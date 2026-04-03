ETV Bharat / politics

TRS పేరు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు - పాత పేరు, కొత్త ఎజెండాతో ప్రజల ముందుకు : కవిత

తన పార్టీ ఆచార్య జయశంకర్ సిద్ధాంతాల ప్రకారమే నడుస్తుందన్న కల్వకుంట్ల కవిత - బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్తుతం నిద్రావస్థలో ఉందని ఎద్దేవా - తమ ప్రధాన పోరాటం కాంగ్రెస్​పైనే అని స్పష్టం

Kalvakuntla Kavitha
Kalvakuntla Kavitha
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalvakuntla Kavitha Talks About Her New Party : రాజకీయ పార్టీ కోసం ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పాత పేరు, కొత్త ఎజెండాతో ప్రజల ముందుకు వస్తామని అన్నారు. మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు ఫ్రీ అయిందని ప్రస్తుతం ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని తెలిపారు. ఆడబిడ్డకు ఓటు వేయాలన్న అంశం కంటే మించిన ఎమోషన్ ఏముంటుందని అడిగారు. తమ పార్టీ ఆచార్య జయశంకర్ సిద్ధాంతాల ప్రకారమే నడుస్తుందని, తమ పార్టీకి బీహార్ సిద్ధాంతకర్త ఎవరూ లేరని తెలిపారు. తమ ప్రధాన పోరాటం కాంగ్రెస్​పైనే అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్తుతం నిద్రావస్థలో ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. పునర్విభజన అయినా, కాకపోయినా, తమ పార్టీకి ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ ఉంటుందని, సిద్దిపేట స్థానం మహిళలకు రిజర్వు కాదా? ప్రశ్నించారు.

రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలు విడ్డూరంగా ఉన్నాయి : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్యూచర్ సిటీ పేరుతో హైదరాబాద్​ను ఆగం చేసేలా ఉన్నారని కవిత విమర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి గురించి తమకు అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. మద్యం కేసు కొట్టి వేశారంటేనే ప్రకృతి తమకు సహకరిస్తుందని అన్నారు. అదృష్టవంతులను ఎవరూ ఆపలేరని, తమ ఎజెండా ప్రకటించాక చాలా మంది పార్టీలోకి వస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే చాలామంది విదేశాల్లో ఉన్నవారని, ఇతరులు పార్టీలో చేరుతామని అంటున్నారని పేర్కొన్నారు. పార్టీ తరపున క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటం చేస్తామని, శ్రమనే నమ్ముకుని ప్రజల్లోకి వెళ్తామని ప్రకటించారు. ఆరు గ్యారంటీల గురించి కేరళంలో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలు విడ్డూరంగా ఉన్నాయని విమర్శించారు. మహారాష్ట్ర, బీహార్​లో కూడా ఇలాగే చెప్పారని, కాంగ్రెస్​ను ప్రజలు ఓడించారని గుర్తు చేశారు.

ఉపాధ్యాయులకు జీతాలు పెంచడం లేదు : చాలా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 25 నుంచి 30 శాతం వరకు ఫీజులు పెంచాయన్న కవిత వివిధ రూపాల్లో అదనంగా భారం వేస్తున్నాయని, ప్రతి నెలా కట్టాల్సిన ఫీజును 60 శాతం ముందే కట్టించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఈ అంశాలపై రేవంత్ రెడ్డి గతంలో పదేపదే బీఆర్ఎస్​ను విమర్శించేవారని, అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎంత తిన్నారని పరస్పరం తిట్టుకోవడం తప్ప చేసిందేమీ లేదని వివర్శించారు. విద్యా కమిషన్ నివేదిక దరిద్రంగా ఉందని, తక్షణమే ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టాలని, ఫీజు నియంత్రణ కమిటీ వేయాలని కోరారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఫీజు 7,8 శాతం పెంచుకోవచ్చని, కానీ, 30, 40 శాతం కాదని తెలిపారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఫీజులు పెంచుతున్నాయి కానీ, ఉపాధ్యాయులకు జీతాలు పెంచడం లేదని గుర్తు చేశారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులకు పీఎఫ్ కూడా ఇవ్వడం లేదు, అవసరమైతే పీఎఫ్ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేస్తామని అన్నారు. పది వేల మంది విద్యార్థులకు ఒకే చోట వంట చేస్తున్నారని, ఏమైనా ఐతే బాధ్యులు ఎవరు? అడిగారు.

నార్త్ ఇండియన్స్​కే ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు : ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ ఆ ఆహారాన్ని పరీక్షించాలని సీపీ సజ్జనార్​ను కోరుతున్నామని తెలిపారు. సీఎం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలను ప్రారంభిస్తున్నారని, దోచుకోవాలని అనుమతి ఇస్తున్నారా? ప్రశ్నించారు. నార్త్ ఇండియన్ విద్యా సంస్థలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని, నార్త్ ఇండియన్స్​కే ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారని, తెలంగాణ వారు ఏం కావాలని, తెలంగాణ వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే వారికి అనుమతులు ఎందుకు ఇస్తున్నారని నిలదీశారు. ఈ ఏడాది అన్ని నార్త్ ఇండియన్స్​కే అనుమతులు ఇచ్చారని, కానీ తెలంగాణ వారికి ఒక్క అనుమతి కూడా ఇవ్వలేదని, విద్యార్థులకు ఫీజు రీఎంబర్స్​మెంట్ బకాయిలు ఇవ్వకుండా కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని ఆరోపించారు.

నిబంధనలు పాటించని విద్యాసంస్థలపై ప్రభుత్వం తనిఖీలు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఫీజుల విషయంలో ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే జాగృతి వెళ్లి పాఠశాలల వద్ద ఆందోళన చేస్తామని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ తరహాలో కాంగ్రెస్ చేస్తే బీఆర్ఎస్​కు పట్టిన గతి కాంగ్రెస్​కు పడుతుందని హెచ్చరించారు. విద్యా శాఖ ముఖ్యమంత్రి వద్దే ఉందని, ఈ విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోవడం లేదని, గురుకులాల్లో విద్యార్థులు చనిపోతున్నా సీఎం స్పందించడం లేదని అన్నారు. ఎన్నికల ముందు విద్యార్థులు, విద్యా సంస్థల గురించి మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి ఇపుడు అన్నీ మరచిపోయారని తెలిపారు. పదేళ్లలో నిజామాబాద్ జిల్లాకు నారాయణ, చైతన్య లాంటి వాటిని రానివ్వలేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వేరే పేర్లతో వస్తున్నాయని, ఏ విద్యాసంస్థ అయినా స్థానికులకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.

TAGGED:

KAVAITHA NEW PARTY NAME
KALVAKUNTLA KAVITHA ON NEW PARTY
కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ పేరు
KAVAITHA ON REVANTH REDDY
KALVAKUNTLA KAVITHA CHIT CHAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.