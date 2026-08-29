'స్థానిక' ఎన్నికల్లో మన బలం చూపిద్దాం - సెప్టెంబర్ 2న జనసేన యువజన విభాగం ప్రకటిస్తాం: మనోహర్
పవన్కల్యాణ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో నాదెండ్ల మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం - 14 మంది స్థానిక ఎన్నికల కమిటీతో చర్చ - 2021 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు నాదెండ్ల సన్మానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:46 AM IST
Janasena Party Meeting About UpComing Local Body Elections : జనసేన ఆత్మగౌరవం నిలబడేలా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ ఉంటుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. స్థానిక సంస్థల్లోనూ వందశాతం స్ట్రైక్ రేట్తో పార్టీ బలాన్నిచాటాలని నాయకులు, శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై మంగళగిరి C.K.కన్వెన్షన్లో జనసేన పార్టీ సమావేశం నిర్వహించింది. అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చికిత్స కోసం కేరళం వెళ్లడంతో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ నేతృత్వంలో సమావేశం జరిగింది. 14 మంది స్థానిక ఎన్నికల కమిటీతో మనోహర్ భేటీ అయ్యారు. క్షేత్రస్థాయిలో వారు సేకరించిన సమాచారం, పార్టీ బలాబలాలపై చర్చించారు. వారిచ్చిన నివేదికను పవన్కు అందించి ఆయన సూచనల మేరకు నడుచుకోవాలని తీర్మానించారు.
ఆ తర్వాత జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. 2021 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన తరఫున పోటీ చేసిన వెయ్యిమందిని నాదెండ్ల సన్మానించారు. నాటి వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలకు ఎదురొడ్డి పోటీలో నిలిచారని అభినందించారు. పవన్ పుట్టినరోజైన సెప్టెంబర్ 2న జనసేన యువజన విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తామని మనోహర్ వెల్లడించారు. జెన్జీకి ప్రతీకగా యువజన విభాగం నిలుస్తుందన్నారు. జనసైనికుల పోరాట స్ఫూర్తి, ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్దామన్న పవన్ వ్యాఖ్యలను నాదెండ్ల ప్రస్తావించారు. ఐతే పొత్తులో ఉన్నప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు ఆచితూచి తీసుకోవాలన్నారు.
"పార్టీని తక్కువ చేసి చూసేవారికి, మన నాయకత్వం అభివృద్ధి సామర్థ్యాన్ని శంకించేవారికి ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో మనం తగిన సమాధానం ఇద్దాం. మన నిజమైన బలాన్ని చాటిచెప్పడానికి, మనకున్న అంతర్గత శక్తితో పాటు సరైన వ్యూహం కూడా అవసరం. గతంలో పొత్తులో భాగంగా ఎక్కడ పోటీ చేశాం, ఎక్కడ సర్దుబాట్లు చేసుకున్నాం, ఏ ప్రాంతాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టాల్సి వచ్చింది అనే విషయాల్లో చేసిన త్యాగాలను మనం మర్చిపోకూడదు. పవన్ కల్యాణ్ మన శాసనసభ్యులందరికీ ఈ విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. మనం 21 అసెంబ్లీ, రెండు పార్లమెంటు స్థానాలను గెలుచుకున్నామంటే, అర్థం ఏమిటంటే మనం కొన్ని ఇతర నియోజకవర్గాలను వదులుకున్నామని. ఆయా ప్రాంతాల్లో మన నాయకులు తమ సొంత అవకాశాలను త్యాగం చేశారు. వారు పార్టీ కోసం దృఢంగా నిలబడ్డారు, పవన్ కల్యాణ్ పిలుపు మేరకు పొత్తు విజయం కోసం కృషి చేశారు. వారందరినీ మనం దృష్టిలో ఉంచుకుని, వారికి కూడా తగిన అవకాశాలు లభించేలా చూసుకోవాలి"_నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవం జరిగితే వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇవ్వనని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు చెబుతున్న జగన్ 2021లో ఏకగ్రీవాల కోసం చేయని అకృత్యం లేదని మండిపడ్డారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో గెలిచేలా కృషి చేయాలని సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు దుర్గేశ్, బాలశౌరి పిలుపునిచ్చారు.
"25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని జిల్లాలకు సంబంధించి బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు 14 మందిని నియమించనున్నారు. వీరు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, ఎవరెవరు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో పరిశీలించడంతో పాటు, గెలిచే అవకాశం ఉన్న అభ్యర్థులను గుర్తిస్తారు. అక్టోబర్ మొదటి లేదా రెండవ వారంలో ఎన్నికలు జరగవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు మేము సెప్టెంబర్ అంతా కృషి చేస్తాము"_కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి
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