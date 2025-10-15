ETV Bharat / politics

అందంగా కటింగ్, టేస్టీ టేస్టీ ఛాయ్ పెట్టిన మల్లారెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో మల్లారెడ్డి - ఓ సెలూన్‌లో కటింగ్‌ - టీ స్టాల్‌లో ఛాయ్‌ పెట్టి ప్రచారం - బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని వినతి

JUBILEE HILLS BY ELECTION
MLA MALLA REDDY CAMPAIGN IN JUBILEE HILLS BY POLL (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Former Minister Malla Reddy Campaign In Jubilee Hills By Poll : మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఎక్కడికి వెళ్లిన ఆయనకంటూ ఎదో ఒక ప్రత్యేకత చాటుకునేలా చేస్తుంటారు. మంచి డైలాగ్స్ చెప్పడం, సరదాగా డ్యాన్స్​ చేయడం, హుషారుగా మాట్లాడటం లాంటివి చేస్తుంటారు. అప్పట్లో తన కాలేజీలో ఓ యూట్యూబ్​ ఛానల్​తో మాట్లాడుతూ పూలమ్మినా, పాలమ్మిన డైలాగ్​ చెప్పారు. అది చాలా పాపులర్​ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

మాట్లాడినా నవ్వులే, డ్యాన్స్ చేసినా నవ్వులే : సోషల్​ మీడియాలో మల్లారెడ్డికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్​బేస్​ ఉంది. మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీని ప్రమోట్​ చేయడానికి ఆయన చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీడియో ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ వైరల్​ అయ్యింది. తన మనుమరాలు శ్రియారెడ్డి సంగీత్​ ఫంక్షన్​లో డీజే టిల్లు సినిమా పాటలకు మంచి స్టెప్పులేసి అదరగొట్టారు మల్లారెడ్డి. మల్లారెడ్డి తనశైలితో ఏది మాట్లాడిన అది సోషల్​ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటుంది. ఈడీ రైడ్స్​ జరిగినప్పుడు విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు లారీల్లో డబ్బులు తీసుకెళ్లారని చెప్పి అందరినీ నవ్వించారు. ప్రస్తుతం ఆయన జూబ్లీహిల్స్​ బైఎలక్షన్​ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలు - మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి వినూత్న ప్రచారం (ETV)

మల్లారెడ్డి స్పెషల్ కటింగ్ : ఎప్పుడు తనదైన శైలిలో అందరిని ఆకట్టుకునే మల్లారెడ్డి ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల కోసం పార్టీ తరపున ప్రచారం చేసేందుకు రంగంలోకి దిగారు. ఎల్​బీనగర్​ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌ రెడ్డితో కలిసి రెహమత్​ నగర్‌లో పర్యటించారు. ఇంటింటికి వెళ్లి సందడి చేశారు. ప్రచారం కోసం వెళ్తూ ఓ సెలూన్‌ షాప్‌ వద్ద ఆగిన ఈ మాజీ మంత్రి కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూడండి అంటూ రేజర్ తీసుకున్నారు. తనదైన స్టైల్లో కటింగ్ చేసి స్థానికులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తరువాత పక్కనే ఉన్న టీ-స్టాల్‌కి వెళ్లి తనదైన స్టైల్లో గరమ్ గరమ్ ఛాయ్‌ తయారు చేసి అందరికీ పంచారు. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపినాథ్‌కు ఓటేయాలని అభ్యర్థించారు. భారీ మెజారిటీతో మాగంటి సునీతను గెలిపించాలని కోరుతూ ప్రచారం చేశారు.

మాగంటి సునీతపై కేసు : మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్ ఉపపోరులో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల పేర్లు ఖరారు కావడంతో నేతలంతా ప్రచారపర్వంపై దృష్టిపెట్టారు. మంగళవారం నుంచే ప్రచార భేరీ మోగించారు. అయితే నిబంధనలు పాటించనందుకు కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు. శుక్రవారం యూసుఫ్‌గూడ డివిజన్‌ వెంటకగిరిలో నమాజ్ చేయడానికి వెళ్తున్న ముస్లింలను బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాగంటి సునీత పలకరించారు. మసీదు వద్ద ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రయత్నించారన్న ఫిర్యాదుపై ఆమెపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ఏ-1గా మాగంటి సునీత, A-2గా సునీత కూతురు మాగంటి అక్షరనాగపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మరికొంత మందిని జాబితాలో చేర్చారు.

జూబ్లీహిల్స్ పోరులో నామినేషన్ల దాఖలుకు ఈనెల 21వరకు అవకాశం ఉంది. ప్రధాన పార్టీల తరపున బీఆర్​ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత ఇవాళ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమె నిన్న పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ నుంచి బీ ఫామ్ అందుకున్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్, బీజేపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయాల్సి ఉంది. చిన్నాచితకా పార్టీల అభ్యర్థులు తామూ భారీగానే పోటీలో ఉన్నామంటూ నామినేషన్లు వేస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా నవీన్​ యాదవ్​

'జూబ్లీహిల్స్'​ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది - నామినేషన్లు షురూ - ముఖ్య తేదీలివే

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY ELECTION
MLA MALLA REDDY CAMPAIGN
MALLAREDDY AT THE BARBER SHOP
జుబ్లీహిల్స్​లో మల్లారెడ్డి ప్రచారం
MLA MALLA REDDY CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.