నేటితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారం - సాయంత్రం 5 గంటలకు అంతా క్లోజ్
Published : November 9, 2025 at 9:41 AM IST
Jubilee Hills by Poll : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి నేటితో తెర పడనుంది. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ నువ్వా నేనా అన్నట్లు శ్రమిస్తున్నాయి. ఈనెల 11న పోలింగ్ జరగనుండగా, 14వ తేదీన ఫలితం తేలనుంది. ఈ ఉపఎన్నికలో మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు రంగంలోకి దిగగా ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్యనే పోటీ నెలకొంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఈ ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఆయన భార్య మాగంటి సునీత పోటీ చేస్తుండగా, అధికార కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్ యాదవ్, బీజేపీ నుంచి లంకల దీపక్రెడ్డి పోటీలో నిలిచారు. ఈ ఎన్నికను మూడు పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.
అభివృద్ధి, సంక్షేమ నినాదంతో కాంగ్రెస్ : అధికార కాంగ్రెస్ తరఫున సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్వయంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్లో గెలిచి కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరుగుతోందని రుజువు చేయాలనే లక్ష్యంగా ఆ పార్టీ ఉంది. అక్కడ అభివృద్ధి, సంక్షేమం నినాదం చేస్తున్నారు. సీఎంనే నాలుగు రోజులు రోడ్ షో నిర్వహించారు. అధికార పార్టీ ప్రత్యేక వ్యూహం రచించి డివిజనుకు ఇద్దరేసి మంత్రులు చొప్పున పది పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒక ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీని, ప్రతి వంద మంది ఓటర్లకు ఒక నేతను ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు. ఈ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో రూ.300 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని, అలాగే సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేశామని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
బీఆర్ఎస్ బాకీ కార్డుల ప్రచారం : కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల్లో ఒక్కటీ నెరవేర్చలేదంటూ ఆ పార్టీ బాకీ కార్డుల ప్రచారం బీఆర్ఎస్ విస్తృతంగా చేస్తోంది. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య సునీత పోటీ చేస్తుండడంతో సెంటిమెంట్ను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లింది. స్వయంగా కేటీఆర్నే అన్నీ తానై వ్యూహాలను రూపొందించారు. అన్ని డివిజన్లలో విస్తృతంగా పర్యటించి రోడ్షోలు నిర్వహించారు. కేసీఆర్ ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని అంతా భావించినా కేవలం పార్టీ ముఖ్యులకు మాత్రమే దిశానిర్దేశం చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. హరీశ్రావు తండ్రి మరణించడంతో ప్రచార బాధ్యత మొత్తం కేటీఆర్నే చూసుకున్నారు. సామాజిక వర్గాల వారీగా బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు నిర్వహించి, తెర వెనుక మంత్రాంగం నడుపుతోంది. ఇలా పలువురి మద్దతు కూడగట్టింది.
బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ఒక్కటేనంటూ బీజేపీ ప్రచారం : జూబ్లీహిల్స్లో మనుగడ కోసం బీజేపీ తీవ్రంగానే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ముక్కోణపు పోటీలో తమదే గెలుపు అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రకటన జాప్యం కారణంగా ప్రచారం ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి అన్నీ తానై ప్రచారం నిర్వహించారు. అన్ని డివిజన్లలో రోడ్షోలు నిర్వహించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, ఎంపీ రఘునందన్రావు తదితరులు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో మైనార్టీ ఓట్లు అధికంగా ఉన్నా, ఇతర ఓటర్ల ఐక్యత కోసం ప్రయత్నాలు జరిగాయి.
అంతంతగానే స్వతంత్రుల ప్రచారం : ఈసారి ఉపఎన్నికలో భారీగా స్వతంత్రులు పోటీ పడినా పెద్దగా ప్రచారం అనేది లేదు. కొంత మంది ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ పోటీకి దిగగా, కానీ ఇక్కడ నిరుద్యోగ జేఏసీ ప్రచారాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు అడ్డుకోవడం వివాదంగా మారింది.
వ్యూహం మారింది : ప్రచారంలో అనేక హామీలు ఇచ్చిన నాయకులు శనివారం నుంచి వ్యూహాన్ని మార్చారు. సామాజిక వర్గాలు, ప్రజలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. వారికి రకరకాలుగా భరోసాను కల్పిస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి కొన్నేసి పేర్లతో విడిగా జాబితాలు తయారు చేసుకొని వారి బాధ్యతలను కీలక నాయకులకు అప్పగిస్తున్నారు.
ఆ బస్తీలే పార్టీల బలగం : బోరబండ, రహ్మత్నగర్ డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో ఉండే దిగువ మధ్య తరగతి ఓట్రల మద్దతు అనేది కీలకంగా మారింది. వీరి ప్రసన్నం కోసం కొన్ని రోజులుగా రెండు ప్రధాన పార్టీలు నిశితంగా దృష్టి పెట్టాయి. ఈ రెండు డివిజన్ల పరిధిలోనే 1.10 లక్షల ఓట్లు ఉన్నట్లు అంచనా. వాటిలో ఎన్ఆర్ఆర్పురం, సైట్1,2,3, ఇందిరా నగర్, సాయిబాబానగర్, రాజునగర్, వినాయకనగర్, ఎస్పీఆర్ హిల్స్తో పాటు 50 బస్తీలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ప్రతిభానగర్, ఇందిరానగర్, రాజీవ్గాంధీనగర్ తదితర బస్తీలు ఉన్నాయి. ఒక్కో వీధిలో 1000 నుంచి 2000 మంది ఓటర్లు నివసిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఉన్న మురికివాడల్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది నివాసం ఉంటున్నారు.
