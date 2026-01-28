ETV Bharat / politics

రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు - ముగ్గురు సభ్యులతో జనసేన కమిటీ

రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అంశంలో జనసేన కీలక నిర్ణయం - ముగ్గురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ - ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం - పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరం

Janasena Enquiry on Railway Koduru MLA Arava Sridhar
Janasena Enquiry on Railway Koduru MLA Arava Sridhar (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Janasena Enquiry on Railway Koduru MLA Arava Sridhar Controversy: రైల్వే కోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్​పై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకు కమిటీ నియమిస్తూ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పై ప్రసార మాధ్యమాలలో వచ్చిన వార్తలు, ఒక మహిళ చేసిన ఆరోపణలపై విచారణ చేయాలని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం నిర్ణయించింది.

విచారణకు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలి: అందుకుగాను ఈ అంశంపై ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని నియమించడమైనది. టి. శివశంకర్, తంబళ్లపల్లి రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్​లు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. దీని ప్రకారం అరవ శ్రీధర్ ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలి. కమిటీ సదరు ఆరోపణలపై నిజానిజాలు విచారణ చేసి పార్టీకి నివేదిక అందిస్తుంది. నివేదిక పరిశీలన చేసి, తుది నిర్ణయం వెలువడే వరకూ అరవ శ్రీధర్​ను పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని స్పష్టం చేస్తూ జనసేన రాజకీయాల పార్టీ కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ పేరుతో ప్రకటన విడుదలైంది.

స్పందించిన మహిళా కమిషన్:​ రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చిన ఆరోపణలను రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ తీవ్రంగా పరిగణించింది. మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ రాయపాటి శైలజ బాధితురాలితో మంగళవారం ఫోన్లో మాట్లాడి ఘటన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని, నిజానిజాలు తేల్చి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని భాదితురాలికి భరోసా ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్‌ తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశారని అదే నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తున్న ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఆరోపణలు చేసిన వీడియో వైరల్‌ అయింది. అయితే, తన కుమారుడిపై ఓ ఉద్యోగిని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆరోపణలు చేస్తోందని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్‌ తల్లి ప్రమీల విలేకరుల వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జనసేన నేత తాతంశెట్టి నాగేంద్ర మాట్లాడుతూ సదరు మహిళ ఎమ్మెల్యేను రూ.25 కోట్లు డిమాండ్‌ చేసిందని, ఆమె బెదిరింపులకు పాల్పడిన ఆడియోలు, వీడియోలు తమ వద్ద ఉన్నాయన్నారు.

అసత్య ప్రచారం : తనపై కావాలనే అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ అరవ శ్రీధర్ ఖండించారు. ఎమ్మెల్యే పదవి కంటే ముందు గ్రామ సర్పంచ్​గా సేవలందించానని గుర్తు చేశారు. నియోజక వర్గాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపించాలనే సంకల్పంతో మా అధినేత ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్ అడుగుజాడల్లో పని చేస్తున్నానని శ్రీధర్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా తనను గత ఆరు నెలల నుంచి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారనీ, దీనిపై తన తల్లి పోలీసు స్టేషన్​లో సైతం ఫిర్యాదు చేసిందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. చట్టంపై తనకు నమ్మకం ఉందనీ, నిజం తేలే వరకు న్యాయపోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాననే అభిప్రాయాన్ని ఎమ్మెల్యే వ్యక్తం చేశారు.

జనసేన కిరణ్ రాయల్​పై ఆరోపణలు - పార్టీకి దూరంగా ఉండాలన్న హైకమాండ్

'వైకాపాతోనే నా ప్రయాణం'... జనసేన ఎమ్మెల్యే రాపాక సంచలన వ్యాఖ్యలు

TAGGED:

JANASENA ON MLA ARAVA SRIDHAR
WOMAN ALLEGES SEXUAL EXPLOITATION
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే వివాదం
JANASENA COMMITTEE ON SRIDHAR
JANASENA ENQUIRY ON MLA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.