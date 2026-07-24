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స్థానిక పోరుకు జనసేన సన్నద్ధం - నేతలకు మంత్రులు నాదెండ్ల, దుర్గేశ్ దిశానిర్దేశం

రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జనసేన పార్టీ సమీక్ష - క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలని సూచన - ఎన్డీయే పక్షాలతో సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని పిలుపు

Janasena Local Body Elections Strategy
Janasena Local Body Elections Strategy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:47 PM IST

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Janasena Local Body Elections Strategy : రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేందుకు జనసేన పార్టీ సమాయత్తం అవుతోంది. పార్టీ శ్రేణులను ఎన్నికలకు సన్నద్ధం చేసే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ భేటీలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ పాల్గొన్నారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు వారు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై నిశితంగా చర్చించారు.

క్షేత్రస్థాయిలో తిరగాలి : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే పక్కా వ్యూహం ఉండాలని మంత్రులు నాదెండ్ల, దుర్గేశ్​ స్పష్టం చేశారు. నాయకులు ఎప్పుడూ క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పర్యటించాలన్నారు. స్థానిక సమస్యలను గుర్తించి, వాటి పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలన్నారు. అప్పుడే ప్రజల మద్దతు లభిస్తుందన్నారు. ఇదే క్రమంలో పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేసే కార్యకర్తలను విస్మరించకూడదన్నారు. వారికి పార్టీలో తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించాలని సూచించారు.

స్థానిక పోరుకు జనసేన సన్నద్ధం - నేతలకు మంత్రులు నాదెండ్ల, దుర్గేశ్ దిశానిర్దేశం (ETV Bharat)

పొత్తు ధర్మాన్ని పాటించాలి : కేంద్రం, రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు అధికారంలో ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని నాయకులకు హితవు పలికారు. రాజకీయాల్లో నాయకుల మధ్య చిన్నచిన్న విభేదాలు రావడం సహజమే అని, ఆ వ్యక్తిగత విభేదాల వల్ల పార్టీకి ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందన్నారు. అంతిమంగా జనసేన పార్టీ బలోపేతం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సమష్టిగా కృషి చేయాలని నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేశ్ పిలుపునిచ్చారు.

"స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి. ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు ఓటర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులను గమనిస్తారు. రాష్ట్రంలో ఎటువంటి నాయకత్వం ఉందో చూస్తారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలు, మేనిఫెస్టో ఏంటో చూసి ఓట్లు వేస్తారు. కానీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అలా కాదు. అభ్యర్థిగా మీరు ఎంత నిలకడగా ఉన్నారు? ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారు? అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నారా లేదా? అనేది ఓటరు కచ్చితంగా చూస్తాడు. రానున్న రోజుల్లో మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారనేది గమనిస్తాడు. అందుకే నాయకులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలి. ప్రజలతో మమేకం అవ్వాలి. జనసేన సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలి. మనం అందరం పనిచేసేది కేవలం పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వం కోసమే. అంతిమంగా ఎక్కడ పోటీ చేయాలి? ఎవరికి సీట్లు ఇవ్వాలి? అనేది పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరం పొత్తు ధర్మాన్ని కాపాడాలి." -నాదెండ్ల మనోహర్, జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్

"నాయకులు, కార్యకర్తలు క్షేత్ర స్థాయిలో నిరంతరం పనిచేయాలి. పార్టీలో చాలామంది నిరుపేదలు ఉన్నారు. వారు తమ రోజువారీ పనులు తాము చేసుకుంటూనే, అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడుతున్నారు. ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు. నాయకులుగా ఉన్నవారు వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి. రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలకు మరింత చేరువగా ఉండాలి. స్థానిక ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కావాలి. రానున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సైతం మనం ఘన విజయం సాధించాలి." -కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి

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