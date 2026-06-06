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రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ నామినేషన్‌

రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా జనసేన తరఫున లింగమనేని రమేశ్ నామినేషన్‌ - అసెంబ్లీలో నామినేషన్‌ పత్రాలు దాఖలు చేసిన లింగమనేని

Lingamaneni Ramesh Nomination
Lingamaneni Ramesh Nomination (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 1:36 PM IST

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Janasena Lingamaneni Ramesh Nomination : ఏపీలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల కేటాయింపుపై ఎన్డీయే కూటమి నేతల మధ్య అవగాహన కుదిరిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో టీడీపీకి 3, జనసేనకు ఒక స్థానం కేటాయించారు. ఇందులో భాగంగానే జనసేన నుంచి రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ బరిలో నిలవనున్నట్లు ఆ పార్టీ శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్యసభ సభ్యునిగా జనసేన తరఫున లింగమనేని రమేశ్ ఇవాళ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ మేరకు అసెంబ్లీలో నామినేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు.

రమేశ్ నామినేషన్‌పై ఆరుగురు జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, ముగ్గురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సంతకాలు చేశారు.
ఆయనకు మద్దతుగా కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. వారిలో మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, నాదెండ్ల మనోహర్, ఎమ్మెల్యేలు పులపర్తి రామాంజనేయులు, బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, దేవవరప్రసాద్, కాగిత కృష్ణప్రసాద్, ఎన్.ఈశ్వరరావు, నక్కా ఆనంద్​బాబు తదితరులు ఉన్నారు.

AP Rajya Sabha Candidates 2026 : మరోవైపు లింగమనేని రమేశ్‌ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయడంతో ఆయన స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా మొవ్వ మండలం పెదముత్తేవిలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన గ్రామస్థాయి నుంచి రాజ్యసభ వరకు వెళ్లడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. లింగమనేని ఇంకా ఉన్నత పదవులు అలంకరించాలని కోరుతూ శ్రీ లక్ష్మీపతిస్వామి దేవాలయంలో గ్రామస్థులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

లింగమనేని రమేశ్​కు 2015 నుంచి జనసేనతో, పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే అన్ని సామాజికవర్గాల మధ్య సఖ్యత అవసరమనే పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆలోచనలకు ఆకర్షితులై పార్టీ అధినేత వెన్నంటి నడిచారు. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ తనకు పదవి కాదని బలమైన బాధ్యత అప్పగించారని భావిస్తున్నట్లు లింగమనేని రమేశ్ శుక్రవారం రాత్రి ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సాధారణ పౌరుడి గొంతు రాజ్యసభలో వినిపించడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. కూటమి తరఫున తన అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేసిన పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ - ఖరారు చేసిన పవన్ కల్యాణ్

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