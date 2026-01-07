వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని బెదిరింపులు చేసినా సీమ అభివృద్ధి ఆగదు: మంత్రి సవిత
మంత్రి సవిత సమక్షంలో జరిగిన జిల్లా డీఆర్సీ సమావేశం - రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై చర్చ లేవనెత్తిన అవినాష్రెడ్డి - చర్చించకుండా మధ్యలోనే వెళ్లిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి -
Kadapa District DRC Meeting in Presence of Minister Savitha: రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నిలిచిపోవడానికి ప్రధాన కారణం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగనే అని మంత్రి సవిత అన్నారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించడం వల్లే 2020లో ఎన్జీటీ నిలిపివేసిందన్నారు. కడప జిల్లా డీఆర్సీ సమావేశంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై చర్చ లేవనెత్తి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి బాయ్కాట్ చేసి వెళ్లిపోయారని మంత్రి మండిపడ్డారు.
ప్రజా సమస్యలపై చర్చించకుండా కేవలం రాజకీయ ఉనికి కాపాడుకునేందుకు, జగన్ మెప్పు కోసం అవినాష్రెడ్డి బాయ్ కాట్ చేశారన్నారు. ప్రజలపై ప్రేమే ఉంటే జిల్లా సమస్యలపై డీఆర్సీ సమావేశంలో చర్చించే వారని అన్నారు. జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఎన్ని బెదిరింపులు చేసినా రాయలసీమలో ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
2014-19 మధ్య రాయలసీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు రూ.13 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశాం అని గుర్తు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన అతి తక్కువ కాలంలోనే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా కుప్పం వరకు సాగు నీరందించామన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వద్దన్నా, బెదిరించినా రాయలసీమలో ప్రతి ఎకరాకు నీరందించి తీరుతాం అని స్పష్టం చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి వచ్చి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పైన చర్చించాలని సవాల్ విసిరారు.
జిల్లా నిధులపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు: కడప జిల్లా అభివృద్ధిపై సుదీర్ఘంగా డీఆర్సీ సమావేశంలో జిల్లా నేతలు చర్చించారు. కడప కలెక్టరేట్లో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సవిత అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరయ్యారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తొలిసారిగా వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు కూడా హాజరయ్యారు.
కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, బద్వేలు, రాజంపేట వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు సమావేశానికి వచ్చారు. జిల్లా అధికారులందరూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. జిల్లా అభివృద్ధిపై జరుగుతున్న సమావేశంలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా నాయకులకు వివరించారు. ప్రజలకు అందుతున్న అనేక పథకాలు సూపర్ సిక్స్ హామీలు జిల్లాకు తెచ్చిన నిధులు వాటిపై సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
'వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులకు జిల్లా ప్రజలపై ప్రేమ, బాధ్యత, నిబద్ధత గానీ ఉంటే డీఆర్సీ మీటింగ్లో జిల్లా అభివృద్ధి కోసం సలహాలు, సూచనలు, అధికారులు ఎక్కడా పని చేయలేదు అనే విషయాలపై చర్చించకుండా సమావేశంలో మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు.' -సవిత, మంత్రి
కడప డీఆర్సీ సమావేశంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం పనులపై ప్రశ్నిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యేలు ఎదురు దాడి చేస్తున్నారని కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి అన్నారు. కడప డీఆర్సీ సమావేశంలో సీమ ఎత్తిపోతల పథకం పైన టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాదోపవాదాలు జరిగాయి. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనులను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ.950 కోట్లతో పనులు చేపట్టిందని మిగిలిన పనులను కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలని అవినాష్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. మీ హయాంలో ఎందుకు పనులు పూర్తి చేయకుండా రాజకీయ లబ్ధి కోసం మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి సవిత ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో ఇరువురి మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయి. చివరికి అవినాష్ రెడ్డి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో కలిసి అర్థాంతరంగా డీఆర్సీ సమావేశం నుంచి బయటికి వచ్చేసారు.
