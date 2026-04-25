బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ఆత్మ కోల్పోయినందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన : కల్వకుంట్ల కవిత
కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీ పేరు టీఆర్ఎస్ (తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన)గా నామకరణం - అనంతరం మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, బీజేపీపై పలు విమర్శలు
Published : April 25, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 11:23 AM IST
Kalvakuntla Kavitha Speech in TRS Party Meeting : మేరకు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ సభలో పార్టీ పేరును కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్)'గా నామకరణం చేశారు. అనంతరం కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ తెలంగాణ కోసం అనేక కష్టాలు పడి పిడికిలి బిగించి కొట్లాడామన్నారు. జాగృతి కార్యకర్తలు తెలంగాణ సాంస్కృతిక దీపాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారని చెప్పారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్రంలో హిట్లర్ పాలన సాగిస్తున్నారని కవిత మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిసి రాష్ట్రప్రజలను దోచుకుంటున్నారన్న కవిత తెలంగాణ ప్రజల కోసం పాంచజన్యాలను ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ఆత్మ కోల్పోయినందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన వచ్చిందని వెల్లడించారు.
పిడికిలి బిగించి కొట్లాడాం : తన జీవితంలో మరిచిపోలేని రోజు అవుతుందని కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు, తెలంగాణ భవిష్యత్తు రాసుకోవడానికి మనందరి భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ కోసం అనేక కష్టాలు పడి పిడికిలి బిగించి కొట్లాడామని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జాగృతి కీలకపాత్ర పోషించిందని కొనియాడారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆడబిడ్డలందరూ భాగస్వామ్యం అయ్యారని, జాగృతి కార్యకర్తలు తెలంగాణ సాంస్కృతిక దీపాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారని, కాలరాత్రిలో కాగడాలా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు వెలుగునిచ్చిందని తెలిపారు. తెలంగాణ సమాజానికి కాంతిరేఖగా మారిందని, మరోసారి బతుకమ్మను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్నామని అన్నారు. జాగృతి కార్యకర్తలు ఉద్యమానికి బలమైన సాంస్కృతిక పునాది ఇచ్చారని, ఏ కలలతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో అవి నిజం కాలేదని విమర్శించారు.
తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణలు : కేసీఆర్ నేతృత్వంలో తెలంగాణ ఉద్యమ రథం దారి తప్పిందని, తెలంగాణ ప్రజల ఆర్తిని అర్థం చేసుకోలేకపోయిందని, సామాజిక తెలంగాణ రథ చక్రం విరిగి ముక్కలైందని , కొత్త రాష్ట్రంలో జరగాల్సిన పనులు సరిగా జరగలేదని విమర్శించారు. తెలంగాణ వస్తే బానిస సంకెళ్లు పోతాయని భావించామని, రైతులకు బేడీలు పడ్డాయని, ఇసుక దందా వల్ల దళితులు దెబ్బలు తిన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్లు ఎక్కడ పర్యవేక్షిస్తున్నారోనని భయం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేదని తెలిపారు. దారుణమైన నిఘా నీడలో తెలంగాణ అంతా బతికిందని, మనం అనుకున్న తెలంగాణ రాలేదనేది ముమ్మాటికీ వాస్తవమని, ఆనాడు పరిపాలించిన కుటుంబంలో తాను కూడా ఒక భాగమని గుర్తు చేశారు. తాను కూడా భాగమైనందుకు కొన్ని విషయాల్లో సిగ్గుపడుతున్నానని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలను క్షమాపణలు కోరుతున్నానని అన్నారు.
బీఆర్ఎస్ ఆత్మను కోల్పోయింది : తెలంగాణ సాధించినందుకు గర్వపడుతున్నానని, జన్మధన్యమైందని భావిస్తున్నానని, తప్పులో తనకు భాగం ఉన్నందుకు క్షమాపణ చెబితే సరిపోదని అన్నారు. సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ కోసం నడుం బిగించి కష్టపడి పనిచేయాలని తెలిపారు. పని చేయడం కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన ప్రజల ముందుకు వచ్చిందని, తమ పని తీరు ఎలా ఉంటుందో ప్రజలు చూస్తారని అన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలంటే పోరాడితే సరిపోదని, రాజకీయ అధికారం ఉండాలని తెలిపారు. రాజకీయ అధికారం తోడైతేనే ప్రజలకు మంచి చేయగలమని, ఏ పార్టీకైనా ఆత్మ, నేపథ్యం ఉండాలని, బీఆర్ఎస్ సాంకేతికంగా ఉన్నా ఆత్మను కోల్పోయిందని, బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ఆత్మ కోల్పోయినందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన వచ్చిందని వెల్లడించారు.
బీజేపీ ఎంపీలకు కవిత సవాల్ : తెలంగాణలోని 3.5 కోట్ల మందికి అమ్మగా పరిణతి చెందాలనుకుంటున్నానని, అమ్మతనంతో పాలన చేస్తేనే బిడ్డలకు కష్టం వస్తే తీరుస్తుందని కవిత అన్నారు. తెలంగాణలో ఏళ్ల తరబడి భూస్వామ్య వ్యవస్థ నడిచిందని తెలిపారు. ఎందరో మహనీయులు పోరాడితే కొంత సమానత్వం వచ్చిందని, మలిదశ ఉద్యమంలో కేసీఆర్, ఉద్యమకారులు పోరాడితే తెలంగాణ వచ్చిందని కొనియాడారు. రాజకీయ శక్తితో పోరాటాలు మిళితం చేసి సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాధిస్తామని అన్నారు, బీజేపీకి తెలంగాణ ఏర్పాటే ఇష్టం లేదని, తల్లిని చంపారని, పిల్లను బతికించారని ఒకరు అన్నారని విమర్శించారు.
భారత్, పాక్ను విడదీసినట్లు తెలుగు రాష్ట్రాలను విభజించారని మరో ఎంపీ చెప్పారని, బీజేపీ బానిస ఎంపీలు ఒక్క మాట మాట్లాడరని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ నుంచి 7 మండలాలు లాక్కుంటే బీజేపీ ఎంపీలు మాట్లాడరని, విభజన హామీలు నెరవేర్చకపోతే బీజేపీ ఎంపీలు మాట్లాడరని, సామాజిక న్యాయానికి బద్ధ వ్యతిరేకి భారతీయ జనతా పార్టీ అని విమర్శించారు. మహిళా బిల్లును పక్కనపెట్టారని, బీసీ బిల్లును తొక్కి పెట్టారని అన్నారు. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు కవిత సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణ తల్లి బిడ్డలైతే ఏపీలో కలిసిన కనీసం 5 గ్రామాలను వెనక్కి వచ్చేలా చూడాలని ఛాలెంజ్ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద ఉన్న 5 గ్రామాలు పోతే రాముడి గుడి మునుగుతుందని, గ్రామాలను వెనక్కి తీసుకురావడానికి జాగృతి తరఫున కేంద్రానికి లేఖ రాశామని అన్నారు.
