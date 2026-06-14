కామారెడ్డిలో 'ఆడియో లీక్' కలకలం - పీసీసీ చీఫ్ గుస్సా : అసలు కాంగ్రెస్లో ఏం జరుగుతోంది?
గడ్డం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రాజకీయంతో పార్టీ రెండు గ్రూపులుగా చీలిక - పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్పై షబ్బీర్ అలీ వ్యాఖ్యలు కలకలం - స్పందించిన మహేశ్కుమార్గౌడ్ అలీకి షోకాజ్ నోటీసు జారీ
Published : June 14, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : June 14, 2026 at 10:18 AM IST
Kamareddy Congress Dispute : కామారెడ్డి కాంగ్రెస్ పంచాయితీ మరింత ముదిరింది. మాజీ మంత్రి, ప్రభుత్వ సలహాదారుడు షబ్బీర్ అలీ, స్థానిక నేత గడ్డం చంద్రశేఖర్ రెడ్డిల మధ్య వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ ఇద్దరు నేతల గ్రూప్లు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలతో పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి ఫిర్యాదు చేశాయి. ఇదే సమయంలో పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ను ఉద్దేశించి షబ్బీర్ అలీ మాట్లాడినట్లు బయటకొచ్చిన ఆడియో ఒకటి కలకలం రేపుతోంది.
తారాస్థాయికి చేరుకున్న వర్గపోరు : కామారెడ్డి కాంగ్రెస్లో ఆధిపత్య పోరు గాంధీభవన్కు చేరుకుంది. సీనియర్ నేత షబ్బీర్ అలీ, స్థానిక నేత గడ్డం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మధ్య పంచాయితీ పార్టీ క్రమశిక్షణ సంఘం కోర్టుకు చేరింది. మొన్నటి వరకు కామారెడ్డి కాంగ్రెస్లో సీనియర్ నేత షబ్బీర్ అలీ చెప్పిందే చెల్లుబాటు అయ్యేది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పార్టీలోకి వచ్చిన గడ్డం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రాజకీయంతో పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది. ఆయన నియోజకవర్గంలో చురుగ్గా ఉంటూ, పార్టీ క్యాడర్ను తనవైపు తిప్పుకున్నారు. దీంతో పార్టీ రెండు గ్రూపులుగా చీలిపోయింది. షబ్బీర్ అలీ ఇంట్లోనే కామారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ ఉండేది. కొత్త డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఆలె మల్లికార్జున్ నియమితులైన తర్వాత పార్టీ ఆఫీస్ను వేరే చోటకు మార్చారు. దీనికి చంద్రశేఖర్ రెడ్డే కారణమని షబ్బీర్ అలీ వర్గం ఆరోపిస్తోంది. ఇలా ముదిరిన వర్గపోరు ఒకరినొకరు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు చేసుకునే స్థాయికి చేరుకుంది.
పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ రంగంలోకి : ఇదే సమయంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ను, మహిళలను కించపరిచేలా షబ్బీర్ అలీ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా బయటపడిన ఓ వీడియో రాజకీయాన్ని మరింత వేడెక్కించింది. ఈ అంశం ఏఐసీసీ దృష్టికి కూడా వెళ్లడంతో పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరువురు నేతలు రెండు గ్రూపులుగా మారి, ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ రంగంలోకి దిగింది.
షబ్బీర్ అలీ వ్యాఖ్యలపై చర్యలు : షబ్బీర్ అలీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. తాను షబ్బీర్ అలీ మాదిరిగా దిగజారి మాట్లాడలేనని, 40 ఏళ్లుగా తనపై లేని ఆరోపణలు ఇప్పుడు రావడం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చింది షబ్బీర్ అలీయేనని, ఆయన వ్యాఖ్యలపై పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ చర్యలు తీసుకుంటుందని మహేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ, షబ్బీర్ అలీ చేసిన వ్యాఖ్యలను నిశితంగా పరిశీలించింది. షబ్బీర్ అలీకి షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది. ఆ అంశంపై తక్షణమే సమాధానం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. షబ్బీర్ అలీ ఇచ్చే సమాధానంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
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