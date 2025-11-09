ETV Bharat / politics

నేటితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికల ప్రచారం - సాయంత్రం 5 గంటలకు అంతా క్లోజ్​

నేటితో ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి తెర - తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​, బీజేపీ - ఈనెల 11న పోలింగ్​ నిర్వహణ

Jubilee Hills by Poll
Jubilee Hills by Poll (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee Hills by Poll : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్న జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి నేటితో తెర పడనుంది. బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​, బీజేపీ నువ్వా నేనా అన్నట్లు శ్రమిస్తున్నాయి. ఈనెల 11న పోలింగ్​ జరగనుండగా, 14వ తేదీన ఫలితం తేలనుంది. ఈ ఉపఎన్నికలో మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు రంగంలోకి దిగగా ప్రధానంగా బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​, బీజేపీ మధ్యనే పోటీ నెలకొంది. బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్​ మృతితో ఈ ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఆయన భార్య మాగంటి సునీత పోటీ చేస్తుండగా, అధికార కాంగ్రెస్​ నుంచి నవీన్​ యాదవ్​, బీజేపీ నుంచి లంకల దీపక్​రెడ్డి పోటీలో నిలిచారు. ఈ ఎన్నికను మూడు పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.

అభివృద్ధి, సంక్షేమ నినాదంతో కాంగ్రెస్​ : అధికార కాంగ్రెస్​ తరఫున సీఎం రేవంత్​రెడ్డి స్వయంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​లో గెలిచి కాంగ్రెస్​ పాలనపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరుగుతోందని రుజువు చేయాలనే లక్ష్యంగా ఆ పార్టీ ఉంది. అక్కడ అభివృద్ధి, సంక్షేమం నినాదం చేస్తున్నారు. సీఎంనే నాలుగు రోజులు రోడ్​ షో నిర్వహించారు. అధికార పార్టీ ప్రత్యేక వ్యూహం రచించి డివిజనుకు ఇద్దరేసి మంత్రులు చొప్పున పది పోలింగ్​ కేంద్రాలకు ఒక ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీని, ప్రతి వంద మంది ఓటర్లకు ఒక నేతను ఇన్​ఛార్జిగా నియమించారు. ఈ జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో రూ.300 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని, అలాగే సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేశామని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

బీఆర్​ఎస్​ బాకీ కార్డుల ప్రచారం : కాంగ్రెస్​ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల్లో ఒక్కటీ నెరవేర్చలేదంటూ ఆ పార్టీ బాకీ కార్డుల ప్రచారం బీఆర్​ఎస్​ విస్తృతంగా చేస్తోంది. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్​ భార్య సునీత పోటీ చేస్తుండడంతో సెంటిమెంట్​ను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లింది. స్వయంగా కేటీఆర్​నే అన్నీ తానై వ్యూహాలను రూపొందించారు. అన్ని డివిజన్లలో విస్తృతంగా పర్యటించి రోడ్​షోలు నిర్వహించారు. కేసీఆర్​ ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని అంతా భావించినా కేవలం పార్టీ ముఖ్యులకు మాత్రమే దిశానిర్దేశం చేశారు. బీఆర్​ఎస్​ నేతలు ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్​పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. హరీశ్​రావు తండ్రి మరణించడంతో ప్రచార బాధ్యత మొత్తం కేటీఆర్​నే చూసుకున్నారు. సామాజిక వర్గాల వారీగా బీఆర్​ఎస్​ సమావేశాలు నిర్వహించి, తెర వెనుక మంత్రాంగం నడుపుతోంది. ఇలా పలువురి మద్దతు కూడగట్టింది.

బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ ఒక్కటేనంటూ బీజేపీ ప్రచారం : జూబ్లీహిల్స్​లో మనుగడ కోసం బీజేపీ తీవ్రంగానే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ముక్కోణపు పోటీలో తమదే గెలుపు అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రకటన జాప్యం కారణంగా ప్రచారం ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి అన్నీ తానై ప్రచారం నిర్వహించారు. అన్ని డివిజన్లలో రోడ్​షోలు నిర్వహించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు, కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​, ఎంపీ రఘునందన్​రావు తదితరులు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో మైనార్టీ ఓట్లు అధికంగా ఉన్నా, ఇతర ఓటర్ల ఐక్యత కోసం ప్రయత్నాలు జరిగాయి.

అంతంతగానే స్వతంత్రుల ప్రచారం : ఈసారి ఉపఎన్నికలో భారీగా స్వతంత్రులు పోటీ పడినా పెద్దగా ప్రచారం అనేది లేదు. కొంత మంది ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ పోటీకి దిగగా, కానీ ఇక్కడ నిరుద్యోగ జేఏసీ ప్రచారాన్ని కాంగ్రెస్​ నాయకులు అడ్డుకోవడం వివాదంగా మారింది.

వ్యూహం మారింది : ప్రచారంలో అనేక హామీలు ఇచ్చిన నాయకులు శనివారం నుంచి వ్యూహాన్ని మార్చారు. సామాజిక వర్గాలు, ప్రజలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. వారికి రకరకాలుగా భరోసాను కల్పిస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి కొన్నేసి పేర్లతో విడిగా జాబితాలు తయారు చేసుకొని వారి బాధ్యతలను కీలక నాయకులకు అప్పగిస్తున్నారు.

ఆ బస్తీలే పార్టీల బలగం : బోరబండ, రహ్మత్​నగర్​ డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో ఉండే దిగువ మధ్య తరగతి ఓట్రల మద్దతు అనేది కీలకంగా మారింది. వీరి ప్రసన్నం కోసం కొన్ని రోజులుగా రెండు ప్రధాన పార్టీలు నిశితంగా దృష్టి పెట్టాయి. ఈ రెండు డివిజన్ల పరిధిలోనే 1.10 లక్షల ఓట్లు ఉన్నట్లు అంచనా. వాటిలో ఎన్​ఆర్​ఆర్​పురం, సైట్​1,2,3, ఇందిరా నగర్​, సాయిబాబానగర్​, రాజునగర్​, వినాయకనగర్​, ఎస్పీఆర్​ హిల్స్​తో పాటు 50 బస్తీలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ప్రతిభానగర్​, ఇందిరానగర్​, రాజీవ్​గాంధీనగర్​ తదితర బస్తీలు ఉన్నాయి. ఒక్కో వీధిలో 1000 నుంచి 2000 మంది ఓటర్లు నివసిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఉన్న మురికివాడల్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది నివాసం ఉంటున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక : గెలుపే లక్ష్యంగా 'పోల్ ​మేనేజ్​మెంట్​'పై పార్టీల దృష్టి

రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం - వినూత్న ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్న నేతలు

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY POLL
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక
JUBILEE HILLS BY POLL UPDATE
JUBILEE HILLS BY POLL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.