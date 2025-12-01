పెండింగ్లో ఎమ్మెల్సీల రాజీనామాలు - మండలి ఛైర్మన్ను కలిసిన జయమంగళ
మండలి ఛైర్మన్ మోషేన్రాజును కలిసిన ఎమ్మెల్సీ జయమంగళ వెంకటరమణ - మండలి ఛైర్మన్ వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీల రాజీనామాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 1:24 PM IST
Jayamangala Venkataramana meet Legislative Council Chairman: తన రాజీనామాపై నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ ఎమ్మెల్సీ జయమంగళ వెంకటరమణ శాసనమండలి చైర్మన్ మోషేన్ రాజును ఆయన కార్యాలయంలో కలిశారు. తన రాజీనామాను ఛైర్మన్ ఆమోదించకుండా జాప్యం చేస్తున్నారంటూ జయమంగళ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. రాజీనామాపై 4 వారాల్లో నిర్ణయం వెల్లడించాలని మండలి చైర్మన్ను హైకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో జయమంగళ వెంకట రమణ శాసనమండలి చైర్మన్ను కలిసి హైకోర్టు కాపీ అందజేశారు.
జయమంగళతో పాటు మొత్తం ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీల రాజీనామాలు మండలి ఛైర్మన్ వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయి. డిప్యూటీ చైర్ పర్శన్ జాకీయా ఖానమ్, పోతుల సునీత, బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, కర్రి పద్మశ్రీ, మర్రి రాజశేఖర్ రాజీనామాలు మండలి ఛైర్మన్ వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయి. నెలలు తరబడి ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీలు రాజీనామాలు చైర్మన్ వద్ద పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. పలుమార్లు స్వయంగా ఛైర్మన్ని కలిసి ఆమోదించాలని కోరినా ఇంతవరకూ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇవాళ జయమంగళతో పాటు మిగిలిన అయిదుగురు ఎమ్మెల్సీలు ఛైర్మన్ను కలిసి రాజీనామాలు ఆమోదించాలని స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎమ్మెల్సీగా వెంకటరమణ గెలుపొందారు. 2024 నవంబర్లో తాను ఇచ్చిన రాజీనామా లేఖపై శాసనమండలి ఛైర్మన్ మోషేనురాజు నిర్ణయం తీసుకోలేదంటూ హైకోర్టును ఆయన ఆశ్రయించారు. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యంపై వాదనలు ముగియడంతో న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్ 4 వారాల్లో నిర్ణయం వెల్లడించాలని తీర్పునిచ్చారు.
గరిష్ఠంగా నెలలో నిర్ణయం తీసుకోవాలి: సభ్యులు సమర్పించిన రాజీనామాలపై స్పీకర్ లేదా ఛైర్మన్ సభ్యులు నుంచి వివరణ తీసుకోవాలి. తర్వాత 15 రోజుల్లో, గరిష్ఠంగా నెలలో ఏదో ఒక నిర్ణయం వెల్లడించాలి. మండలి ఛైర్మన్ చర్య పార్లమెంట్లో జరిగిన చర్చల ఆధారంగా తీసుకు వచ్చిన 33వ రాజ్యాంగ సవరణ స్ఫూర్తికి ఇది విరుద్ధం.
చట్టం కంటే చట్టాలు చేసే వాళ్లు ఎక్కువేమి కాదు. చట్టసభల్లో స్పీకర్, ఛైర్మన్ నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరిస్తారని రాజ్యాంగం వారి పై అపారమైన నమ్మకాన్ని ఉంచింది. ఈ నేపథ్యంలో వారి తీసుకునే నిర్ణయం అనేది విచక్షణాధికారంగా ఏకపక్ష మార్గంగా ఉండకూడదు. రాజీనామాపై ఏపీ మండలి ఛైర్మన్ సకాలంలో నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం సహేతుకం, సమర్థనీయం కాదు అని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రాజీనామా స్వచ్ఛందంగా చేశారా లేదా అని విచారణ చేసే అధికార పరిధి మాత్రమే ఛైర్మన్కు ఉంది. అంతేగానీ దాన్ని కోర్టు నిరోధించలేదని న్యాయమూర్తి దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు.
రాజీనామాను ఏడాదిగా పెండింగ్లో పెట్టడమేంటి? - శాసనమండలి ఛైర్మన్ చర్యను తప్పుపట్టిన హైకోర్టు
వైఎస్సార్సీపీకి మరో ఎమ్మెల్సీ రాజీనామా - బీజేపీలో చేరిన జకియా ఖానం