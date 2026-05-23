ప్రభుత్వ విప్ పదవికి అరవ శ్రీధర్ రాజీనామా - పవన్ కల్యాణ్కు లేఖ అందజేత
జనసేన పార్టీలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలను పిలుపించుకుని మాట్లాడిన పవన్ కల్యాణ్ - అనంతరం ప్రభుత్వ విప్గా రాజీనామా చేసిన రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ - ఆరోపణలకు వివరణ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 4:51 PM IST
Janasena MLA Arava Sridhar Resigns Post of Government Whip : జనసేన పార్టీలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలను పవన్ కల్యాణ్ తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని మాట్లాడారు. ఇవాళ ఉదయం రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్, పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు పవన్ను వేర్వేరుగా కలిశారు. అనంతరం రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ శాసనసభ విప్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామ లేఖను పవన్ కల్యాణ్కు అందజేశారు.
అరవ శ్రీధర్ తనను మోసం చేశారని ఓ మహిళ వీడియోలు విడుదల చేయడంతో పాటు పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదై దర్యాప్తు కూడా జరుగుతోంది. అప్పుడే అరవ శ్రీధర్ను పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని పవన్ ఆదేశించారు. మహిళ విషయంలో వచ్చిన ఆరోపణలు పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారుతుండటంతో తాజాగా విప్ పదవికి కూడా అరవ శ్రీధర్ రాజీనామా చేశారు. వ్యక్తిగత కారణాలతోనే రాజీనామా చేస్తున్నట్లు శ్రీధర్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
విభేదాలను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకోవాలి : ఆ తర్వాత పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు పవన్ను కలిశారు. బాలరాజు భార్యతో విభేదాలను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకోవాలని పవన్ సూచించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కూర్చుని సమస్య పరిష్కరించుకుంటామని, అందుకు నాలుగు వారాల గడువు కావాలని అడిగారు. పోలవరం నియోజకవర్గంలో పంచాయాతీరాజ్ శాఖ తరపున అభివృద్ధి పనులకు పవన్ కల్యాణ్ రూ.147 కోట్లు కేటాయించారు. ఆ పనుల్లో ఆశించినంత పురోగతి లేకపోవడంపై పవన్ ప్రశ్నించారు.
ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారంలో కటువుగా : అధికారులను సమన్వయం చేసుకుని పనులు త్వరగా పూర్తి చేస్తానని బాలరాజు హామీ ఇచ్చారు. వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేయడంపై గడువు ఇచ్చినందుకు బాలరాజు పవన్ కల్యాణ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారంలో కటువుగా వ్యవహరించకపోతే పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది అవుతుందని భావించిన పవన్ కల్యాణ్ వారి విషయంలో కఠినంగా ఉండాలని నిర్ణయించారు.
రాజమహేంద్రవరంలో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన ఖరారు : మరోవైపు రాజమహేంద్రవరంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పర్యటన ఖరారైనట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలిపారు. రేపు(ఆదివారం) రాత్రికి రాజమహేంద్రవరంలో బస చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సోమవారం ఉదయం నుంచి అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని, ఆపై గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పవన్ పరిశీలించనున్నట్లు వివరించారు.
