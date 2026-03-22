'కాంగ్రెస్లో కొనసాగలేను' : లేఖ విడుదల చేసిన జీవన్రెడ్డి
జగిత్యాల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు టి.జీవన్ రెడ్డి లేఖ - పార్టీలో కొనసాగలేనంటూ లేఖ విడుదల చేసిన జీవన్ రెడ్డి - ఈ నెల 25న కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతానని వెల్లడి
Published : March 22, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 5:04 PM IST
Jeevan Reddy's Letter to Jagtial Party Workers : 42 ఏళ్ల పాటు కాంగ్రెస్లో కొనసాగిన సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి పార్టీ వీడేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. పార్టీ అధిష్ఠానం, మంత్రులు బుజ్జగించినా మనసు మార్చుకోలేదు. ఈ నెల 25న పార్టీకి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు! ఈ మేరకు జగిత్యాల పార్టీ కార్యకర్తలకు లేఖ రాశారు. కాంగ్రెస్లో కొనసాగలేనంటూ లేఖ విడుదల చేశారు.
'గత 20 నెలలుగా పార్టీలో మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నా. అవమానాలకు గురవుతూ పార్టీలో కొనసాగలేని పరిస్థితి. ఈ నెల 25న కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతా. అందరి సలహాలు, సూచనలతో భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా. నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో మీ తోడు, మార్గదర్శనం కావాలి' అంటూ ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. అయితే జీవన్రెడ్డి హస్తంను వీడి కారెక్కనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
42 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్లోనే : జగిత్యాలకు చెందిన జీవన్ రెడ్డి ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాడే నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. 1981లో పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడిగా రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలు కాగా, అప్పటి తెలుగు దేశం ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత 1984లో టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్లో చేరారు. అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్లో కొనసాగిన జీవన్ రెడ్డి 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే, 2 సార్లు మంత్రిగా, ఒకసారి ఎమ్మెల్సీగా పని చేసిన అనుభవం ఉంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత జగిత్యాల నుంచి బీఆర్ఎస్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్, హస్తం పార్టీకి మద్దతుగా ఉండటంతో విబేధాలు మొదలయ్యాయి.
అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీపై, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యేపై జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నారు. పార్టీ గుర్తింపు ఇవ్వటం లేదని మనస్తాపం చెందిన ఆయన మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత అందులో కొనసాగటం కష్టమని బహిరంగగానే వెల్లడించారు. పార్టీ మారడానికి కారణం సంజయ్ కుమార్ కాదా అంటూ ఆయనపై నిప్పులు చెరిగారు. ఏఐసీసీ కార్యదర్శి మీనాక్షి నటరాజ్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సూచనతో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం జగిత్యాలలోని ఆయన నివాసంలో ఇటీవల సమావేశమై బుజ్జగించారు. తన నిర్ణయంలో మార్పు లేదని మంత్రులకు ఆయన తెలిపినట్లు సమాచారం.
జీవన్ రెడ్డి కోసం ఎదురు చూస్తున్న బీఆర్ఎస్ : మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్లోకి వస్తే తన భుజాల మీద ఎత్తుకొని పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తానని కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఇటీవల వెల్లడించడం గమనార్హం. సీనియర్ నేత జీవన్రెడ్డి చేరికతో జగిత్యాల జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ బలం పెరుగుతుందని గులాబీ పార్టీ అంచనా వేస్తోంది.
జీవన్రెడ్డిని బుజ్జగించిన మంత్రులు - అయినా నిర్ణయంలో మార్పులేదని ప్రకటన
మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డి పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ ఫ్లెక్సీలు తొలగింపు