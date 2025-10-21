ETV Bharat / politics

Jubileehills By-Poll : నామినేషన్లకు నేడే చివరి రోజు - సెంచరీకి చేరువలో అభ్యర్థులు

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపపోరు నామినేషన్లకు నేడే ఆఖరి రోజు - వందకి చేరువైన పోటీ చేసే అభ్యర్థుల సంఖ్య - ప్రధాన పార్టీలు సహా బరిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు - ఇప్పటివరకు 127 నామినేషన్లు దాఖలు

Jubilee Hills By-Poll Latest News
Jubilee Hills By-Poll Latest News (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Jubilee Hills By-Poll Nominations : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపొందాలని ప్రధాన పార్టీలు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నాయి. రానున్న స్థానిక సంస్థలు, బల్దియా పోరుకు ఈ ఉప ఎన్నిక కీలకం కావడంతో ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సైతం భారీగా నామినేషన్లు వేస్తుండటంతో పోటాపోటీ నెలకొంది. నవంబర్ 11న జరిగే ఈ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేసేందుకు ప్రధాన పార్టీలతో పాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు నామపత్రాలు దాఖలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ్టితో నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించేందుకు గడువు ముగియనుంది. రేపటి నుంచి నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన, 24 వరకు ఉపసంహరణకు సమయం ఉంది.

నేటితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక నామినేషన్ల గడువు - సెంచరీ కొట్టిన అభ్యర్థులు (ETV)

అక్టోబర్ 13 నుంచి ప్రారంభమైన నామినేషన్ల ప్రక్రియలో ప్రధాన పార్టీలతో పాటు స్వతంత్రులు 94 మంది నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. ప్రధాన రాజకీయ పక్షాల అభ్యర్థులతో పాటు చిన్న పార్టీల ప్రతినిధులు, స్వతంత్రులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇవాళ నామినేషన్లకు గడువు ముగియనుండటంతో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు మరోసెట్ నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించడానికి సిద్ధమయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా వందకు పైగానే నామిషన్లు దాఖలు కానున్నాయి. షేక్​పే​ట తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

నవీన్​ యాదవ్​ గెలిస్తే నియోజకవర్గం అభివృద్ధి : నామినేషన్ల ఘట్టం ముగియగానే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్‌ గౌడ్‌, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, సీనియర్‌ నాయకులు ప్రచార రంగంలోకి దిగనున్నారు. పార్టీ నాయకత్వం అంతా నియోజకవర్గంపైనే దృష్టి సారించి, విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తోంది. రోడ్లు, తాగునీరు, వీధి దీపాలు వంటి మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు ప్రజా సమస్యలపై అధికార పార్టీ నాయకులు చొరవ చూపుతూ వస్తున్నారు.

ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ది కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా జనంలోకి తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో లక్షకు పైగా మెజారిటీతో నవీన్ యాదవ్ విజయం ఖాయమని ఎంపీ మల్లు రవి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నవీన్​ యాదవ్​ గెలిస్తే జూబ్లీహిల్స్​ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందని ప్రచారంలో పాల్గొన్న ఎంపీ మల్లు రవి స్పష్టం చేశారు.

40 మంది స్టార్​ క్యాంపెయినర్లతో బీజేపీ : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి బీజేపీ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తోంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి నియోజకవర్గానికే పరిమితమై డివిజన్‌, బూత్ అధ్యక్షులతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ప్రచార సరళిని పరిశీలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్‌రెడ్డి తరపున ఆయన భార్య ఒక సెట్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేయగా, ఇవాళ అట్టహాసంగా దీపక్‌ రెడ్డి నామపత్రం సమర్పించనున్నారు.

నామినేషన్‌ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌ రెడ్డి, బండి సంజయ్‌తో పాటు బీజేపీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్‌ రెడ్డి తరపున ప్రచారం నిర్వహించేందుకు 40 మందితో స్టార్ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రకటించింది. కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్, కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ సహా పలువురు జాతీయ, రాష్ట్ర నాయకులకు చోటు కల్పించారు.

సిట్టింగ్​ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని బీఆర్​ఎస్​ : సిట్టింగ్‌ స్థానాన్ని ఎలాగైనా నిలబెట్టుకోవాలనే పట్టుదలతో బీఆర్​ఎస్​ నాయకత్వం జూబ్లీహిల్స్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, ఆ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్న సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇప్పటికే ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు శ్రేణులను ఉత్సాహపరిచేలా ప్రచార రంగంలోకి దిగనున్నారు.

