్షేపించారు. హరిజాంటల్, వెర్టికల్ రిజర్వేషన్లపై కావాలనే గందరగోళం సృష్టించి రాజకీయ లబ్ది పొందాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, అన్ని స్థానాల్లోనూ వంద శాతం స్ట్రైకింగ్ రేట్‌తో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాల పేరుతో దౌర్జన్యాలకు పాల్పడిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, నేడు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడడం దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు ఉందని దుర్గేశ్ ఎద్దేవా చేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మెగా డీఎస్సీపై తొలి సంతకం చేశారు. ఇది కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధికి తార్కాణం. మా ప్రభుత్వం 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీని భర్తీ చేసింది. ఎక్కడా జరగని విధంగా ఈ నియామకాలు పారదర్శకంగా జరిగాయి. నిరుద్యోగుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణను చూసి ఓర్వలేకనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. - కందుల దుర్గేశ్​, మంత్రి

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